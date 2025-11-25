Jellybean Johnson, membru fondator al trupei lui Prince, „The Time”, a murit la 69 de ani

Jellybean Johnson, cunoscut mai ales ca membru fondator al trupei lui Prince, The Time, a murit la 69 de ani. Numele său real era Garry George Johnson.
Familia a declarat pentru TMZ că Jellybean a murit subit vineri seara. Cauza morții nu este cunoscută în prezent. Muzicianul tocmai își sărbătorise împlinirea vârstei de 69 de ani în această săptămână.
Pe lângă faptul că a fost singurul toboșar al trupei The Time – care ulterior și-a schimbat numele în Morris Day and the Time și The Original 7ven – Jellybean este recunoscut ca un inovator de frunte al curentului Minneapolis Sound, un amestec de funk, rock și soul din anii ’70 și ’80.
Alte colaborări și realizări
Jellybean a fost membru al grupului The Family, format de Prince. Vocalista Susannah Melvoin i-a adus un omagiu pe Instagram, numindu-l „fratele” ei și amintindu-și de el ca de un chitarist prolific, pentru care „oxigenul era inspirația și expirația de a cânta la chitară.” De asemenea, a apărut într-o versiune ficționalizată a sa în filmul Purple Rain (1984) și a contribuit la producerea hitului lui Janet Jackson din 1990, „Black Cat”, care a ajuns pe locul 1 în topuri.
Familia a transmis că Jellybean și-a iubit familia, prietenii și orașul Minneapolis. Împreună cu partenera sa de peste 20 de ani, Marty Bragg, și fiica acesteia, el a fondat Minneapolis Sound Museum, dedicat păstrării istoriei și moștenirii acestui curent muzical.
„Familia lui Jellybean Johnson este profund îndurerată de trecerea în neființă a iubitului lor soț și tată. Plecarea sa a avut loc la scurt timp după împlinirea vârstei de 69 de ani, miercuri, 19 noiembrie, în seara zilei de vineri, 21 noiembrie 2025.
Jellybean a fost un inovator al ceea ce a devenit cunoscut în întreaga lume drept Minneapolis Sound.
Singurul toboșar pe care trupa The Time l-a avut de la începuturi și până în prezent. Jellybean și-a iubit familia, prietenii și orașul Minneapolis” – a transmis familia artistului.
Foto – Profimedia / captură Youtube
