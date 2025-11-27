Jurnalista Valentina Basiul, în vârstă de doar 43 de ani, a murit după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Cunoscută pentru profesionalismul și dedicarea ei, Valentina a lăsat în urmă o carieră impresionantă. Familia, colegii și prietenii ei sunt profund îndurerați.

Jurnalista Valentina Basiul a murit la 43 de ani

Valentina Basiul a fost o jurnalistă și publicistă cu o activitate semnificativă atât în presa scrisă, cât și în radio. Absolventă a Facultății de Jurnalism din București, promoția 2005, ea a lucrat pentru publicații importante precum „Timpul” și „Adevărul Moldova”. A ocupat diverse funcții, de la reporter politic la redactor-șef adjunct. Începând cu anul 2014, Valentina a devenit redactor și reporter la Radio Europa Liberă, unde a abordat subiecte complexe cu seriozitate și sensibilitate. În 2016, a publicat cartea „Prin ochii presei. Moldova. Un sfert de secol”, o analiză detaliată a evoluției mass-mediei din Republica Moldova.

În ciuda problemelor de sănătate, Valentina nu a încetat să muncească cu pasiune. Cunoscuții o descriu ca fiind extrem de dedicată meseriei de jurnalist, abordând subiecte dificile, dar esențiale, fără să caute recunoaștere publică.

A lăsat un gol adânc în inimile tuturor celor care au cunoscut-o

Natalia Munteanu a scris pe rețelele sociale: „A murit Valentina Basiul. La început de noiembrie am simțit impulsul să-i scriu, dar am păstrat gândul bun doar pentru mine. Avea 43 de ani. De mult am crezut că s-a însănătoșit, că a învins lupta cu boală. Când vestea vine brusc, apare șocul. A fost un om blând, simplu și jurnalistă corectă. Aducea liniște și pace în jurul său. Dumnezeu s-o odihnească!”.

Valentina Ursu, colega ei de la Europa Liberă, a transmis, la rândul ei, un mesaj emoționant: „Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a colegei noastre dragi, Valentina Basiul. A fost o jurnalistă de o sensibilitate rară și un om de mare omenie, alături de care am avut onoarea să lucrez mulți ani la Europa Liberă. Valentina rămâne în amintirea noastră ca o prezență luminoasă, discretă și bună. Pierderea ei lasă un gol dureros în sufletele celor care au cunoscut-o și au prețuit-o. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, în satul ei natal, Cocieri. Transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor care au iubit-o. Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i lumineze drumul spre eternitate”.

Citește și: Drama prin care a trecut Nea Marin. I-a murit fiul și a suferit enorm. Acum are două fiice și este bunic

„Valentina a fost jurnalistul dedicat trup și suflet meseriei”

Jurnalista Mariana Rata a avut și ea câteva cuvinte de admirație pentru jurnalistă. Cele două se cunoșteau de peste două decenii și au lucrat împreună în instituții media diferite. Mariana a spus că se simte vinovată că nu a fost alături de Valentina așa cum și-ar fi dorit.

„Astăzi, când am aflat că Valentina Basiul a plecat la Domnul, m-a electrocutat și de atunci mă simt amorțită. Ne cunoaștem de peste 20 de ani, de când sunt în presă. Am lucrat în instituții media diferite, dar am avut mereu relații calde, cu Valentina nu puteau fi altfel. Am ezitat mult dacă ar trebui sau nu să scriu ceva despre Valentina. Nu pentru că nu merită, dar pentru că mă simt într-un fel vinovată. Știam despre lupta grea pe care o duce în tăcere, dar nu am făcut nimic pentru a o ajuta. A refuzat politicos când am încercat să o întreb dacă pot face ceva pentru ea. Scriu aici despre Valentina pentru că ea a fost jurnalistul dedicat trup și suflet meseriei. Nu a ținut să fie în față, nu a fost în goană după likeuri pe rețele. A fost jurnalistul care a abordat subiecte complicate, dar care nu prea au mare priză la public. Și pentru această tenacitate a ei am respectat-o mereu”, a scris Mariana Rata pe Facebook

Valentina Basiul va rămâne un simbol al jurnalismului dedicat și integru

Valentina Basiul a fost descrisă de colegi și prieteni drept o persoană muncitoare, perseverentă și dedicată. Mesajele de condoleanțe și amintirile împărtășite subliniază respectul și admirația pentru o jurnalistă care și-a dedicat viața meseriei. Valentina a fost un simbol al jurnalismului dedicat și integru, iar pierderea ei este resimțită profund de întreaga breaslă jurnalistică.

Înmormântarea va avea loc în satul natal al Valentinei, Cocieri, unde familia, colegii și prietenii își vor lua rămas bun de la o jurnalistă excepțională.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News