Încă o vedetă refuză participarea la Survivor. Care este motivul pentru care nu vrea: „Am refuzat, pentru că…”

Antena 1 a anunțat în toamna acestui an că a achiziționat formatul Survivor România, după ce anterior emisiunea a putut fi văzută la PRO TV și la Kanal D. În ultima perioadă, succesul emisiunii a scăzut, iar acum, tot mai multe vedete refuză să participe.

O altă vedetă refuză să participe la Survivor

Cătălin Bordea, celebru comediant și câștigător America Express, a refuzat să participa la Survivor.

Antena 1 se confruntă cu refuzuri din partea vedetelor. Prima oară, postul Tv a fost refuzat de Nade Hu, o influenceriță cunoscută în mediul online. Apoi, producătorii au vrut să o coopteze pe Claudia Iosif (Babs), fostă iubită a lui Dorian Popa, care a refuzat și ea participarea la show.

Citește și: O influenceriță cunoscută a refuzat să participe la Survivor România: „M-a bufnit râsul. Eu prefer să stau la hotel”

Acum, inclusiv vedetele trustului refuză participarea la un astfel de show.

„Nu mă duc la Survivor. Da, m-au chemat. Dar am refuzat. Pentru că nu mă atrage formatul deloc”, a spus vedeta pentru Cancan.

El a povestit pentru sursa citată că vrea să meargă la țară, la bunica lui, de sărbători.

Citește și: Cine ar putea fi prezentatorul Survivor România de la Antena 1. Numele mari luate în calcul de producătorii emisiunii

„De Crăciun mă duc la țară, la bunica. Voi merge împreună cu un prieten sau doi. De Revelion o să fiu la mine la club. Organizăm și noi la club, ca-n fiecare an. Și cel mai probabil voi fi tot singur cu prietenii!”, a spus comediantul.

Cine prezintă Survivor

Odată cu preluarea show-ului de către Antena 1, s-a schimbat și prezentatorul. După ce au apărut zvonuri că Răzvan Simion ar fi cel care îl va înlocui pe celebrul „domnul” Dan, prezentatorul a infirmat speculațiile.

„Mi-au zis și mie niște colegi că au auzit… Dar aș fi cel mai nepotrivit pentru Survivor România, pentru așa ceva… Eu sunt un tip comod, n-aș avea unde să-mi duc halatele mele de mătase. (n.r. -râde) Am atâtea costume, tocmai ce mi-am mai croit vreo două… N-aș putea! Șase luni în junglă? Doamne ferește! (n.r. – râde) Fără asfalt…”, a spus Răzvan Simion în exclusivitate pentru Libertatea.

Citește și: Ce spune Dani Oțil despre ofertele pe care le-a primit de la posturile concurente cu Antena 1: „Nu mi-e rușine” / Exclusiv

Conform unor surse citate de TvMania, în cărți ar fi Mihai Morar sau Răzvan Fodor pe post de prezentator al Survivor, însă nimic nu este confirmat oficial.

Urmărește-ne pe Google News