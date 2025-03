Ce avere are George Simion, candidat la alegerile prezidențiale

George Simion este președintele partidului AUR (Alianța pentru Unirea Românilor) și candidat la alegerile prezidențiale. Deputatul și-a depus candidatura la BEC, la jumătatea lunii martie, iar ulterior i-a fost validată. Ce avere are, însă, George Simion.

Ce avere are George Simion

În 2025, pentru funcția de președinte al României se află în competiție un total de 11 candidați, dintre care patru sunt independenți: Crin Antonescu, Nicușor Dan, Elena Lasconi, George Simion, Victor Ponta, Daniel Funeriu, Cristian Terheș, Lavinia Șandru, Silviu Predoiu, Sebastian Constantin Popescu și John-Ion Banu-Muscel.

George Simion (38 de ani), președintele partidului AUR (Alianța pentru Unirea Românilor), și-a depus candidatura la BEC, la jumătatea lunii martie, iar ulterior a fost și validată, ceea ce înseamnă că intră în cursa pentru președinția României. Odată cu candidatura, parlamentarul și-a depus și declarația de avere.

Conform acesteia, acesta are în conturi 250.000 lei (50.000 euro), 60.000 euro primiți la botezul copilului și 50.000 euro donație pentru campania AUR. De asemenea, ca deputat are un salariu de 137.000 lei (aprox. 27.500 euro), iar veniturile soției sunt de 8.000 lei. De menționat faptul că George Simion nu deține case sau terenuri, scrie VIVA!.

Citește și: Soția lui George Simion lansează o carte autobiografică: „Înainte să fiu Ilinca Simion am fost Ilinca Munteanu din Slobozia”

Citește și: Cine sunt cei 11 candidați la alegerile prezidențiale din 2025

Citește și: Anamaria Gavrilă, sancționată de Poliție, după ce a chemat autoritățile pentru a da jurnaliștii afară din Parlament

Citește și: Cine este Anamaria Gavrilă, candidată la alegerile prezidențiale. Ce venituri și avere are șefa POT

Anamaria Gavrilă s-a retras de la prezidențiale pentru George Simion

După ce i-a fost respinsă candidatura lui Călin Georgescu, Anamaria Gavrilă și George Simion și-au depus candidaturile. Ulterior, lidera Partidului Oamenilor Tineri (POT) s-a retras din cursa pentru Cotronceni în favoarea liderului Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

„S-a luat hotărârea ca împreună să susținem pe cel care are cele mai multe șanse. Pentru că domnul George Simion are un partid mare în spatele său, are o structură, noi toți trebuie să trecem peste partide, așa cum a spus și domnul Călin Georgescu și să susținem această mișcare dându-i toate șansele. Eu mă voi retrage ca să nu apar pe buletinul de vot și ca să nu se împartă voturile’, a spus Anamaria Gavrilă.

George Simion s-a împăcat cu Gigi Becali

În ultima perioadă, George Simion și Gigi Becali și-au aruncat vorbe dure. Totuși, cei doi se pare că au îngropat securea războiului, după ce deputatul AUR și-ar fi cerut scuze de la latifundiar.

„L-am iertat pe Simion, nu mai am treabă cu el. Simion a zis: «Am greșit, iartă-mă. Până miercuri nu răspund». Apoi a zis că va pleca într-un pelerinaj… I-am zis «Du-te băiatul tatii». Dacă îmi spunea asta de la început, nu mai era scandalul ăsta”, a spus George Becali la RTV.

Totodată, omul de afaceri îl vede pe fostul său coleg de partid în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. „Nu știu cu cine, dar sigur George Simion va intra”, a spus Becali.

Foto – Captură Video

Urmărește-ne pe Google News