Pam Hogg, celebra creatoare de modă scoțiană care a îmbrăcat vedete precum Rihanna, Kate Moss, Lady Gaga și Kylie Minogue, a murit, după cum a anunțat familia sa.

Designerul, cunoscut pentru stilul său extravagant și nonconformist, s-a stins „liniștită”, într-un centru de îngrijiri paleative din Hackney, înconjurată de familie și prieteni apropiați, notează BBC.

Mesajul familiei și reacțiile lumii modei

Într-un comunicat postat pe Instagram, familia a transmis: „Suntem profund îndurerați să anunțăm trecerea în neființă a iubitei noastre Pamela. Spiritul ei creativ și opera sa au atins viețile multora. Ea lasă în urmă o moștenire magnifică, care va continua să inspire și să aducă bucurie.”

Numeroase personalități au adus omagii. Prezentatoarea Fearne Cotton a scris: „Pam. Oh Pam. Ce bucurie a fost să te cunosc. Îmi vei lipsi.” Designerul Kim Jones a numit-o „regina noastră războinică”, iar Shirley Manson, solista trupei Garbage, a descris-o drept „regina modei scoțiene, venerată pentru curajul și umorul ei exploziv”.

Citeşte şi: Actrița Jill Freud a murit la 98 de ani. A fost căsătorită cu nepotul lui Sigmund Freud

Citeşte şi: O influenceriță celebră a murit la 39 de ani. Decesul ei, învăluit în mister

Citeşte şi: Jellybean Johnson, membru fondator al trupei lui Prince, „The Time”, a murit la 69 de ani

Cariera și contribuțiile sale în lumea artistică

Născută la Paisley, Pam Hogg a studiat Arte Frumoase și Textile la Glasgow School of Art, apoi la Royal College of Art din Londra. Prima sa colecție, Psychadelic Jungle, a fost lansată în 1981, inspirată de atmosfera clubului londonez Blitz

De-a lungul carierei, Hogg a impus un stil unic, cu influențe punk, futuriste și androgine. Una dintre semnăturile sale estetice a fost reinterpretarea catsuit-ului, purtat de vedete precum Kylie Minogue, Rihanna și Lady Gaga. Supermodele precum Naomi Campbell și Claudia Schiffer, dar și artiste ca Björk, Grace Jones sau Kelly Rowland au îmbrăcat creațiile sale.

În 1989, Hogg și-a deschis primul boutique pe Newburgh Street, lângă Carnaby Street, iar în 2016 a creat statuetele Brit Awards, decorate cu glitter și tonuri metalice. De asemenea, a fost implicată în muzică, cântând alături de Debbie Harry și The Pogues, înainte de a fonda propria trupă, Doll.

Moștenirea lăsată de Pam Hogg

De la rochia purtată de Prințesa Diana, până la creațiile personalizate pentru Prințesa Eugenie, Pam Hogg a rămas un nume emblematic al modei britanice. Stilul ei îndrăzneț și spiritul inovator au inspirat generații de designeri.

Familia a încheiat mesajul cu cuvintele: „Pamela va continua să trăiască în inimile și mințile noastre. O viață glorioasă, trăită și iubită.”

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News