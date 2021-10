Laurențiu Reghecampf (45 de ani) a depus actele de divorț de Anamaria Prodan (48 de ani), după un mariaj de 13 ani. Fostul cuplu are împreună un fiu, Laurențiu sau Reghe Junior, în vârstă de 13 ani. Deși în iunie 2021 au organizat o petrecere cu ocazia aniversării a 15 ani de mariaj, cuplul s-a căsătorit în 2008, ceea ce înseamnă că au aniversat 13, nu 15 ani de mariaj.

Cristi Brancu, despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: „Știm clar acum câteva lucruri”

„Am asistat ca prieten la drumul căsniciei Anei cu Laurențiu. Oamenii care erau fericiți acum șase luni, după 15 ani de căsătorie, sunt acum în situația în care el divorțează, cu amanta însărcinată în patru luni? Rar vezi așa ceva”, a declarat Cristi Brancu pentru Click!.

„Știm clar acum câteva lucruri: relația extraconjugală a lui Laur durează de mai mult timp, Laurențiu Junior este cel mai șocat de tot ce se întâmplă, Ana a contribuit decisiv la averea frumoasă a lui Laurențiu și acum persoane din afara căsniciei se bucură de ea”, a continuat.

„Mai mult, Anamaria s-a certat aproape definitiv cu toți cei despre care i s-a spus că au ceva cu Reghe și cu ea; Pițurcă, Cornel Dinu, Porumboiu, Horia Ivanovici. Nici eu cu ea nu mai vorbim. Și atunci întreb: Pentru cine și pentru ce s-a bătut?”, a mai spus.

„Pentru Anamaria a fost o surpriză și nu una plăcută, vă dați seama. Ea mereu i-a luat apărarea și poate o va face și în continuare, pentru că este tatăl copilului ei. Nu știu dacă a preferat să închidă ochii sau pur și simplu n-a vrut să creadă ceea ce se spunea de fiecare dată despre Laurențiu”, a mai povestit un apropiat de-al fostei perechi pentru WOWbiz.

„Totuși, duminică a luat legătura cu doi avocați din Statele Unite, unul care a fost consilierul lui Barack Obama și altul care a asistat-o pe soția lui Michael Jordan la divorț. Și da, e posibil ca procesul de divorț să aibă loc în Statele Unite, pentru că acolo a fost și nunta. Reghe a spus că a depus el divorțul, dar la Ana nu ajunsese nimic până ieri”, a mai declarat sursa.

Laurențiu Reghecampf: „Personal, am depus actele de divorț”

„Vă mărturisesc faptul că este un moment delicat din viața mea. Eu nu mi-am expus niciodată viața personală și nu voi proceda altfel nici de acum înainte. Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru Cancan.

„Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu. Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media”, a continuat.

„Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional. Referitor la informațiile prezentate de curând în presă, sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia!”, a încheiat antrenorul.

Ulterior, în emisiunea „La Măruță”, Anamaria a declarat: „El este tatăl copilului meu, niciodată n-am să vorbesc urât despre tatăl copilului meu, este ca și cum aș vorbit urât despre mine și despre copiii mei. Poate, de-a lungul vieții, am făcut niște greșeli și n-am fost atentă, dar promit că le repar. Cât de mult am să pot, am să lupt ca să nu simtă copiii mei nenorocirea asta, să meargă și să crească demni, exact așa cum i-am învățat, oricât de mari și de grele ar fi nenorocirile”.

„Lăsăm legea să-și spună cuvântul, și avocații, să vedem cine vrea, ce vrea. Cumva, și noi aflăm foarte multe lucruri din presă. Nu știm exact care este adevărul, într-o zi este un adevăr, în alta e alt adevăr. Dac-ar fi să o iau de la capăt și să am încredere în soțul meu și să-i dau absolut totul pe mână, așa face la fel”, a continuat.

Anamaria Prodan: „Întotdeauna mi-am apărat familia cu prețul vieții”

„Nimeni pe pământul ăsta nu se poate gândi că cineva în care ai crezut poate să-ți facă rău, cineva cu care ai copii sau cineva care este soarele vieții pentru familia lui. O să văd, o să descurc lucrurile și atunci am să pot da o declarație oficială”, a completat.

„Întotdeauna mi-am apărat familia cu prețul vieții și cu prețul prieteniilor distruse tocmai pentru a arăta că nimeni nu-mi atinge soțul sau familia. Am văzut și noi aseară declarația soțului, ne-a citit-o un prieten drag în direct. Sinceră să fiu, niciodată n-am știut care este adevărul, nici în momentul de față. Toată familia este puțin bulversată”, a încheiat.

Deși se cunoșteau încă din copilărie și mai formaseră un cuplu în trecut, Anamaria și Laurențiu au redevenit un cuplu în anul 2008, după ce amândoi au divorțat de foștii lor parteneri de viață.

Între anii 1998 și 2007, Anamaria a fost căsătorită cu fostul jucător de baschet Tiberiu Dumitrescu. Din mariajul cu acesta, impresara are două fiice, Rebecca (22 de ani) și Sarah (21 de ani).

Din 1994 până în 2008, Laurențiu a fost căsătorit cu Mariana Boldea, acum Pfeiffer. Din mariajul cu aceasta, antrenorul de fotbal are un fiu, Luca (19 ani). Luca, Mariana și actualul ei partener de viață locuiesc acum în Germania.

