Comunitatea artistică din România este în doliu după moartea sopranei Ramona Eremia, personalitate marcantă a scenei lirice și profesor universitar la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Avea 61 de ani. Decesul a fost anunțat de conducerea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, instituție unde artista și-a desfășurat o mare parte din carieră.

O carieră impresionantă în lumea muzicii

Născută pe 17 noiembrie 1964 la Târgu Mureș, Ramona Eremia a studiat canto clasic la Academia „Gheorghe Dima”, sub îndrumarea profesorului Alexandru Fărcaș. A fost solistă a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca și a cântat pe scene prestigioase din România și din străinătate, precum Teatro Verdi din Florența, Teatro Manzoni din Roma sau Teatro Municipal din São Paulo.

De-a lungul carierei, soprana a fost distinsă cu numeroase premii internaționale: Marele Premiu al Concursului „H. Darclée” de la Brăila, Premiul I la Concursul „B. Christoff” din Sofia, Premiul II la „V. Vercelli” din Italia și Premiul II la „M. Canals” din Barcelona. A fost decorată cu Medalia „Merit Cultural”, clasa a II-a, categoria „Artele Spectacolului”.

Mesajul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca

Într-un comunicat oficial, conducerea Operei clujene a transmis: „Ramona Eremia și-a dedicat întreaga viață artei lirice și formării generațiilor tinere. După încheierea studiilor, a fost angajată ca solistă a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, unde și-a început parcursul artistic cu aceeași dăruire care avea să îi definească întreaga carieră. Timp de peste trei decenii, a îmbinat cariera solistică desfășurată pe scenele lirice și de concert din țară și din străinătate cu activitatea universitară, în calitate de prof. univ. dr. habil. la Academia de muzică clujeană.”

Omagiul comunității culturale

Geani Brad, președintele Asociației Culturale „Alexandru Fărcaș”, a scris pe rețelele sociale: „Cu profundă tristețe și pioasă recunoștință ne luăm rămas bun de la cea care a fost o reprezentantă importantă a scenei lirice românești și o călăuză pentru nenumărate generații de artiști, soprana Prof. univ. dr. habil. Ramona Eremia Coman. Viața sa a fost o dăruire totală artei, o strădanie perpetuă. Vocea sa a fermecat publicul pe scene naționale și internaționale, iar personalitatea sa puternică, dublată de o eleganță rară și o căldură sufletească, a lăsat o amprentă de neșters în inimile tuturor celor care au avut privilegiul de a o cunoaște.”

