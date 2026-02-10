Actorul Blake Garrett, care a apărut în filmul „How to Eat Fried Worms” din 2006, a murit la vârsta de 33 de ani.

Mama actorului vorbește despre posibila cauză a tragediei

Mama lui, Carol Garrett, care i-a confirmat decesul pentru TMZ, a declarat că acesta a murit duminică. Săptămâna trecută, el avusese dureri severe și mersese la camera de gardă, unde fusese diagnosticat cu zona zoster, a spus ea. Mama actorului a declarat pentru publicație că bănuiește că fiul ei s-ar fi putut automedica și că moartea lui ar putea fi un accident.

Ea a mai spus că fiul ei, născut în Texas, a avut o viață bună în Oklahoma în ultimii trei ani, după ce reușise să se lase de alcool.

Cariera lui Blake Garrett în film și televiziune

Entertainment Weekly a contactat Biroul Medicilor Legiști din Tulsa.

În 2006, Blake Garrett l-a interpretat pe Plug în adaptarea realizată de Bob Dolman după populara carte pentru copii din 1973 cu același nume. Filmul spune povestea unui băiat care acceptă pariul altuia că nu poate mânca 15 viermi în 15 zile. Din distribuție au făcut parte Kimberly Williams-Paisley, Clint Howard, Andrea Martin, Tom Cavanagh, James Rebhorn și mai mulți tineri actori, printre care și Hallie Eisenberg.

Grupul a câștigat premiul pentru Cel Mai Bun Ansamblu Tânăr într-un Lungmetraj la Young Artist Awards în 2007.

Înainte de acest film, Garrett a fost în turneu cu Barney, celebrul dinozaur mov, și a apărut în spectacolul Barney’s Colorful World, Live! din 2004.

El a vorbit pentru ziarul The Oklahoman înainte de lansarea filmului.

„Eu joc mâna dreaptă a bătăușului”, spunea el în 2006. „Dar toată lumea s-a înțeles bine pe platou.”

Actorul a descris experiența de pe platourile ultimului său film, înainte de a renunța la actorie, ca fiind una distractivă.

„Erau rânduri întregi de biciclete și m-au lăsat pe mine să aleg primul”, a spus Garrett. „A fost o scenă în care mergeam pe un drum cu pietriș și trebuia să frânăm în derapaj. Băieții care știau să meargă bine cu bicicleta au lucrat la scena aceea. Aveau o cameră pe jos, iar într-o scenă am derapat și pietrișul a lovit camera. Le-a plăcut foarte mult acel cadru și pe acela l-au folosit în film.”

Anterior, el lucrase și în producții locale precum „Peanuts: A Charlie Brown Tribute” și „Aladdin and His Magical Lamp.”

