Încă o vedetă refuză participarea la Survivor. Care este motivul pentru care nu vrea: „Am refuzat, pentru că…”

Antena 1 a anunțat în toamna acestui an că a achiziționat formatul Survivor România, după ce anterior emisiunea a putut fi văzută la PRO TV și la Kanal D. În ultima perioadă, succesul emisiunii a scăzut, iar acum, tot mai multe vedete refuză să participe.
Cătălin Bordea, celebru comediant și câștigător America Express, a refuzat să participa la Survivor.
Antena 1 se confruntă cu refuzuri din partea vedetelor. Prima oară, postul Tv a fost refuzat de Nade Hu, o influenceriță cunoscută în mediul online. Apoi, producătorii au vrut să o coopteze pe Claudia Iosif (Babs), fostă iubită a lui Dorian Popa, care a refuzat și ea participarea la show.
„De Crăciun mă duc la țară, la bunica. Voi merge împreună cu un prieten sau doi. De Revelion o să fiu la mine la club. Organizăm și noi la club, ca-n fiecare an. Și cel mai probabil voi fi tot singur cu prietenii!”, a spus comediantul.
Cine prezintă Survivor
Odată cu preluarea show-ului de către Antena 1, s-a schimbat și prezentatorul. După ce au apărut zvonuri că Răzvan Simion ar fi cel care îl va înlocui pe celebrul „domnul” Dan, prezentatorul a infirmat speculațiile.
„Mi-au zis și mie niște colegi că au auzit… Dar aș fi cel mai nepotrivit pentru Survivor România, pentru așa ceva… Eu sunt un tip comod, n-aș avea unde să-mi duc halatele mele de mătase. (n.r. -râde) Am atâtea costume, tocmai ce mi-am mai croit vreo două… N-aș putea! Șase luni în junglă? Doamne ferește! (n.r. – râde) Fără asfalt…”, a spus Răzvan Simion în exclusivitate pentru Libertatea.