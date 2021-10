Actrița Kitty Cepraga a divorțat după 15 ani de căsnicie

Actrița Kitty Cepraga (41 de ani) și James Goodwin (42 de ani) au divorțat după 15 ani de căsnicie. Cei doi s-au căsătorit în 2006 și au împreună o fată, Aurora-May Jaqueline (5 ani). Kitty, pe numele real Cristina Cepraga, a părăsit România în 2004, stabilindu-se în Italia unde și-a întemeiat o familie și și-a continuat cariera actoricească.

În luna martie a acestui an, Kitty s-a întors în România, iar acum actrița se gândește serios să rămână în țara natală.

“Noi (n.r. – ea și fata) am venit în primele zile din luna martie în vizită la bunici, pentru două săptămâni, şi iată că a venit toată drama asta mondială peste noi şi lockdown-ul implicit, drept urmare am rămas în România, a fost destul de ciudat. Am fost, totuşi, privilegiate, pentru că am stat la curte, am fost răsfăţate cu mâncăruri minunate în fiecare zi…”, a spus Kitty Cepraga, pentru okmagazine.ro.