O influenceriță cunoscută a refuzat să participe la Survivor România: „M-a bufnit râsul. Eu prefer să stau la hotel”

O cunoscută influenceriță de la noi a fost sunată de echipa de producție de la Survivor România pentru a i se propune să participe la competiție. Iată cum s-a desfășurat conversația și care a fost concluzia influenceriței.

Influencerița care a spus „pas” la experiența Survivor

Nada Hu este o influenceriță celebră din România și iubita bunului prieten al lui Mario Fresh. Tânăra a fost contactată de producătorii de la Survivor care s-au gândit că ar fi o prezență interesantă în concurs.

Totuși, ea a povestit că a bufnit-o râsul când a auzit de această propunere, mai ales că este genul care urăște experiențele în care se află atât de aproape de natură și nu ar vrea să renunțe la confortul cu care este obișnuită.

„M-a sunat mai devreme o producătoare să mă invite la Survivor și m-a bufnit râsul atât pe mine, cât și pe doamna care m-a sunat. Eu? La Survivor? Eu consider că în viață este foarte important să îți cunoști limitele, iar limitele mele sunt pe lângă București. Nici decum în Republica Dominicană.

Am fost odată la un eveniment care era la o Cramă și planul era să se rămână peste noapte. Am intrat în cort și când mi-am dat seama că nu pot să stau în picioare în cort, am zis că nu! Pe drum spre cort m-au pișcat 3 tânțări, zici că aveam varicelă, arătam ca în clasa a patra. Așa că ce să caut eu la Survivor?

Nu cred că e ceva greșit că există mai multe categorii de oameni. Eu sunt genul de om care preferă să stea la hotel, în loc de AirBNB.

Când stau la hotel, sun tot timpul la recepție. Nu cred că e ceva greșit să îți placă confortul sau să îți dai seama că ești genul de om care preferă confortul. Până la urmă, pentru asta muncesc în viață. Să fiu confortabilă.

Revenind la Survivor, voi vă dați seama că oamenii ăia nu se spală pe dinți? Nu se spală pe corp! Eu când intru în mare, simt sarea aia pe corp și în păr, mă simt murdară. Poate sunt eu sclifosită!”, a spus Nadd Hu.

Când începe Survivor

Competiția Survivor începe în primăvara anului 2026 cu un nou sezon, iar producătorii deja sunt în căutarea concurenților perfecți.

Anul viitor, show-ul trece la Antena 1, după ce în trecut a fost la Pro Tv și Kanal D. Postul Tv a anunțat că lucrează la o nouă versiune.

„Prin achiziționarea formatului Survivor, Antena 1 își consolidează poziția de lider în producțiile de reality show pentru români: Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii. Survivor este o competiție care inspiră, provoacă și unește publicul prin povești autentice, momente de intensitate și emoție reală, Antena 1 menținându-şi astfel angajamentul de a le aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel”, a spus Mihai Ioniță, CEO Antena.

