Lavinia Stoica, managera restaurantului din Mamaia a lui Paul Nicolau, a decis să demisioneze, spre surprinderea tuturor. Ea a făcut anunțul într-un videoclip postat pe TikTok, platforma pe care este deja celebră. Iată cum s-a afișat tânăra pe internet la scurt timp.

Lavinia Stoica, demisie bombă de la restaurantul lui Pescobar. Ce motiv a avut

Lavinia Stoica a fost mâna dreapta a afaceristului Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar. Ea s-a implicat în procesul de extindere a lanțului de restaurante în România și în străinătate. Între timp, Lavinia s-a mutat pe litoral și era managera restaurantului din Mamaia. Deși avea o poziție bună și un salariu mare, tânăra a decis să renunțe la slujba ei.

Ea și-a dat demisia și a anunțat pei TikTok, spunând că urmează un nou început pentru ea și se va implica într-un nou proiect.

„Dragilor, se încheie încă o etapă importantă din viața mea. După câțiva ani plini de provocări, am ales să renunț la jobul meu. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care au fost parte din această poveste, dar, bineînțeles, orice final are și un nou început. Acum mă dedic unui nou proiect, despre care vă voi povesti în următorul clip. Stați aproape!”, a spus șatena pe TikTok.

Cum s-a afișat după anunțul bombă

După ce a făcut anunțul privind demisia de la taverna lui Paul Nicolau, Lavinia Stoica s-a afișat cu un bărbat misterios.

Ea a postat pe Instagram Story o fotografie în care este ținută de mână de către un bărbat, iar fanii s-au întrebat dacă acesta este motivul pentru care a demisionat de la restaurant.

Lavinia este una dintre angajatele care a apărut la brațul lui Paul Nicolau mult timp și a devenit cunoscută în mediul online. Șatena a atras atenția internauților, iar Paul Nicolau o lăuda mereu, spunând că e cea mai bună angajată și că aduce un profit mare companiei.

Nu este prima oară când Pescobar rămâne fără un angajat important. În urmă cu mai bine de doi anim Larisa Popa, mâna lui dreaptă de la acel moment, manager al restaurantului Taverna Racilor din Herăstrău, a demisionat.

Demisia Laviniei vine la scurt timp după ce a apărut într-un videoclip alături de pescobar în care lăudau succesul ultimului restaurant inaugurat, Octopus Kebab.

Momentan nu se știe dacă cei doi s-au certat sau dacă șatena era nemulțumită de condițiile de lucru sau doar a vrut o schimbare în cariera ei.

