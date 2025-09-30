Actrița Adriana Aizemberg a murit. Era una dintre cele mai îndrăgite din Argentina și avea o carieră fabuloasă

Actrița Adriana Aizemberg a murit pe 29 septembrie. Ea avea 86 de ani și a fost recunoscută pentru cariera sa remarcabilă și angajamentul față de cultura argentiniană. Adriana Aizemberg a fost una dintre cele mai îndrăgite și respectate actrițe din țară. Vestea a fost confirmată de Asociația Actorilor și Actrițelor din Argentina, organizație din care a făcut parte timp de decenii și în cadrul căreia a activat și ca lider sindical.
Angajamentul său față de profesie a determinat-o să se înscrie în sindicatul actorilor în 1964 și să ocupe funcții de conducere în anii ’90. În 2004, a primit Premiul Podestá pentru Traiectorie Onorabilă, o distincție acordată de colegii săi și de Senatul Națiunii.
În televiziune și pe platformele de streaming, a jucat în zeci de producții care au marcat epoci: Poliladron, Mujeres asesinas, Los exitosos Pells, Vulnerables, Amas de casa desesperadas, Signos, Loco por vos, El encargado și Planners, printre multe altele.
Asociația Actorilor din Argentina și-a luat rămas bun de la Aizemberg printr-un comunicat emoționant: „Cu profundă tristețe o regretăm pe Adriana Aizemberg, actriță și fostă conducătoare a sindicatului nostru, care a avut o carieră prestigioasă de peste șase decenii în teatru, cinema și televiziune. Transmitem condoleanțele noastre familiei și celor dragi, fiind alături de ei în aceste momente grele.”
Prin talentul, dedicarea și angajamentul său, Adriana Aizemberg a devenit o figură fundamentală a scenei artistice argentiniene. Moștenirea sa va rămâne pentru totdeauna în memoria publicului și a colegilor ei.
