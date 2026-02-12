Actorul american Bud Cort, cunoscut mai ales pentru rolul său din filmul cult Harold and Maude din 1971, a murit la vârsta de 77 de ani.

Scriitoarea și producătoarea Dorian Hannaway, o prietenă apropiată, a declarat că acesta a murit „după o boală îndelungată”.

Cariera și rolurile sale memorabile

Veteran al scenei și al ecranului, Cort a apărut în peste 80 de filme și seriale TV, inclusiv în comedia excentrică a lui Wes Anderson, The Life Aquatic with Steve Zissou.

Totuși, rolul care l-a consacrat a fost cel al tânărului Harold, obsedat de moarte, care se îndrăgostește de Maude, o femeie în vârstă, plină de viață, interpretată de Ruth Gordon, în filmul regizat de Hal Ashby — un rol care a rămas emblematic pentru întreaga sa carieră de 50 de ani.

Deși Harold and Maude a fost inițial un eșec comercial și critic, filmul a câștigat treptat popularitate în anii ’70, devenind un titlu cult datorită umorului său negru și poveștii romantice neconvenționale.

„Un tânăr obsedat de moarte se îndrăgostește de o femeie în vârstă, obsedată de viață. Ea moare și îl învață pe băiat cum să trăiască”, a descris Cameron Crowe filmul pentru AFI în 2011. „Și totul este acompaniat de muzica lui Cat Stevens, care îți atinge sufletul… filmul rezistă perfect și astăzi.”

Regizorul Edgar Wright i-a adus un omagiu actorului, numindu-l „o prezență magnetică și binevenită în orice film care avea norocul să îl aibă”.

Despre interpretarea sa din Harold and Maude, Wright a spus: „Nu doar că acest film este o comedie neagră perfectă, combinată cu o poveste de dragoste atemporală, dar Bud Cort oferă unul dintre cele mai memorabile priviri către cameră din istoria cinematografiei.”

Rolul i-a adus nominalizări la Globurile de Aur și Bafta.

Începuturile carierei și ascensiunea la Hollywood

Născut în New Rochelle, New York, în 1948, Cort a arătat încă de mic interes pentru actorie, jucând în numeroase producții școlare. Hannaway și-l amintește ca pe un „pasionat de teatru”, care obișnuia să fugă la Manhattan pentru a vedea spectacole pe Broadway și pentru a o zări pe Barbra Streisand la ieșirea artiștilor, după Funny Girl.

Mutându-se în Los Angeles în anii ’60 pentru a-și urma cariera în film, a primit un rol mic în M\A\S\H* (1970), înainte de a obține rolul principal în Brewster McCloud, regizat de Robert Altman.

Cort a lucrat constant de-a lungul carierei, având roluri secundare în filme precum Heat, Dogma și Invaders from Mars.

A apărut, de asemenea, în mai multe seriale populare, printre care Arrested Development, Ugly Betty și Criminal Minds.

