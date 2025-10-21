Doliu în lumea interlopă. Mama fraților Pian a murit

Lumea interlopă este în doliu. Mama fraților Pian a murit la patru luni după ce și-a înmormântat al doilea fiu.

Familia a făcut anunțul decesului pe rețelele de socializare

Vestea a fost făcută publică de unul dintre fiii săi, Vasile Duduianu, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Dumnezeu să te ierte, măicuța mea Mila mea”.

Nepoata femeii, fiica lui Emi Pian, a transmis și ea un mesaj dureros despre pierdera bunicii sale.

”Offf, Dumnezeu să te ierte, mamaica mea, care mă iubeai cel mai mult! Mi-e milă de tine. Tu îmi spuneai mereu că semăn cu tata și mă iubești cel mai mult!”

Mama fraților Pian și-a înmormântat în ultimii ani doi dintre copii. Familia Duduianu, cunoscută în lumea interlopă sub numele de clanul Pian, a fost zguduită de mai multe tragedii, printre care și moartea lui Emi Pian, liderul respectat al grupării, ucis în 2020 într-un conflict violent. Ulterior, un alt fiu, Ciprian Pian, a murit în condiții suspecte în Penitenciarul Jilava, în iunie 2025, la vârsta de 35 de ani.

Ciprian Pian, fratele decedat în detenție

Moartea lui Ciprian Pian, pe numele real Laurențiu Duduianu, a fost intens mediatizată. Acesta a acuzat dureri în piept în timpul nopții, iar intervenția medicală a fost întârziată. Deținutul a fost transportat la spital abia dimineața, iar starea sa s-a agravat rapid. Era încarcerat împreună cu fratele său, Vasile Duduianu, fiind condamnați pentru tentativa de răzbunare după moartea lui Emi Pian.

Clanul Duduianu, cunoscut pentru influența sa în lumea interlopă din București, a fost adesea în centrul atenției publice. De-a lungul anilor, membrii familiei au fost implicați în conflicte, anchete și procese.

În prezent, rudele se pregătesc de înmormântare, iar comunitatea apropiată clanului Duduianu își exprimă durerea și respectul față de cea care a fost considerată „stâlpul familiei”. Detalii despre ceremonia funerară nu au fost încă făcute publice.

Foto – Facebook

