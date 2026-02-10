Brad Arnold, solistul și compozitorul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani

Solistul și compozitorul trupei americane 3 Doors Down, Brad Arnold, a murit la vârsta de 47 de ani, după o luptă cu cancerul, a anunțat formația pe platforma X.

„Ne va lipsi profund și nu-l vom uita niciodată”, a transmis trupa într-un comunicat publicat sâmbătă.

Diagnostic sever: cancer renal în stadiul patru

Formația este cunoscută pentru hiturile rock din anii 2000 precum Kryptonite, Here Without You, When I’m Gone și Loser.

Arnold anunțase în mai 2025 că este bolnav și că fusese diagnosticat cu carcinom renal cu celule clare în stadiul patru, un tip de cancer la rinichi care metastazase la plămâni

„Nu mi-e teamă, sincer nu sunt deloc speriat”, declara el atunci, adăugând că îl întristează faptul că trupa va trebui să anuleze un turneu viitor.

„Mi-ar plăcea să vă rugați pentru mine ori de câte ori aveți ocazia”, spunea el.

În comunicatul lor, membrii 3 Doors Down au subliniat că, în calitate de membru fondator, vocalist și toboșar inițial, „Brad a contribuit la redefinirea rockului mainstream, combinând accesibilitatea post-grunge cu un stil de compoziție direct, emoțional, și cu versuri care rezonau cu publicul larg”.

Trupa originală a fost formată în Mississippi, la mijlocul anilor ’90. Un alt membru fondator al trio-ului inițial, Matt Roberts, a murit în 2016, la 38 de ani.

Kryptonite: hitul scris la doar 15 ani

Arnold a scris piesa Kryptonite, hitul care a propulsat trupa în 2000, „în ora de matematică, când avea doar 15 ani”, se mai arată în comunicat.

Cei apropiați lui Arnold „își vor aminti nu doar talentul său, ci și căldura, modestia, credința și dragostea profundă pentru familie și prieteni”.

Arnold era căsătorit.

Trupa a fost difuzată constant pe posturile de radio rock și pop în anii 2000 și 2010 și a câștigat trei premii Billboard Music Awards. Albumul lor de debut, The Better Life, a fost al 18-lea cel mai bine vândut album al anului 2000 în SUA, potrivit Billboard.

Arnold vorbise deschis despre lupta sa cu alcoolismul și despre recuperare, renunțând la consumul de alcool din 2016.

„Obișnuiam să cred că mă ajută să mă liniștesc înainte de un concert sau să alung singurătatea”, declara el pentru Charleston.com în 2023.

Controversele legate de participarea la inaugurările prezidențiale

Trupa a cântat la ceremonia de inaugurare a președintelui american George W. Bush, precum și la prima inaugurare a președintelui Donald Trump, lucru care a atras unele critici din partea fanilor.

Managerul lor, Angus Vail, a apărat decizia de a participa la ceremonia din 2017, declarând pentru Vice: „Sunt băieți buni din Mississippi și Alabama – provin din familii conservatoare”.

În 2004, 3 Doors Down a înființat fundația caritabilă The Better Life Foundation, cu scopul de a crea „schimbări pozitive în viețile copiilor care au nevoie de hrană, adăpost și asistență medicală”. Trupa organizează anual un concert pentru strângerea de fonduri.

„Toți banii care ajung acolo vin de la fani și de la oameni care ne susțin”, spunea Arnold pentru revista Antihero în 2021.

„Dar să vezi ce a reușit fundația de-a lungul anilor mi-a îmbogățit cu adevărat viața.”

Foto – Facebook

