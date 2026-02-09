Actrița Jana Brejchova a murit la 86 de ani. Anunțul plecării sale a fost primit cu mare tristețe de întreaga comunitate artistică. Actrița Jana Brejchova a murit la 86 de ani. Regina din „Arabela”, legendara figură a ecranului cehoslovac, a lăsat în urmă o carieră de excepție, confirmată de succese internaționale și de recunoașterea oficială a autorităților.

Lumea filmului este în doliu după decesul unei figuri emblematice din Cehia, care a părăsit această lume la vârsta de 86 de ani. După o perioadă marcată de boală, vestea dispariției sale a fost anunțată oficial de familie. Actrița Jana Brejchova a lăsat în urmă o moștenire culturală impresionantă și numeroase generații de spectatori care i-au admirat talentul pe marile ecrane.

Lumea cinematografiei este mai săracă după ce o mare artistă din Cehia s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Jana Brejchová se lupta de mult timp cu probleme de sănătate. Vestea tristă a fost transmisă inițial de jurnaliștii cehi, care au discutat cu Tereza Brodska, fata ei.

Moartea ei a lăsat un gol imens în sufletele fanilor, dar și ale experților din domeniu care i-au urmărit parcursul profesional. De-a lungul timpului, munca ei a fost răsplătită cu titluri importante, precum: Medalia de Merit a Republicii Cehe și premiul Bohemian Lion pentru întreaga carieră.

Chiar și oficialii de la vârful guvernului au ținut să transmită un mesaj emoționant. Andrej Babis, premier ceh, a descris-o ca fiind o figură emblematică pentru ecranele din fosta Cehoslovacie.

„A fost o actriţă excelentă, o legendă a cinematografiei cehoslovace şi o personalitate puternică, care a cucerit generaţii întregi de spectatori cu talentul şi farmecul său”, a transmis acesta.

Regina din „Arabela” era iubită de publicul din România

Pentru publicul din România, Jana Brejchova va fi mereu văzută ca regina din lumea poveștilor, mama Arabelei și partenera Regelui Hyacint. Producția TV „Arabela”, cunoscută și sub variantele cu prințesa sau cu inelul magic, a fost printre cele mai îndrăgite seriale pentru copii, difuzate după anul 1990.

Lumea fantastică, eroii de basm și emoțiile simple au făcut din acest serial un punct de referință, iar jocul natural și plin de căldură al actriței a dat un plus de farmec întregii povești.

Cine a fost Jana Brejchova

Jana Brejchova s-a născut pe data de 20 ianuarie 1940, în Praga, într-un moment foarte greu, când orașul era controlat de naziști. Ea a crescut într-o familie mare, cu opt frați, iar înclinația spre artă s-a văzut încă din copilărie.

A apărut prima dată pe ecran la vârsta de 13 ani, dar adevărata recunoaștere a venit mai târziu, când a interpretat o elevă pe nume Jana într-un film despre frica și abuzurile din vremea ocupației germane, pe durata războiului. Interpretarea de atunci i-a adus un premiu la festivalul de la Locarno.

Pe parcursul carierei, actrița nu s-a limitat la producții locale, jucând și în Germania, inclusiv într-un lungmetraj cu mesaj antifascist din anul 1965.

În perioada 1958-1962, ea a fost soția regizorului și actorului Milos Forman, care avea să ajungă mai târziu o figură importantă a cinematografiei americane și dublu laureat cu Oscar.

Această meserie a fost o tradiție în familia ei, mai ales că sora sa mai mică, Hana, a fost și ea actriță apreciată, iar fiica ei, Tereza Brodska, a ales același drum profesional.

