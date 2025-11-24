Actorul Udo Kier, cunoscut pentru rolurile sale întunecate și memorabile, a murit la 81 de ani în Palm Springs, California. Cu o carieră de peste cinci decenii, el a redefinit personajele negative în cinematografie.

Udo Kier a murit

Udo Kier, actor legendar cunoscut pentru rolurile sale întunecate, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. Anunțul trist a fost făcut de partenerul său, Delbert McBride, pentru publicația Variety, iar fotograful Michael Childers a confirmat vestea pe rețelele de socializare. Kier s-a stins într-un spital din Palm Springs, California. Cauza decesului nu a fost dezvăluită, notează Variety.

De-a lungul vieții, Udo Kier a avut o carieră unică, acumulând 275 de roluri în filme, seriale, videoclipuri muzicale și jocuri video. Actorul a fost apreciat pentru versatilitatea sa, devenind un simbol al personajelor întunecate, precum răufăcători, monștri, vampiri sau naziști. Privirea sa pătrunzătoare și aerul misterios l-au transformat într-o figură inconfundabilă în cinematografie.

Kier a jucat atât în producții europene, cât și în filme hollywoodiene, fiind capabil să transforme chiar și cele mai mici roluri în momente memorabile.

„Îmi plac filmele de groază”, declara el într-un interviu, „pentru că, dacă joci roluri mici sau apari ca invitat în filme, e mai bine să fii rău și să sperii oamenii decât să fii băiatul care lucrează la poștă și se duce acasă la soția și copiii lui. Publicul își va aminti mai bine de tine”.

Citește și: Iulia Albu, de nerecunoscut după ce a slăbit 17 kilograme în doar câteva luni: „Mănânc doar când mi-e foame, nu în fiecare zi”

Citește și: Ioniță de la Clejani, prima apariție publică de la problemele de sănătate și scandalul cu Fulgy

Întâlnirea care i-a schimbat destinul

Succesul lui Kier a fost, în parte, rezultatul unor întâmplări norocoase. Cariera sa a luat o turnură decisivă după ce, întâmplător, s-a așezat într-un avion lângă regizorul Paul Morrissey, colaborator al lui Andy Warhol.

Această întâlnire i-a adus două dintre cele mai importante roluri: Frankenstein în „Flesh for Frankenstein” (1973) și Dracula în „Blood for Dracula” (1974). Aceste interpretări l-au consacrat ca un simbol al filmelor de groază și i-au deschis calea către numeroase colaborări internaționale.

Citește și: Încă o vedetă refuză participarea la Survivor. Care este motivul pentru care nu vrea: „Am refuzat, pentru că…”

Citește și: Iulia Vântur, mesaj emoționant pentru socrul său, de ziua lui. Cât de bine se înțelege cu tatăl lui Salman Khan

Într-o carieră de peste cinci decenii, Udo Kier a devenit un artist respectat, cunoscut pentru vocea sa distinctivă, prezența fizică remarcabilă și abilitatea de a interpreta personaje excentrice. Moartea sa reprezintă o pierdere imensă pentru lumea filmului, iar omagiile aduse de colegi și fani din întreaga lume reflectă impactul său profund.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News