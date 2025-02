Ce schimbare! Cum arăta Larisa Popa de la Survivor România acum câțiva ani, înainte de a-și face operații estetice / Foto

Laura Popa se numără printre concurenții noului sezon Survivor România. Fosta manageră de la Taverna Racilor a devenit cunoscută datorită cu Paul Nicolau, Pescobar, și a apelat de-a lungul timpului la diverse intervenții estetice.

Cum arăta Larisa Popa în urmă cu opt ani, înainte de a-și face operații estetice

Larisa Popa (27 de ani) de la Survivor România 2025 este din Curtea de Argeș, dar trăiește în București, unde a reușit să-și construiască o carieră. După încheierea colaborării cu Pescobar, Laura s-a orientat către mediul online, iar acum este din nou în atenția publicului odată cu participarea la Survivor. De-a lungul anilor, tânăra a apelat la ajutorul medicilor esteticieni pentru a-și face ajustări fizice, ea modificându-și buzele, pomeții și bustul. Vezi în GALERIA FOTO cum arăta Larisa Popa înainte să treacă prin toate schimbările de look.

Larisa Popa, entuziasmată de experiența Survivor România

Larisa Popa a acceptat provocarea Survivor România 2025 cu mult entuziasm. Chiar înainte de plecarea în Republica Dominicană, Larisa spunea că are emoții pentru tot ce va urma.

”Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce mi se întâmplă. Vreau să vă mulțumesc vouă pentru toate gândurile și toate mesajele. Am nevoie de susținerea voastră în continuare, știu că sunteți alături de mine, că mă iubiți, chiar dacă sunt și persoane care aduc hate asupra mea, e total irelevant.

Eu îmi trăiesc această experiență din plin și vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele voastre pozitive. Eu sunt super încărcată, cu puține emoții, dar le voi stăpâni cu brio. Aceasta e ultima postare pe care o voi face, înainte de a ajunge în jungla dominicană.

Sper să trăiți cu mine aceleași emoții și aceeași intensitate cu care voi trăi eu această experiență. Pentru mine este un nou capitol, o nouă viață, o nouă Larisa. Abia aștept să mă cunoașteți așa cum sunt eu, autentică, nu din aparență și din esență” – spunea Larisa Popa înainte de a intra în competiția Survivor România.

Pentru acest sezon Survivor România au plecat în Republica Dominicană pentru a câștiga marea competiție următorii concurenți: Diandra Moga, 27 de ani, designer vestimentar; Francesca Chebuțiu, 30 de ani, inginer IT; Roxana Chiperi, 36 de ani, instructor de aerobic; Diana Ursu, 25 de ani, jucătoare de rugby; Ina Shan, 31 ani, model; Ema Kovacs, 33 de ani, mamă full-time; Larisa Popa, 27 de ani, specialist marketing; Alexia Preda, 21 de ani, antrenor de tenis; Adina Gache, 21 de ani, dansatoare; Cristian Marinescu, 26 de ani, luptător în cușcă și fost sportiv de performanță în handbal și natație; Ovidiu Macinic, 46 de ani, antrenor de judo – Cunoscut drept Uwe Dai, Ovidiu are peste patru decenii de experiență în judo și o centură neagră 1 Dan; Darius Macinic, 43 de ani, antrenor de judo și poet; Vasile Petrovschi, 36 de ani, inginer IT; Mario Longa, 19 ani, student; Mihai Biță (Bitza), 40 de ani, rapper, producător muzical; Alex Furman, 25 de ani, magician și artist tatuator; Adi Coșeru, 30 de ani, fost asistent medical; Dorian Afro, 31 de ani, coregraf și Sebastian Coțofana, 33 de ani, prezentator radio.

