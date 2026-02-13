Actorul Kanbolat Görkem Arslan, din serialul „Inimă rebelă”, a murit la 45 de ani

Actorul Kanbolat Görkem Arslan a murit la vârsta de 45 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o comunitate artistică profund îndurerată. Dispariția sa neașteptată, survenită în urma unui atac de cord, a șocat atât publicul, cât și colegii de scenă, care îl descriu drept un profesionist dedicat și un om de o rară modestie.

Moartea actorului, cunoscut pentru rolurile sale memorabile din seriale precum „Poyraz Karayel” și „Çemberimde Gül Oya”, a readus în atenție fragilitatea vieții și presiunea intensă din lumea televiziunii și a teatrului.

Cauza decesului

Potrivit informațiilor confirmate de presa turcă, actorul s-a simțit rău în timpul nopții, în locuința sa din Beyoğlu. Soția lui a solicitat imediat ajutor medical, iar echipajul de urgență i-a acordat primele îngrijiri la domiciliu. Arslan a fost transportat ulterior la Spitalul de Formare și Cercetare Taksim, însă medicii nu au reușit să-l resusciteze. Cauza decesului a fost stabilită ca fiind un atac de cord.

O carieră construită cu pasiune și disciplină

Kanbolat Görkem Arslan era absolvent al Departamentului de Teatru al Conservatorului de Stat al Universității Hacettepe. Și-a început cariera pe scena teatrului în 1998, unde a atras rapid atenția prin intensitatea și autenticitatea interpretărilor sale. Debutul în televiziune a venit în 2004, odată cu apariția în serialul „Çemberimde Gül Oya”, producție care i-a adus primele aprecieri la nivel național.

De-a lungul anilor, Arslan a jucat în numeroase seriale populare, printre care „Poyraz Karayel”, unde rolul lui Sefer i-a consolidat reputația de actor puternic și carismatic. A apărut și în „Bir Deli Rüzgar”, „Ezel”, „Viața e uneori dulce” și, cel mai recent, în „Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”. În cinematografie, a avut roluri în filme precum „Daire”, „Yurt” și „Teslimiyet”.

Un actor cunoscut și în România

Publicul român l-a putut urmări pe Kanbolat Görkem Arslan în serialul „Inimă rebelă” („Asi”), difuzat la Kanal D, unde a interpretat personajul Ali Uygur. Prezența sa intensă și stilul său actoricesc au atras simpatia telespectatorilor, contribuind la popularitatea producției.

Moartea lui Kanbolat Görkem Arslan a lăsat un gol imens în lumea artistică turcă. Colegii săi de scenă și de platou au transmis mesaje de condoleanțe, subliniind profesionalismul, modestia și dedicarea actorului. Fanii au umplut rețelele sociale cu mesaje de omagiu, amintindu-și de rolurile sale memorabile și de impactul pe care l-a avut asupra lor.

