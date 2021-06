Laurențiu Reghecampf (45 de ani) și Anamaria Prodan (48 de ani) s-au separat. Antrenorul de fotbal a declarat pentru Fanatik.ro: „Da, e adevărat, divorțăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înțelegeți că este vorba despre viața noastră privată, despre copiii noștri și vă rog să ne respectați decizia. Vă mulțumesc!”.

Cum a început povestea de dragoste dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan

Perechea s-a căsătorit în luna iunie a anului 2008. Deși se cunoșteau încă din copilărie și mai formaseră un cuplu în trecut, Anamaria și Laurențiu au redevenit un cuplu în anul 2008, după ce amândoi au divorțat de foștii lor parteneri de viață.

Între anii 1998 și 2007, Anamaria a fost căsătorită cu fostul jucător de baschet Tiberiu Dumitrescu. Din mariajul cu acesta, impresarul sportiv are două fiice, Rebecca (22 de ani) și Sarah (21 de ani).

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Din 1994 până în 2008, Laurențiu a fost căsătorit cu Mariana Boldea, acum Pfeiffer. Din mariajul cu aceasta, antrenorul de fotbal are un fiu, Luca (19 ani). Luca, Mariana și actualul ei partener de viață locuiesc acum în Germania.

În septembrie 2020, despre relația cu Laurențiu, Anamaria declara la Antena Stars: „Îmi planificasem viața pe ore și pe ani. Mă gândeam că la 18 ani trebuie să dansez, să colind prin discoteci. Și, când ne-am despărțit , am zis că dacă o fi, o să ne luăm și la 80 de ani.

Pe Reghe, eu l-am cerut de bărbat. Am spus că dacă ne-am pierdut o dată și ne-am regăsit, să fac pasul. Am vrut să am un copil. Eu mă văd bătrână și am o obsesie să văd la masă toată familia mare. Să îi văd pe toți cum aleargă, cum mă strigă”.

Citește și:

Anamaria Prodan a răspuns speculațiilor că Laurențiu Reghecampf a înșelat-o

Raluca Pastramă, din nou îndrăgostită? Ce videoclip a postat pe Instagram

De ce se teme Dani Oțil de soacra lui, mama Gabrielei Prisăcariu

Împreună, Laurențiu și Anamaria au un fiu, Laurențiu sau Reghe Junior, în vârstă de 12 ani. Cu doar două săptămâni înainte să confirme divorțul, fosta pereche a aniversat 15 ani de mariaj.

„15 ani de iubire fără margini, 15 ani de respect, 15 ani de fericire și împlinire mi-ai adus tu, soțul meu de vis! Te iubesc fără limită! Cuvintele nu pot exprima dragostea ce ți-o port. Iubirea necondiționată pe care o simt față de tine… nu are limită!

Nu există ceva mai frumos decât tine …ești iubirea vieții mele! Nici viața nu este peste tine… ești mai frumos decât un răsărit de soare, ești mai frumos decât un vis frumos …Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a adus în viață!”, scria Anamaria în mediul online, pe 1 iunie 2021.

Anamaria Prodan: „Laur este un romantic incurabil”

În urmă cu mai mult timp, într-un interviu acordat în cadrul emisiunii Vorbește lumea, vedeta TV a dezvăluit că soțul ei este un partener foarte romantic. „Eu primesc cadouri în fiecare zi. Primesc flori, (…) poate săptămânal. Laur este un romantic incurabil. Este un tip pe care nu l-am auzit bârfind pe cineva.

Nu l-am auzit să comenteze de viața cuiva. Nu are răutăți, nu-l interesează nimic. La noi, motto-ul vieții este: «Câinii latră, ursul trece». Atât. Ce vorbește lumea, ce nu vorbește, nu e treaba noastră. Nu trăim pentru lume, trăim pentru noi. Așa mi-am învățat copiii”, a declarat atunci Anamaria Prodan.

Foto: Instagram