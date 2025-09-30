Actrița Adriana Aizemberg a murit. Era una dintre cele mai îndrăgite din Argentina și avea o carieră fabuloasă

Actrița Adriana Aizemberg a murit pe 29 septembrie. Ea avea 86 de ani și a fost recunoscută pentru cariera sa remarcabilă și angajamentul față de cultura argentiniană. Adriana Aizemberg a fost una dintre cele mai îndrăgite și respectate actrițe din țară. Vestea a fost confirmată de Asociația Actorilor și Actrițelor din Argentina, organizație din care a făcut parte timp de decenii și în cadrul căreia a activat și ca lider sindical.

Adriana Aizemberg a murit. Cine a fost actrița

Născută la 1 decembrie 1938 în Santa Fe, Aizemberg s-a mutat la Buenos Aires în tinerețe și a făcut primii pași în teatru la Fray Mocho, cu piesa Historias para ser contadas (Povești de spus).

De atunci, cariera ei a fost într-o continuă ascensiune, devenind o figură incontestabilă a culturii naționale.

Citește și: Doliu – semnificația în vis

Aizemberg a fost membră a trupei stabile de la Teatrul San Martín și a grupului Gente de Teatro, condus de David Stivel.

Angajamentul său față de profesie a determinat-o să se înscrie în sindicatul actorilor în 1964 și să ocupe funcții de conducere în anii ’90. În 2004, a primit Premiul Podestá pentru Traiectorie Onorabilă, o distincție acordată de colegii săi și de Senatul Națiunii.

O carieră marcată de versatilitate și talent

Pe scenă, Aizemberg a strălucit în piese precum Domnișoara din Tacna, Faust, Șase personaje în căutarea unui autor, Veneția, Lăutarul pe acoperiș, Străini într-un tren și Strada 42.

În cinema, și-a lăsat amprenta în filme emblematice precum La Raulito, Plata dulce, Mundo grúa, El abrazo partido, Derecho de familia, El amigo alemán și Los delincuentes.

Citește și: Fotbalistul Billy Vigar a murit la 21 de ani, după o accidentare din timpul unui meci de fotbal: „Acest lucru s-a întâmplat în timp ce practica sportul pe care îl iubea”

În televiziune și pe platformele de streaming, a jucat în zeci de producții care au marcat epoci: Poliladron, Mujeres asesinas, Los exitosos Pells, Vulnerables, Amas de casa desesperadas, Signos, Loco por vos, El encargado și Planners, printre multe altele.

Asociația Actorilor din Argentina și-a luat rămas bun de la Aizemberg printr-un comunicat emoționant:

„Cu profundă tristețe o regretăm pe Adriana Aizemberg, actriță și fostă conducătoare a sindicatului nostru, care a avut o carieră prestigioasă de peste șase decenii în teatru, cinema și televiziune. Transmitem condoleanțele noastre familiei și celor dragi, fiind alături de ei în aceste momente grele.”

Citește și: Cine a fost mama Ioanei Popescu. Actrița Erika Octavia Negrescu a murit în 2023. „A fost o persoană dură și dificilă!”

Prin talentul, dedicarea și angajamentul său, Adriana Aizemberg a devenit o figură fundamentală a scenei artistice argentiniene. Moștenirea sa va rămâne pentru totdeauna în memoria publicului și a colegilor ei.

Urmărește-ne pe Google News