Un român, singurul străin care a lucrat la mormântul Papei Francisc de la Basilica Santa Maria Maggiore din Roma: „O emoție enormă”

Florin Călin, un român care s-a mutat în Italia în urmă cu 20 de ani, este singurul străin care a făcut parte din echipa care a realizat mormântul Papei Francisc de la Basilica Santa Maria Maggiore din Roma, unde suveranul pontif a fost înhumat sâmbătă.

Florin Călin este un român care, în urmă cu 20 de ani a ales să se mute în Italia. Acum, acesta a devenit singurul străin care a lucrat, alături de italieni, la realizarea mormântului Papei Francisc de la Basilica Santa Maria Maggiore din Roma, unde Suveranul Pontif a fost înhumat.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, bărbatul a declarat că a fost o mândrie să reprezinte România la acest eveniment.

„Am simțit o emoție enormă, bucurându-mă în același timp că am onorat România la acest mare eveniment, la mormântul Papei Francisc. S-au făcut niște lucrări deosebit de frumoase la care am contribuit și eu cu muncă, oboseală și stres și cu foarte multă responsabilitate. În urmă cu 2 ani s-au început lucrările la mormântul Papei la Santa Maria Maggiore la care firma la care muncesc eu s-a angajat, fiind în lucru cu Vaticanul. Am fost doar eu, singurul român între 11 italieni. Am avut o emoție extrem de mare. (…) La ora 3 dimineața am finalizat ultima placă de marmură cu inscripția „Franciscus”. Mi-a făcut o deosebită plăcere să pot reprezenta România la un așa mare eveniment”, a declarat Florin Călin.

La rândul lui, fostul secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a vorbit despre implicarea lui Florin Călin în lucrările din cripta unde a fost înhumat Papa Francisc.

„Nu știu dacă știți dar el a fost parte din echipa care a realizat toate lucrările din cripta unde a fost înhumat ieri Papei Francisc. O muncă care este echivalentul perfecțiunii! Aprecierea noastră pentru el deoarece a fost singurul străin care a făcut parte din această echipă de muncitori! Pe umerii a 7 italieni și un român a stat misiunea închiderii mormântului Papei de la Roma cu succes, lucrările fiind terminate în jurul orei 3 dimineața! De astăzi mormântul fostului suveran pontif poate fi vizitat de pelerinii sau turiștii care ajung în Basilica Santa Maria Maggiore! Succes mai departe dragă Călin Florin”, a scris Ovidiu Burduşa pe pagina sa de Facebook.

Zeci de mii de pelerini, la mormântul Papei Francisc

Deși a fost înhumat sâmbătă, duminică 30.000 de pelerini au trecut pe la mormântul Papei Francisc din biserica Santa Maria Maggiore, pentru a spune o rugăciune.

La Vatican, Pietro Parolin, secretarul de stat al Sfântului Scaun, a ţinut o slujbă de pomenire în faţa a 200.000 de adolescenţi.

La rândul lor, cardinalii au ţinut un moment de reculegere, înainte de a se întâlni pentru a stabili data l care va avea loc conclavul pentru stabilirea noului papă. Conclavul care va stabili numele noului conducător al Bisericii Catolice va începe, cel mai devreme, la 15 zile după trecerea Papei în nefiinţă, adică după data de cinci mai. Începând de astăzi, Capela Sixtină va fi închisă pentru a începe pregătirile pentru Conclav.

