Lumea muzicii românești este în doliu după dispariția artistului Ghiță Botoș. Cunoscut pentru vocea sa caldă și energia debordantă de pe scenă, Ghiță s-a stins din viață pe 31 august 2025, după o luptă crâncenă cu o boală nemiloasă.

O luptă cu o tumoare uriașă

În urmă cu un an, medicii i-au descoperit o tumoare gigantică, de peste 11 kilograme și aproape jumătate de metru lungime. A urmat o intervenție chirurgicală complexă, care i-a oferit o rază de speranță. Artistul și-a exprimat atunci dorința arzătoare de a reveni pe scenă, spunând că cea mai arzătoare dorința a sa era să „cânte din nou pentru oameni”.

Din păcate, boala a recidivat într-o formă mult mai agresivă. Deși a urmat tratamente dificile, trupul său slăbit nu a mai rezistat. Prietenii și familia spun că Ghiță nu s-a plâns niciodată, demonstrând o tărie extraordinară până în ultima clipă.

Mesajul sfâșietor al soției

Vestea dispariției a fost dată public chiar de soția sa, Adriana Pamela Botoș, printr-un mesaj dureros postat pe rețelele de socializare:

„Cu inima frântă, anunț plecarea prea devreme dintre noi a soțului meu iubit, tată iubitor al celor trei copii ai noștri. A luptat cu putere și demnitate, iar lipsa lui lasă o durere pe care nu o pot cuprinde în cuvinte. Am sperat până în ultima clipă la o minune, dar Dumnezeu te-a chemat lângă El, să faci parte din corul îngerilor”.

Înmormântarea regretatului artist are loc marți, 2 septembrie.

„Cei care doresc să îi fie alături pe ultimul drum sunt așteptați la cimitirul privat de pe strada Amațiului: luni, 1 septembrie 2025, ora 18:00 – priveghi, marți, 2 septembrie 2025, ora 13:00 – slujba de înmormântare. Vă rog, în loc de coroane, să aduceți o floare, ca semn de iubire și respect.

Mulțumesc tuturor celor care ne sprijină și se roagă pentru sufletul lui. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a mai anunțat Adriana Pamela Botoș, în mediul online.

