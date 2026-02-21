  MENIU  
Fata Kristinei Cepraga a jucat deja în spectacole și filme, dar nu își dorește o carieră în actorie. „Pentru mine e wow!" Ce visează să devină Aurora-May

Fata Kristinei Cepraga a jucat deja în spectacole și filme, dar nu își dorește o carieră în actorie. „Pentru mine e wow!” Ce visează să devină Aurora-May

Raluca Vițu
.

Kristina Cepraga (46 de ani) a vorbit recent, într-un interviu, despre viața ei personală și despre relația specială pe care o are cu fiica sa, Aurora-May (10 ani). Actrița și regizoarea, stabilită între România și Italia, a oferit detalii despre modul în care îmbină maternitatea cu activitatea artistică și despre experiența de a-i fi fost profesoară de actorie propriei fiice.

Experiența de profesoară pentru propria fiică

Kristina Cepraga se descrie ca un artist aflat mereu în mișcare și mereu atentă la emoții și oameni. Deși a construit o carieră internațională, echilibrul ei interior este strâns legat de rolul de mamă. Fiica ei, Aurora-May, pare să fi moștenit atât sensibilitatea artistică, cât și inteligența emoțională a părinților.

Actrița a povestit cu entuziasm despre perioada în care i-a fost profesoară de actorie fiicei sale, în cadrul unor cursuri susținute în limba italiană. Deși se consideră o fire vulcanică, a descoperit în ea o latură surprinzător de calmă și răbdătoare.

„Vai, așa de mult mi-a plăcut, nu ai idee! Am adorat și m-am mirat, și m-am luat prin surprindere pe mine însămi, eu, care sunt destul de vulcanică și nerăbdătoare, totuși cât calm, echilibru și plăcere am avut să țin cursurile de actorie în limba italiană cu acești copii.

(…) A avut deja două spectacole la școala italiană, făcute de mine, și într-unul a jucat „contre emploi’ – Bătrânul Scrooge din „Colinde de Crăciun” (Dickens). A mai jucat într-un scurtmetraj în care apar și eu, iar vara aceasta a avut și un rol într-un lungmetraj. Ca hobby o amuză, așa că, deocamdată, e doar o experiență extrașcolară care îi face plăcere și e binevenită.” – a spus ea într-un interviu pentru Viva.ro.

Despre Aurora-May, Kristina vorbește mereu cu admirație și emoție: „Aurora-May este extrem de empatică, cu o inteligență emoțională și o atenție la detalii care mă uimește – are un talent actoricesc clar.”

Chiar dacă fetița a jucat în spectacole și filme, nu își dorește o carieră în actorie, ci visează să devină stomatolog: „Din fericire, nu vrea să urmeze această meserie, ci, deocamdată, visează să devină stomatolog, ceea ce pentru mine e ‘wow’!”

Bucuria de a lucra cu copiii

Kristina mărturisește că lucrul cu cei mici i-a adus o satisfacție neașteptată, iar reacțiile părinților au confirmat impactul pozitiv al cursurilor ei.

„Toți părinții îmi spuneau cât de mult le-a plăcut celor mici cursul meu, că i-a ajutat să se deschidă, să își gestioneze emoțiile, imaginația și că își doresc să continue” – a mai spus pentru aceeași sursă.

Actrița nu exclude posibilitatea de a continua acest drum, însă spune că ar avea nevoie de un partener de încredere pentru a dezvolta proiectul.

Portretul Aurorei-May: sensibilitate, echilibru și maturitate

Kristina Cepraga o descrie pe fiica ei ca pe un copil cu o personalitate complexă și rafinată, în care regăsește atât trăsături moștenite de la ea și de la mama ei, cât și calități ale tatălui.

„Are o sensibilitate artistică enormă, este empatică, un copil bun și generos, ușor timidă, dar cu o personalitate deosebită și rafinată, elegantă. Este echilibrată și matură, ceea ce pentru mine este fantastic.”

Actrița își exprimă dorința ca fiica ei să aibă o viață frumoasă și binecuvântată: „Este foarte reușită Aurora-May. Sper să aibă o viață minunată și binecuvântată.”

