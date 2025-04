Lavinia Șandru, replică tranșantă după ce Crin Antonescu a spus despre o jurnalistă că este „atât de tânără și de toate cele!” Elena Lasconi a reacționat și ea

Lavinia Șandru și Elena Lasconi au reacționat în cadrul dezbaterii prezidențiale, după ce Crin Antonescu a spus despre jurnalista Digi 24, Anca Suciu că este „atât de tânără și de toate cele”.

Crin Antonescu, în centrul unor acuzații de sexism





În cadrul dezbaterii de luni seara, organizată de Digi 24, Anca Suciu, jurnalista postului, l-a provocat pe Crin Antonescu cu o întrebare directă: dacă intenționează să formeze un guvern avându-l pe Ilie Bolojan sau pe Lia Olguța Vasilescu în funcția de premier. Când Anca Suciu a vrut să-l întrerupă pentru a-l întreba „despre viitorul președinte al PNL”, Crin Antonescu i-a spus: „Imediat închei, la răbdarea mea, puneți și dv. puțin, sigur că vă e greu, pentru că sunteți atât de tânără, admirabil de tânără și de toate cele”.



Răspunsul lui Crin Antonescu a fost perceput de unii ca având conotații sexiste. Deși el a declarat ulterior că afirmația sa nu a avut nicio nuanță deplasată și că a fost un dialog civilizat, reacțiile din partea candidatelor la prezidențiale Lavinia Șandru și Elena Lasconi, au evidențiat o sensibilitate crescută față de astfel de remarci.

Lavinia Șandru și Elena Lasconi, atac la adresa lui Antonescu





Lavinia Șandru a subliniat provocările cu care se confruntă femeile în politică, afirmând după remarca lui Crin Antonescu cu privire la „tinerețea” jurnalistei Anca Suciu: „Toată viața mi s-a spus, ca femeie în politică, că sunt exagerat de tânără. Am răspuns că este un defect care trece!”



Pe de cealaltă parte, Elena Lasconi a explicat că astfel de comentarii pot perpetua stereotipuri legate de gen.



„Aș vrea să rog toate femeile din sală să vă gândiți la următorul lucru: atât de des am fost claxonate în trafic doar pentru că avem părul blond, că trebuie să stăm la cratiță, încât am început să credem asta, sau că nu e locul nostru la putere. Nu este o normalitate. Și eu am vorbit azi cu doamna Suciu, care a realizat că asemenea nuanțe nu sunt normale. Nu este normal să ți se spună cât de tânără ești când ți-ai câștigat locul prin muncă” – a spus Lasconi, citată de Mediafax.





Răspunsul lui Crin Antonescu

Crin Antonescu s-a apărat afirmând că a respectat întotdeauna femeile, familia și valorile acestora, menționând că nu a avut nicio intenție de a o desconsidera pe jurnalista Anca Suciu.

„Respect profund toate femeile. Nu am avut nicio intenție de a lipsi de respect pe cineva. Am admirat mereu femeile profesioniste și consider că trebuie să ne concentrăm pe problemele reale ale României. Sunt un om care a respectat mereu femeile. Admir femeile, nu admir mahalaua” – a răspuns Crin Antonescu.



Apoi a continuat precizând că scopul principal al dezbaterii prezidențiale ar trebui să fie abordarea problemelor majore ale României, subliniind că nu dorește ca discuțiile să devieze către subiecte irelevante.

Antonescu a respins orice interpretare care ar putea lega declarațiile sale de stereotipuri, subliniind că toate femeile care l-au cunoscut, inclusiv soția și fiica sa, pot confirma respectul său. Totodată, el a reiterat admirația sa pentru femei și pentru profesioniste, dar a condamnat provocările și comportamentele lipsite de respect, indiferent de gen.



„Cu tot respectul, am venit aici cred toți convinși că trebuie să vorbim despre probleme mari ale României. Nu doresc să ne împotmolim într-un asemenea… Eu sunt un om care întotdeauna am respectat femeia, familia, mamele, fiicele, pe toată lumea.

Nu am avut nici cea mai mică nuanță de lipsă de respect față de doamna Suciu. Nimeni nu poate să producă nimic legat de cratițe din ceea ce am spus eu aseară. O știu toate femeile care au relaționat cu mine, începând cu soția mea, cu fiica mea. Admir femeia, admir profesionistele, nu admit provocările, nu admit mahalaua indiferent de sex”, a spus Antonescu.

