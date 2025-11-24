Iulia Albu, de nerecunoscut după ce a slăbit 17 kilograme în doar câteva luni: „Mănânc doar când mi-e foame, nu în fiecare zi”

Iulia Albu s-a retras pentru o vreme din spațiul public pentru a se ocupa de renovarea casei pe care și-a cumpărat-o în București. Între timp, vedeta s-a schimbat radical și acum a apărut complet schimbată. Fosta jurată Bravo, ai Stil a slăbit nu mai puțin de 17 kilograme și și-a uimit fanii cu apariția sa. Iată cum arată vedeta de 44 de ani acum.
Iulia Albu a slăbit 17 kilograme în timp record. Cât cântărește acum
Iulia Albu a ajuns să cântărească 55 de kilograme, deși în urmă cu doar câteva luni avea 72 de kilograme. Vedeta suferă de o afecțiune de mai mulți ani, însă nu a descoperit niciodată cauza. Acum, vedeta spune că simptomele i s-au ameliorat și se simte mult mai bine.
„Corpul meu și-a dat un reset necesar dar pe care eu nu l-am intuit. Analizele mele sunt perfecte. Fac sport, mănânc doar când îmi este foame, nu neapărat în fiecare zi, ceea ce până acum câteva luni mi s-ar fi părut de domeniul fantasticului.
Nu am ținut nicio dietă miraculoasă, nu mi-am tăiat stomacul și nu am luat pastile sau mai rău, nu am făcut injecții. Urăsc profund faptul că diverse persoane publice promovează toate mizeriile cu efecte adverse îngrozitoare”, a mărturisit Iulia Albu.
„Adevărul este ca organismul meu trăgea de mult timp semnalul de alarmă. Înainte de această resetare absolut miraculoasă aveam momente când inflamația din corpul meu era atât de gravă încât în câteva ore forma corpului meu se modifica cu câteva numere în plus la haine ceea ce îmi făcea imposibilă purtarea pentru diferite emisiuni, filmări, evenimente, chiar a unor ținute croite și cusute în seara precedentă.
Eu eu nu am fost niciodată grasă însă acum este o foarte mare diferență mai ales din punct de vedere al rezistenței fizice în context sportiv și echilibrului chimic al corpului meu. Zeci de mii de persoane așteaptă de la mine o rețetă miraculoasă. Dar simplul adevăr este că, atunci când nu ai probleme de sănătate corelate, trebuie să îți asculți corpul și atât”, a mai spus vedeta.
