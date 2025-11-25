Jellybean Johnson, membru fondator al trupei lui Prince, „The Time”, a murit la 69 de ani

Jellybean Johnson, cunoscut mai ales ca membru fondator al trupei lui Prince, The Time, a murit la 69 de ani. Numele său real era Garry George Johnson.

Familia a declarat pentru TMZ că Jellybean a murit subit vineri seara. Cauza morții nu este cunoscută în prezent. Muzicianul tocmai își sărbătorise împlinirea vârstei de 69 de ani în această săptămână.

Cariera în The Time și Minneapolis Sound

Pe lângă faptul că a fost singurul toboșar al trupei The Time – care ulterior și-a schimbat numele în Morris Day and the Time și The Original 7ven – Jellybean este recunoscut ca un inovator de frunte al curentului Minneapolis Sound, un amestec de funk, rock și soul din anii ’70 și ’80.

Jesse Johnson on guitar. Review of the Original 7ven, the 7 original members of the Time were in a rare hometown concert at the Stae Theater Saturday night. [ TOM WALLACE • [email protected] _ Assignment _#20020452A__November 5, 2011 _ SLUG: original1107_ EXTRA INFORMATION: The band members are Jellybean Johnson on drums, Jimmy Jam and Monte Moir on keyboards, and Terry Lewis on bass. To this base were added Jesse Johnson on guitar and a lead singer and childhood friend named Morris Day, and Jerome Benton Day’s comic foil. CQ by Wikipedia. ORG XMIT: MIN2016112013320506 ORG XMIT: MIN1611202113470130

Alte colaborări și realizări

Jellybean a fost membru al grupului The Family, format de Prince. Vocalista Susannah Melvoin i-a adus un omagiu pe Instagram, numindu-l „fratele” ei și amintindu-și de el ca de un chitarist prolific, pentru care „oxigenul era inspirația și expirația de a cânta la chitară.” De asemenea, a apărut într-o versiune ficționalizată a sa în filmul Purple Rain (1984) și a contribuit la producerea hitului lui Janet Jackson din 1990, „Black Cat”, care a ajuns pe locul 1 în topuri.

Mesajul familiei după moartea artistului

Familia a transmis că Jellybean și-a iubit familia, prietenii și orașul Minneapolis. Împreună cu partenera sa de peste 20 de ani, Marty Bragg, și fiica acesteia, el a fondat Minneapolis Sound Museum, dedicat păstrării istoriei și moștenirii acestui curent muzical.

„Familia lui Jellybean Johnson este profund îndurerată de trecerea în neființă a iubitului lor soț și tată. Plecarea sa a avut loc la scurt timp după împlinirea vârstei de 69 de ani, miercuri, 19 noiembrie, în seara zilei de vineri, 21 noiembrie 2025.

Jellybean a fost un inovator al ceea ce a devenit cunoscut în întreaga lume drept Minneapolis Sound.

Singurul toboșar pe care trupa The Time l-a avut de la începuturi și până în prezent. Jellybean și-a iubit familia, prietenii și orașul Minneapolis” – a transmis familia artistului.

Foto – Profimedia / captură Youtube

