Tudor Chirilă îl critică dur pe ministrul Culturii, care a cerut pontajul actorilor: „Sună a încurajare pentru mafia imobiliară”

Tudor Chirilă îl critică dur pe ministrul Culturii, Demeter András István, pentru lipsa de înțelegere a specificului profesiei de artist. Printr-o postare pe Facebook, el atrage atenția asupra unui program pilot propus de minister, care ar obliga actorii să semneze foi de prezență și să întocmească rapoarte individuale de activitate. Acesta consideră măsurile nepotrivite și neatractive pentru profesia de actor.

Tudor Chirilă, critici la adresa ministrului Culturii

Pentru Tudor Chirilă, rolul unui artist nu poate fi măsurat cu instrumente precum șublerul sau tabelul Excel.

„Criteriile de validare a valorii unui artist țin nu doar de orele muncite sau de prezență la teatru, ci de un ansamblu de factori care devin variabile ale problemei, nu constante”, a explicat el pe Facebook.

Mai mult, artistul subliniază că nu pot fi comparate profesii atât de diferite precum cele ale muzeografilor și actorilor, sau ale dansatorilor și managerilor culturali.

„De la un ministru al culturii aștepți reglementarea specificului profesiei de artist, nu înregimentarea în aberațiile legislative existente”, adaugă Tudor Chirilă.

Chirilă a criticat și inechitățile salariale din domeniul artistic: „Eu muncesc într-un teatru în care un coleg care nu a jucat nici 10% din cât am avut norocul să joc eu, câștigă mai bine ca mine pentru că are doctorat. De peste 15 ani se întâmplă asta”.

Acesta adaugă că măsura propusă nu va schimba situația, ci doar va evidenția inegalitățile deja cunoscute.

Acuzații grele la adresa ministrului Culturii

În același timp, Tudor Chirilă susține că ministrul Demeter András István nu are o înțelegere profundă asupra funcției sale și că se bazează excesiv pe consilieri. Artistul critică inclusiv gestionarea legii drepturilor de autor, acuzând o interpretare greșită a directivelor europene, care ar afecta negativ drepturile artiștilor.

În plus, acesta acuză ministrul de intenții îndoielnice, făcând referire la o propunere de absorbție a Institutului Național al Patrimoniului în Ministerul Culturii, fapt ce ar putea periclita clădirile monument și ar favoriza mafia imobiliară.

„Sună a încurajare pentru mafia imobiliară, care își dorește în general cât mai puține clădiri monument recuperate și cât mai multe terenuri refolosite”, afirmă el.

Artistul nu se oprește aici și critică transparența scăzută în organizarea concursurilor pentru managerii de teatru. Potrivit lui, condițiile impuse, cum ar fi cerința de 10 ani vechime într-o instituție de stat, favorizează anumite persoane.

„Și sună a dedicație un pic, nu-i așa?”, întreabă retoric Tudor Chirilă.

Răspunsul ministrului Demeter András István

Demeter András István a reacționat pe Facebook, explicând că măsurile propuse sunt răspunsuri la solicitările imperative ale Curții de Conturi.

„Este cam ca la repetiții: o propunere teoretică genială nu pușcă pe scenă, sau o idee aparent neinspirată se dovedește, în mod neașteptat, foarte utilă în practică”, a scris ministrul.

Acesta a menționat că măsurile sunt în faza de testare și ar putea fi modificate sau abandonate, în funcție de rezultate.

Tudor Chirilă, însă, nu a fost convins.

„Cea mai mare problemă este neînțelegerea funcției pe care o exercitați, lucru pe care mi l-ați demonstrat cu prisosință în problema legii drepturilor de autor”, a concluzionat artistul.

