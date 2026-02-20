Cu cât își plătește Pescobar angajații la restaurant în 2026. Cât câștigă un manager sau un ospătar

Pescobar este extrem de prezent în mediul online, unde ține constant legătura cu urmăritorii săi. Paul Nicolau este un jucător important pe piața HoReCa, iar oamenii au fost curioși să afle cât câștigă un angajat la restaurantul său. Pescobar a vorbit despre veniturile angajaților săi, după ce a făcut public veniturile pe care le câștigă managerii săi de top.

Ce salarii oferă Pescobar

Paul Nicolau se laudă cu salarii destul de ridicate pe care le oferă angajaților. El spunea în urmă cu ceva timp că una dintre managerele sale a demisionat, deși câștigat aproape 20.000 de lei, echivalentul a 4.000 de euro. Acum, omul de afacere vorbește despre salariile personalului din bucătării și ale ospătarilor.

Citește și: Pescobar a fost amendat de ANPC. Cristian Popescu Piedone a descins în restaurantele afaceristului

Pescobar spune că un angajat din localul său câștigă în medie în jur de 1.500 de euro, la care se adaugă bacșișurile primite de la clienți. Astfel, un angajat la unul dintre restaurantele sale ajunge să câștige aproximativ 1.700 de euro, adică 11.000 de lei, o sumă mai mult decât decentă pentru media din domeniul HoReCa.

Pescobar are mai multe restaurante, toate amenajate luxos și cu personal instruit foarte bine. El a vorbit despre angajații săi, care sunt extrem de importanți pentru întreagă experiență a clientului în restaurantele sale.

„Cred că câștigă 1.500 de euro în medie, plus tips. Cred că media, media cred că e cam acolo. Hai un pic mai mult, tot cu tips. 1.700 de euro”, a spus Pescobar.

Cât câștigă un manager angajat la Pescobar

Pescobar a vorbit în trecut despre salariile pe care le plătește managerilor locațiilor sale. El a spus că veniturile acestora pot depăși mult media, iar în lunile de vară pot ajunge la 10-15.000 de euro pe lună.

Salariul include și un procent din încasările locației, dar și un bonus zilnic de 300 de lei, indiferent de vreme sau performanța zilei.

„Managerii mei pot atinge sume mari, mai mari decât media cu mult a ceea ce înseamnă 15 mii de euro, 14 mii de euro, 10 mii de euro, pe lună, în lunile de vară.

Citește și: Lavinia, fosta mână dreaptă a lui Pescobar, și-a anunțat demisia. Cum a apărut la scurt timp de la decizia surprinzătoare

A luat cel mai mult într-o lună Lavinia, la mare, la Mamaia. E simplu, le dau 1% din încasări, nu din profit, din încasări. Adică, dacă eu fac 1 milion de euro și sunt luni în care eu pot să fac într-o locație foarte mult, mai ales la mare.

Managerul acelei locații ia 10 mii de euro, plus 300 de lei pe zi, atât le dau, că vin la muncă, plouă, ninge, fac banul, nu fac banul, au 300 de lei. Sunt doi manageri pe locație, au 9000 de lei sigur din 30 de zile, plus ăia, ăia sunt banii”, a mărturisit Paul Nicolau în cadrul unui podcast.

Urmărește-ne pe Google News