Jimmy Cliff a murit la 81 de ani. Celebrul rapper a suferit o criză convulsivă urmată de pneumonie

Legendarul cântăreț de reggae Jimmy Cliff a încetat din viață la vârsta de 81 de ani, în urma unei crize convulsive, urmată de o pneumonie. Soția sa, Latifa Chambers, a confirmat vestea tristă într-o postare pe Instagram.

Jimmy Cliff a murit

Lumea muzicii reggae este în doliu după ce legendarul cântăreț jamaican Jimmy Cliff a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. Potrivit Metro.co.uk, artistul a suferit o criză convulsivă urmată de pneumonie. Soția sa, Latifa Chambers, a confirmat tristul anunț într-o postare emoționantă pe Instagram.

„Cu profundă tristeţe vă anunţ că soţul meu, Jimmy Cliff, ne-a părăsit în urma unei crize convulsive urmată de pneumonie”, se arată în postarea distribuită pe contul oficial al cântăreţului.

„Jimmy, iubirea mea, odihneşte-te în pace. Îţi voi respecta ultima dorinţă. Vă rog să ne respectaţi intimitatea în aceste momente dificile”, a scris soţia sa, Latifa, adăugând că „mai multe informaţii vor fi comunicate ulterior”.

Jimmy Cliff a fost un adevărat pionier al genului reggae, ajutând la popularizarea acestei muzici în întreaga lume. Cariera sa impresionantă s-a întins pe mai bine de șase decenii, în care a lansat hituri memorabile și a primit numeroase distincții.

Citește și: Ce face Rita Sumayla, la doi ani de la moartea mamei sale, Rona Hartner. Adolescenta vrea să-și deschidă o afacere

Citește și: Dana Rogoz, aventură cu familia în Europa cu trenul. Câte țări au vizitat și ce traseu au ales

Cine a fost Jimmy Cliff

Născut în 1944 în Jamaica sub numele James Chambers, artistul și-a schimbat ulterior numele în Jimmy Cliff pentru a reflecta ambițiile sale înalte în muzică. Încă de la vârsta de 14 ani s-a mutat în Kingston pentru a-și urma visul, iar mai târziu a ajuns la Londra.

Deși începuturile sale cu casa de discuri Island Records nu au fost ușoare, în 1969 a avut primul mare succes internațional cu piesa „Wonderful World, Beautiful People”. Aceasta a ajuns pe locul 6 în topurile britanice și a marcat începutul ascensiunii sale.

Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără „You Can Get It If You Really Want”, „I Can See Clearly Now” și „Many Rivers to Cross”. Ultima a fost preluată de-a lungul timpului de artiști precum Cher, UB40 și Annie Lennox.

Pe lângă muzică, Jimmy Cliff a jucat un rol important și în cinematografie. În 1972 a avut rolul principal în filmul jamaican „The Harder They Come”, considerat esențial pentru introducerea reggae în Statele Unite.

Citește și: Iulia Vântur, mesaj emoționant pentru socrul său, de ziua lui. Cât de bine se înțelege cu tatăl lui Salman Khan

Citește și: Iulia Albu, de nerecunoscut după ce a slăbit 17 kilograme în doar câteva luni: „Mănânc doar când mi-e foame, nu în fiecare zi”

Recunoașterea internațională

De-a lungul carierei, Jimmy Cliff a colaborat cu nume mari ale muzicii, precum The Rolling Stones și Sting. A câștigat două premii Grammy și a primit șapte nominalizări, cea mai recentă în 2013 pentru albumul „Rebirth”.

În 2003, artistul a primit Ordinul de Merit al Jamaicăi, una dintre cele mai înalte distincții ale țării. Doar câțiva muzicieni au fost onorați cu această decorație, printre care și Bob Marley în 1981.

În 2010, Jimmy Cliff a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, o recunoaștere a impactului său major în industria muzicală.

Ultimul său album de studio, „Refugees”, a fost lansat în 2022. Vorbind despre piesa care dă titlul albumului, Cliff declara că a scris-o „din cauza sentimentelor emoționale față de libertatea luată de la ființele umane”.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News