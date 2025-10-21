Doliu în lumea interlopă. Mama fraților Pian a murit

Moartea lui Ciprian Pian, pe numele real Laurențiu Duduianu, a fost intens mediatizată. Acesta a acuzat dureri în piept în timpul nopții, iar intervenția medicală a fost întârziată. Deținutul a fost transportat la spital abia dimineața, iar starea sa s-a agravat rapid. Era încarcerat împreună cu fratele său, Vasile Duduianu, fiind condamnați pentru tentativa de răzbunare după moartea lui Emi Pian.
Clanul Duduianu, cunoscut pentru influența sa în lumea interlopă din București, a fost adesea în centrul atenției publice. De-a lungul anilor, membrii familiei au fost implicați în conflicte, anchete și procese.
În prezent, rudele se pregătesc de înmormântare, iar comunitatea apropiată clanului Duduianu își exprimă durerea și respectul față de cea care a fost considerată „stâlpul familiei”. Detalii despre ceremonia funerară nu au fost încă făcute publice.
Foto – Facebook
