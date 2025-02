Doc și Anca Munteanu s-au despărțit după „Survivor”: „Mi s-a părut că toată viața mea e o minciună”

DOC, pe numele său adevărat Vlad Munteanu, și soția lui, Anca, au dezvăluit că după participarea artistului la „Survivor”, s-au despărțit. Cei doi au decis să ia o pauză de la căsnicia lor, pauză ce a durat șapte luni. Văzându-l cum se comportă în jungla dominicană, femeia a intrat în depresie, iar atunci când el a revenit acasă, a simțit nevoia să se îndepărteze de el.

DOC și Anca Munteanu s-au despărțit după „Survivor”

Vlad și Anca Munteanu sunt concurenți în emisiunea „Power Couple” și par a fi o familie fericită. Însă, în cadrul unei probe dedicate bărbaților, cei doi au dezvăluit că, în urma participării lui DOC la „Survivor România”, s-au despărțit. Anca a fost dezamăgită de vorbele și acțiunile soțului ei în show-ul ce se filmează în Republica Dominicană și a mărturisit că a intrat în depresie. La revenirea în România, cuplul a luat o pauză de șapte luni.

„Îmi pare rău pentru ce ai văzut la televizor, prin prisma unui alt reality show. Probabil am părut nebun, și nu numai ție, ci întregii țări. Și-mi pare foarte rău. Am dat impresia că poate am avut ceva cu fetele pe acolo, dar îți jur pe ce am mai sfânt că toate imboldurile, indiferent că au fost poate vorbe pe care ți le spuneam și ție”, au fost primele cuvinte spuse de Vlad Munteanu (DOC).

Încă afectată de situația prin care a trecut, Anca Munteanu a dezvăluit că în acele momente a simțit că întreaga ei viață a fost o minciună.

„Le consideram automatisme verbale spuse și mie. Exact ce mi spunea mie în momentele noastre bune, aceleași cuvinte, aceeași intonație, aceeași față, tot ce transmitea către o persoană necunoscută, îmi transmitea și mie. Mi s-a părut că toată viața mea e o minciună”, a explicat ea.

Mai mult, DOC a explicat că la scurt timp a intrat și el în depresie, subliniind faptul că experiența „Survivor” a fost una traumatică.

„Depresia mea ulterioară a avut mult de-a face cu ce am înțeles că ai trăit tu. A fost o experiență ultratraumatică show-ul respectiv. Când m-am întors și ne-am comparat trăirile, Anca avea niște traume și niște dureri generate de prezența mea acolo, pe care nu le-am anticipat. Venisem pregătit să-mi vărs amarul”, a mai zis Vlad Munteanu.

Cuplul a luat o pauză de șapte luni

Anca Munteanu a șocat pe toată lumea când a dezvăluit că, la revenirea lui DOC din Republica Dominicană s-a despărțit de soțul ei.

„Tu te-ai întors într-o depresie, eu eram într-o depresie. Nu mai puteam să stau nici cu Eva. Voiam un loc unde să plâng și să stau singură. Mă simțeam singură într-o lume în care nimeni nu mi-a zis adevărul”, a afirmat ea.

Din cauza trăirilor intense, femeia a decis că este timpul să pună capăt, cel puțin pentru moment, căsniciei cu artistul. Astfel, au fost separați timp de șapte luni.

„La un moment dat, i-am zis că nu pot. Am decis să ne despărțim, să luăm totuși o pauză. Și a fost o pauză, ne-am împăcat. Am stat 7 luni despărțiți. Mi-e greu să trec peste acel teatru”, a recunoscut Anca Munteanu.

Cei doi se pare că au reușit să treacă peste acel moment dificil al vieții lor, iar acum fac tot ce pot pentru a demonstra că sunt un „Power Couple”.

