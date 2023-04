Ada Dumitru a părăsit „Survivor” fără a fi eliminată. Ce probleme de sănătate are fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis

Ada Dumitru (25 de ani) a părăsit competiția Survivor România 2023 din cauza problemelor medicale.

Fosta Faimoasă, actriță de profesie, a fost invitată în emisiunea “La Măruță” și a făcut acolo o serie de dezvăluiri legate de sănătatea sa.

„Am subestimat experiența Survivor!”

Ada Dumitru a avut un parcurs promițător în marea competiție. Deși, la început, a fost mai relaxată, gândindu-se că totul va decurge ușor, treptat a realizat că lucrurile stau cu totul diferit. Actrița spune acum că experiența Survivor a schimbat-o complet și a făcut-o să dea mai multă importanță lucrurilor mărunte din viața ei.

„Am subestimat experiența Survivor când am plecat (n.r. – în Republica Dominicană). Am zis că mă duc și vedem ce se întâmplă. pe tot parcursul, în afară de mici conflicte, am fost un om relaxat. De asta m-am și dus la multe nominalizări. La început am luat-o ușor, apoi m-a schimbat pe mine ca om. Real vorbind, te face să-ți regândești viața ta de acasă. Să apreciezi tot mai multe – oamenii, mâncarea” – a explicat actrița.

„Condițiile nu erau propice pentru ce am eu!”

Ada Dumitru ar fi rămas în competiție, pentru că nu a eliminat-o nimeni, dar a fost nevoită să se întoarcă în România din cauza unor probleme de sănătate. Medicii care au grijă de cele două triburi în Republica Dominicană i-au sugerat actriței să revină în țară pentru a primi tratamentul de care are nevoie.

Ce probleme de sănătate are Ada Dumitru?

“Este vorba despre niște chisturi pe ovarul stâng. Și, cumva, de aceea a fost delicate plecarea. Pentru că având asta nu ai voie să stai afară, să faci mișcare etc.

Condițiile nu erau propice pentru ce am eu, care nu este ceva extraordinar de grav, doar că necesită o îngrijire aparte. Și de asta a trebuit să părăsesc competiția.”- i-a mărturisit actrița lui Cătălin Măruță.

Cine este Ada Dumitru?

Ada Dumitru este fiica vitregă a marelui actor Bebe Cotimanis, din relația lui cu Iulia Dumitru.

Ada lucrează la Teatrul Alexandru Davila din Pitești. Pentru meseria de actriță, a fost pregătită de Susan Batson, fosta profesoară de actorie a celebrei Nicole Kidman.

Relația cu tatăl vitreg este una cât se poate de armonioasă și frumoasă, iar celebrul actor a susținut-o pe Ada pe tot parcursul competiției.

„Ada se descurcă bine în concurs, suntem foarte mândri de ea. Aseară (n.r. – marți) strigam în casă, în fața televizorului și eu, și Bebe, și bunica «hai Ada». Nu m-am uitat până acum la această competiție televizată, dar acum pot să zic că mă declar fanul ei numărul 1. Avem emoții mari pentru ea, însă am încredere că o să se descurce și o să fie bine. Știu că Ada poate și este o fată foarte echilibrată. A făcut toată viața ei sport, a sărit cu parapanta și cu parașuta, a făcut și surf.

Nu îmi fac probleme. Am unele emoții când mă gândesc că nu se hrănesc bine. Atunci când a plecat în Republica Dominicană am dus-o la aeroport și am avut ultimul contact vizual cu ea. Noi avem un ritual al nostru așa că atunci când ne-am despărțit i-am zis «să nu uiți să mănânci ciocolată». Ea nu a mâncat în ultima perioadă prea bine, dar sper să fie ok. Bebe o susține necondiționat în tot ceea ce face. Am fost la aeroport cu toții atunci când a plecat”, a declarat Iulia Dumitru, mama Adei, pentru Click!.

