Vedeta reality TV Joshua Allen, care a devenit celebru după ce a câștigat competiția de dans din SUA So You Think You Can Dance în 2008, a murit tragic la vârsta de doar 36 de ani. Familia sa a confirmat decesul marți, 1 octombrie, solicitând „intimitate și rugăciuni” în această perioadă dificilă.

Joshua Allen a murit după ce a fost călcat de tren

Dansatorul profesionist, care a câștigat sezonul 4 al reality show-ului de dans din SUA, a murit marți, 30 septembrie, la doar 36 de ani. Un membru al familiei a confirmat vestea miercuri, 1 octombrie, pentru publicația americană TMZ și a cerut „intimitate și rugăciuni” din partea fanilor lui Allen.

La acel moment, cauza morții nu a fost dezvăluită, însă un membru al familiei a confirmat ulterior că Joshua a murit după ce a fost lovit de un tren. El a fost transportat la spital după incident, dar nu a mai putut fi salvat.

Un prieten apropiat al starului, Emmanuel Hurd, a declarat pentru TMZ că Joshua a fost „o persoană foarte onestă și autentică”. Într-un tribut suplimentar, acesta a adăugat: „Nu a făcut mereu lucrurile așa cum se așteptau alții, dar tocmai asta l-a făcut un câștigător.”

Omagiu pentru vedeta Tv

Hurd a postat și un omagiu pe Instagram: „Nu pot să înțeleg asta… Josh… fratele meu. Nu există cuvinte. A fost una dintre cele mai autentice persoane pe care le-am cunoscut vreodată. Spunea mereu adevărul și știa cum să repare lucrurile dacă greșeai. Un adevărat rege. Durerea este profundă.”

Vărul său, SaKaree Campbell, a publicat videoclipuri cu Joshua zâmbind și dansând, însoțite de mesajul „RIP, verișorule”.

Ultima postare a lui Joshua pe Instagram a fost în iulie, când a adus un omagiu actorului Malcolm-Jamal Warner, care s-a înecat în largul coastelor din Costa Rica. Distribuind o fotografie cu ei doi, a scris: „Zboară sus, rege”, alături de hashtagul #GoneTooSoon. Acum, fanii comentează la acea postare pentru a-și exprima tristețea că ambii au murit.

„Ați plecat amândoi mult prea devreme! Odihnește-te în pace, Josh!”, a scris cineva. Alt fan a comentat: „RIP Josh! Știu că vei continua să dansezi în cer.” Un al treilea a scris: „Nu pot să cred asta”, alături de un emoji cu lacrimi.

Joshua Allen a devenit cunoscut după ce a câștigat competiția So You Think You Can Dance în 2008. El a participat la audiții în Dallas, Texas, împreună cu prietena și colega sa Comfort Fedoke. A fost desemnat câștigător pe 7 august și a primit un premiu de 250.000 de dolari.

După ce a câștigat, Joshua a surprins pe toată lumea dezvăluind că nu avea deloc pregătire tehnică în dans, dar a spus că a făcut câteva ore de pregătire înainte de audiție. „Am luat câteva cursuri de dans modern și balet, pentru că am simțit că, pentru a deveni un dansator mai bun, trebuie să învăț mai multe stiluri și să-mi lărgesc orizonturile. Nu voiam să mă prezint la audiții fără să știu nimic”, a declarat el pentru Entertainment Weekly.

După audiția de succes, a existat o pauză de câteva luni înainte de a se muta la Las Vegas pentru show-urile live. A folosit acel timp pentru a face „cât mai multe cursuri posibil” – o decizie care s-a dovedit benefică.

