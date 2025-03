Pescobar a fost amendat de ANPC. Cristian Popescu Piedone a descins în restaurantele afaceristului

Pescobar a fost amendat de ANPC după ce Cristian Popescu Piedone și inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au descins în restaurantele deținute de omul de afaceri.

Pescobar, amendat de ANPC

Cristian Popescu Piedone a descins în restaurantele deținute de Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, în Herăstrău. Omul de afaceri a povestit în mediul online că a primit două amenzi în valoare de 30.000 de lei, dar că șeful ANPC l-a felicitat ăentru modul în care arată și funcționează localurile sale.

„Dragilor, astăzi a venit și rândul nostru ca domnul președinte ANPC, domnul Piedone, să ne treacă pragul locațiilor, să controleze locațiile din Herăstrău. Am trecut cu brio, chiar ne-a felicitat. Am luat într-adevăr două sancțiuni, una pentru metrologie la bar. Valoarea maximă a sancțiunilor, că așa scrie, este de 30.000 de lei, dar dacă o plătești în 15 zile, cum noi cred că deja am plătit-o azi, este 1.500 lei. Adică pe două locații am plătit 3.000 de lei amenzile”, a povestit Pescobar pe Facebook.

De asemenea, Pescobar spune că va remedia lucrurile constatate de ANPC și că nu se bucură atunci când sunt închise alte locații.

„Locațiile mele au trecut cu brio controlul, nu au fost închise, vom remedia lucrurile constatate în procesul verbal! Noi nu ne bucurăm când se închid alte locații așa cum o fac alții, noi suntem profesioniști până la capăt și ne respectăm atât pe noi, cat și consumatorii noștri cât și competiția noastră! Suntem ca lanț de restaurante în top 3 din România și nu ne permitem să mai greșim vreodată în această industrie!”, a mai spus afaceristul.

Paul Nicolau spune că a învățat din greșeli

ANPC a dispus în trecut închiderea restauratului lui Pescobar, după ce inspectorii au descoperit mai multe nereguli. Acum, el spune că a învățat din greșeli și că echipa lui lucrează în cele mai bune condiții.

„În urma experienței ce am avut-o cu fostul președinte, domnul Horia, eu și business-ul meu am avut lucruri doar de învățat. Eu și echipa mea suntem niște profesioniști, suntem în top 3 restaurante din România și eu cred că la porții de mâncare vândute anual suntem pe locul 2 în toată România. Așa că blazonul numelui noi îl respectăm și este absolut țiplă și curățenie în toate bucătăriile pe care eu le-am renovat de la zero acum 2 ani. Sunt foarte, foarte mândru că echipa mea mi-a înțeles misiunea și mă susține, și, în primul rând, se respectă pe ei. Așa că mulțumim domnului Piedone pentru vizită și Doamne ajută la toată lumea”, a mai spus Pescobar în mediul online.

„Încă ceva, eu nu mă bucur de răul altuia, Când cineva este închis, eu nu mă bucur. Am învățat să fiu profesionist și am fost dintotdeauna. Noi ne respectăm atât concurența și clienții, cât și pe noi, ceea ce este cel mai important. Dacă te respecți pe tine, asta se reflectă în tot ceea ce faci”, a subliniat afaceristul.

Sursă foto: Facebook

