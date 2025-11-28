Chuck Potthast, tatăl lui Elizabeth Castravet din reality-show-ul „90 Day Fiancé”, a murit la vârsta de 64 de ani.

Fiica sa a făcut durerosul anunț

Chuck Potthast a fost o personalitate de televiziune cunoscută mai ales pentru aparițiile alături de fiica sa, Elizabeth Castravet, în cadrul francizei „90 Day Fiancé” difuzată de TLC. Potthast s-a stins din viață după o luptă îndelungată cu cancerul.

Vestea tristă a fost făcută publică de Elizabeth printr-o postare pe rețelele sociale, unde a împărtășit durerea familiei: „În urmă cu două săptămâni, o tragedie ne-a lovit familia și ne-a lăsat complet zdrobiți. Tatăl meu, blând, iubitor și grijuliu, a plecat la cer. Încercăm să înțelegem cum să ne continuăm viețile fără el.” Ea a cerut totodată respect pentru intimitatea familiei „în această perioadă dificilă”.

Chuck Potthast a fost o prezență constantă în reality show-ul în care apărea fiica lui Elizabeth din „90 Day Fiancé”, mai ales în perioada logodnei cu Andrei Castravet. Familia a avut inițial rezerve față de intențiile lui Andrei, iar Chuck a intervenit de mai multe ori pentru a-și sprijini fiica, în timp ce aceasta se adapta la noua viață în Statele Unite.

Ce probleme de sănătate avea Chuck Potthast

Într-un episod din „90 Day Diaries” difuzat în 2022, Potthast a vorbit deschis despre diagnosticul de cancer la vezică primit în 2016. A povestit că vezica nu a putut fi salvată și a fost nevoit să trăiască cu o pungă urinară. Ulterior, s-a concentrat pe sănătatea sa, a slăbit și chiar a mers la cumpărături de haine noi împreună cu fiica sa, Jenn. În septembrie 2024, din spital, a oferit un update despre o intervenție chirurgicală complicată, menționând cu umor că „beneficiul” operației a fost faptul că acum avea „abdomenul plat”.

Citeşte şi: Actrița Jill Freud a murit la 98 de ani. A fost căsătorită cu nepotul lui Sigmund Freud

Citeşte şi: Primarul Comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu, a murit după ce a făcut infarct în mașină

Citeşte şi: Valentina Basiul a murit la 43 de ani: „A fost o jurnalistă de o sensibilitate rară și un om de mare omenie”

Citeşte şi: Jellybean Johnson, membru fondator al trupei lui Prince, „The Time”, a murit la 69 de ani

După moartea sa, și fiica Becky a transmis un mesaj emoționant: „În urmă cu două săptămâni, lumea mea s-a transformat într-un loc pe care nu îl înțeleg. Tatăl meu Chuck s-a întors la Domnul. Durerea este încă mai mare decât pot suporta, așa că acesta este tot ce pot scrie.”

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News