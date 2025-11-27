  MENIU  
Home > Știri > Valentina Basiul a murit la 43 de ani: „A fost o jurnalistă de o sensibilitate rară și un om de mare omenie”

Valentina Basiul a murit la 43 de ani: „A fost o jurnalistă de o sensibilitate rară și un om de mare omenie”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.  Actualizat 27.11.2025, 14:40

Jurnalista Valentina Basiul, în vârstă de doar 43 de ani, a murit după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Cunoscută pentru profesionalismul și dedicarea ei, Valentina a lăsat în urmă o carieră impresionantă. Familia, colegii și prietenii ei sunt profund îndurerați.

Jurnalista Valentina Basiul a murit la 43 de ani

Valentina Basiul a fost o jurnalistă și publicistă cu o activitate semnificativă atât în presa scrisă, cât și în radio. Absolventă a Facultății de Jurnalism din București, promoția 2005, ea a lucrat pentru publicații importante precum „Timpul” și „Adevărul Moldova”. A ocupat diverse funcții, de la reporter politic la redactor-șef adjunct. Începând cu anul 2014, Valentina a devenit redactor și reporter la Radio Europa Liberă, unde a abordat subiecte complexe cu seriozitate și sensibilitate. În 2016, a publicat cartea „Prin ochii presei. Moldova. Un sfert de secol”, o analiză detaliată a evoluției mass-mediei din Republica Moldova.

În ciuda problemelor de sănătate, Valentina nu a încetat să muncească cu pasiune. Cunoscuții o descriu ca fiind extrem de dedicată meseriei de jurnalist, abordând subiecte dificile, dar esențiale, fără să caute recunoaștere publică.

A lăsat un gol adânc în inimile tuturor celor care au cunoscut-o

Natalia Munteanu a scris pe rețelele sociale: „A murit Valentina Basiul. La început de noiembrie am simțit impulsul să-i scriu, dar am păstrat gândul bun doar pentru mine. Avea 43 de ani. De mult am crezut că s-a însănătoșit, că a învins lupta cu boală. Când vestea vine brusc, apare șocul. A fost un om blând, simplu și jurnalistă corectă. Aducea liniște și pace în jurul său. Dumnezeu s-o odihnească!”.

Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
Recomandarea zilei

Valentina Ursu, colega ei de la Europa Liberă, a transmis, la rândul ei, un mesaj emoționant: „Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a colegei noastre dragi, Valentina Basiul. A fost o jurnalistă de o sensibilitate rară și un om de mare omenie, alături de care am avut onoarea să lucrez mulți ani la Europa Liberă. Valentina rămâne în amintirea noastră ca o prezență luminoasă, discretă și bună. Pierderea ei lasă un gol dureros în sufletele celor care au cunoscut-o și au prețuit-o. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, în satul ei natal, Cocieri. Transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor care au iubit-o. Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i lumineze drumul spre eternitate”.

Citește și: Drama prin care a trecut Nea Marin. I-a murit fiul și a suferit enorm. Acum are două fiice și este bunic

Prima declarație a femeii din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Ce a spus femeia când a fost întrebată de ce a făcut oribilul gest. Cu lacrimile șiroind pe obraji ea a răspuns
Prima declarație a femeii din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Ce a spus femeia când a fost întrebată de ce a făcut oribilul gest. Cu lacrimile șiroind pe obraji ea a răspuns
Recomandarea zilei

„Valentina a fost jurnalistul dedicat trup și suflet meseriei”

Jurnalista Mariana Rata a avut și ea câteva cuvinte de admirație pentru jurnalistă. Cele două se cunoșteau de peste două decenii și au lucrat împreună în instituții media diferite. Mariana a spus că se simte vinovată că nu a fost alături de Valentina așa cum și-ar fi dorit.

„Astăzi, când am aflat că Valentina Basiul a plecat la Domnul, m-a electrocutat și de atunci mă simt amorțită. Ne cunoaștem de peste 20 de ani, de când sunt în presă. Am lucrat în instituții media diferite, dar am avut mereu relații calde, cu Valentina nu puteau fi altfel. Am ezitat mult dacă ar trebui sau nu să scriu ceva despre Valentina. Nu pentru că nu merită, dar pentru că mă simt într-un fel vinovată. Știam despre lupta grea pe care o duce în tăcere, dar nu am făcut nimic pentru a o ajuta. A refuzat politicos când am încercat să o întreb dacă pot face ceva pentru ea. Scriu aici despre Valentina pentru că ea a fost jurnalistul dedicat trup și suflet meseriei. Nu a ținut să fie în față, nu a fost în goană după likeuri pe rețele. A fost jurnalistul care a abordat subiecte complicate, dar care nu prea au mare priză la public. Și pentru această tenacitate a ei am respectat-o mereu”, a scris Mariana Rata pe Facebook

Valentina Basiul va rămâne un simbol al jurnalismului dedicat și integru

Valentina Basiul a fost descrisă de colegi și prieteni drept o persoană muncitoare, perseverentă și dedicată. Mesajele de condoleanțe și amintirile împărtășite subliniază respectul și admirația pentru o jurnalistă care și-a dedicat viața meseriei. Valentina a fost un simbol al jurnalismului dedicat și integru, iar pierderea ei este resimțită profund de întreaga breaslă jurnalistică.

Înmormântarea va avea loc în satul natal al Valentinei, Cocieri, unde familia, colegii și prietenii își vor lua rămas bun de la o jurnalistă excepțională.

Foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc. Nu cred că aș putea să fiu călugăr, mai controlat”
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc. Nu cred că aș putea să fiu călugăr, mai controlat”
Fanatik
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din Israel
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din Israel
GSP.ro
Gabi Tamaș a vorbit deschis despre consumul de alcool: „Spirt nu cred că am băut, dar o să-l încerc”
Gabi Tamaș a vorbit deschis despre consumul de alcool: „Spirt nu cred că am băut, dar o să-l încerc”
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Redactia.ro
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Citește și...
Doliu în MMA! A murit subit: “Lumina ei nu se va stinge niciodată!”. Unde a fost găsită fără suflare
Semnul ciudat care a apărut la metroul din Bucureşti. Ce înseamnă pătratele negre şi albe puse unul lângă altul
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Lucian Viziru, internat în spital timp de trei săptămâni: Am început să prețuiesc mai mult fiecare zi
CSM a dat aviz negativ pe proiectul pensiilor magistraților. Ce urmează să facă premierul Ilie Bolojan
Daniel Băluță vrea referendum pentru taxa auto la intrarea în București. Când a înjurat ultima oară în trafic: „Ieri”
Femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fiica, primele declarații. Cum și-a motivat fapta
Vacanță de vis la Viena
Cea mai iubită cântăreață de muzică populară a făcut ACCIDENT! Artista s-a răsturnat cu mașina de mai multe ori. Din păcate...

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce fete mari și frumoase are Dan Alexa! Antonia a împlinit 14 ani. Cum a fost surprinsă de tatăl ei / Foto
Ce fete mari și frumoase are Dan Alexa! Antonia a împlinit 14 ani. Cum a fost surprinsă de tatăl ei / Foto
Cum se înțelege Ramona Gabor cu Mr. Pink și ce relație avea cu Irinel Columbeanu: „Nu trebuie să impresionez pe nimeni”
Cum se înțelege Ramona Gabor cu Mr. Pink și ce relație avea cu Irinel Columbeanu: „Nu trebuie să impresionez pe nimeni”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
WOW, fosta soție a lui Valeriu Gheorghiță, tot o frumusețe! Cine este și cum arată doctorița cu care soțul Monicăi Bîrlădeanu are doi copii?
WOW, fosta soție a lui Valeriu Gheorghiță, tot o frumusețe! Cine este și cum arată doctorița cu care soțul Monicăi Bîrlădeanu are doi copii?
3 copii superbi și un bărbat care o adoră. Cine este soțul "secret" al știristei de la PRO TV: ”Îmi imaginam că are mult mai mulți ani și că umblă într-un costum bătrânicios....”
3 copii superbi și un bărbat care o adoră. Cine este soțul "secret" al știristei de la PRO TV: ”Îmi imaginam că are mult mai mulți ani și că umblă într-un costum bătrânicios....”
Elle
De ce Flavia Mihășan refuză categoric să participe la emisiunile reality show de la Antena 1: „Am primit oferte, dar eu nu pot să…”
De ce Flavia Mihășan refuză categoric să participe la emisiunile reality show de la Antena 1: „Am primit oferte, dar eu nu pot să…”
Emily Burghelea, situație neașteptată la întoarcerea în România. Ce au pățit creatoarea de conținut și familia ei: „Au explodat...„
Emily Burghelea, situație neașteptată la întoarcerea în România. Ce au pățit creatoarea de conținut și familia ei: „Au explodat...„
Jennifer Aniston a dezvăluit un videoclip rar cu iubitul ei, Jim Curtis. Cum a fost surprins celebrul cuplu: „Puțin drăgălaș...” Video
Jennifer Aniston a dezvăluit un videoclip rar cu iubitul ei, Jim Curtis. Cum a fost surprins celebrul cuplu: „Puțin drăgălaș...” Video
DailyBusiness.ro
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
A1.ro
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Zodii cu noroc la bani în decembrie. Au parte de surprize financiare de proporții
Zodii cu noroc la bani în decembrie. Au parte de surprize financiare de proporții
Cu ce se alege Mariana Moculescu după moartea lui Horia Moculescu: „Nu vreau nimic”. Ce spune despre Nidia, fiica ei: „Sper să iasă din vraja neagră”
Cu ce se alege Mariana Moculescu după moartea lui Horia Moculescu: „Nu vreau nimic”. Ce spune despre Nidia, fiica ei: „Sper să iasă din vraja neagră”
Recunoști tânărul din imagine? Vedeta noastră avea 18 ani în fotografie. "Debutul pasiunii mele!"
Recunoști tânărul din imagine? Vedeta noastră avea 18 ani în fotografie. "Debutul pasiunii mele!"
Simona Pătruleasa, mărturisiri emoționante despre maternitate și carieră. Miracolul care i-a schimbat viața
Simona Pătruleasa, mărturisiri emoționante despre maternitate și carieră. Miracolul care i-a schimbat viața
Observator News
Germania are un plan secret în caz de război cu Rusia: 800.000 de militari NATO trimişi pe frontul de est
Germania are un plan secret în caz de război cu Rusia: 800.000 de militari NATO trimişi pe frontul de est
Libertatea pentru Femei
Nea Mărin, declarații sfâșietoare despre moartea fiului lui: "Nu am trecut ușor peste asta"
Nea Mărin, declarații sfâșietoare despre moartea fiului lui: "Nu am trecut ușor peste asta"
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Caz incredibil! Pacientul a certat chirurgul pentru că operația a durat prea puțin. „Am întrebat AI-ul de și operația ar fi trebuit să dureze o oră. Ce NU mi-ați făcut? Ați mai lăsat infecție în mine?”
Caz incredibil! Pacientul a certat chirurgul pentru că operația a durat prea puțin. „Am întrebat AI-ul de și operația ar fi trebuit să dureze o oră. Ce NU mi-ați făcut? Ați mai lăsat infecție în mine?”
Incendiu la un mare spital din România: Plan Roșu de intervenție activat
Incendiu la un mare spital din România: Plan Roșu de intervenție activat
Compusul care ar putea încetini îmbătrânirea. Se activează doar din aceste alimente, spun experții în longevitate
Compusul care ar putea încetini îmbătrânirea. Se activează doar din aceste alimente, spun experții în longevitate
Sortiment de cafea retras urgent din magazine. Conține o micotoxină periculoasă
Sortiment de cafea retras urgent din magazine. Conține o micotoxină periculoasă
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Fiica lui John Travolta, imagini incendiare! Cum s-a fotografiat Ella Bleu pentru noul pictorial
Fiica lui John Travolta, imagini incendiare! Cum s-a fotografiat Ella Bleu pentru noul pictorial
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton