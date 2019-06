Viața noastră este o continuă provocare și de aceea avem nevoie de momente în care să ne relaxăm. Fie că adori filmele romantice sau îți plac peliculele care au și un mesaj puternic, iată câteva comedii din 2018 din topul Brightside care îți vor aduce zâmbetul pe buze.

9 Comedii din anul 2018 pe care trebuie să le vezi

Filme comedie 2018 – Rolling To You

O comedie romantică, cu un complot neobișnuit, menit să ne arate că dragostea este întotdeauna pregătită să ne joace feste. Jocelyn (Franck Dubosc) este un om de afaceri de succes, egoist și misogin, care minte cu ușurință atunci când vrea să își atingă scopul. El încearcă să cucerească o tânără frumoasă, pretinzând că este handicapat, până în ziua în care aceasta îi face cunoștință cu sora ei, imobilizată într-un scaun cu rotile.

Filme comedie 2018 – Mamma Mia 2

Mamma Mia! Here We Go Again (Mamma Mia! O luăm de la capăt) este continuarea musicalului care spune povestea lui Sophie Sheridan, o tânără ce este pe cale să se căsătorească și care vrea să descopere cine este tatăl ei, pentru a o conduce la altar. După ce descoperă jurnalul mamei sale, care nu a vrut niciodată să vorbească despre asta, ea invită la nuntă trei bărbați, fiind convinsă că îl va recunoaște pe cel care i-a dat viață, însă, în momentul în care îi vede sosind, nu are nici cea mai mică idee și de aici, o întreagă încurcătură.

Filme comedie 2018 – Sorry to Bother You



Sorry to Bother You (Îmi pare rău că te-am deranjat) este un film științico-fantastic ce prezintă povestea agentului de vânzări Cassius Green, cu probleme legate de stima de sine, ce descoperă o putere magică pentru succesul profesional, care îl propulsează într-un univers macabru. O comedie inteligentă care merită văzută.

Filme comedie 2018 – Book Club

Book Club (Clubul femeilor dezlănțuite) este o comedie care urmărește viața a patru prietene și schimbările care se produc în viața lor atunci când în clubul lor de lectură se citește „Fifty Shades of Grey”. Această comedie a fost făcută pentru a aduce vibrații bune, deoarece nu vă veți plictisi niciodată de acești pensionari.

Filme comedie 2018- Overboard

Când te vei uita la această comedie, Overboard (Amnezie cu surprize), probabil te vei întreba: „Cum ar arăta această situație dacă s-ar întâmpla invers?” Povestea se concentrează pe un milionar răsfățat și obraznic care își concediază pe nedrept angajata de pe yahtul pe care-l deține. Situația se schimbă atunci când în urma unui accident, bărbatul își pierde memoria și femeia, mamă a trei copii, se dă drept soția lui și îl pune la muncă, pentru prima oară în viața lui. Ironic, plin de viață și plin de momente amuzante, este o opțiune perfectă pentru o seară în care vrei să te relaxezi.

Filme comedie 2018 – Game Night

Jocul de-a detectivii (Game Night) spune poveste lui Max și Annie, care în fiecare săptămână joacă jocuri de noapte cu prietenii lor, rezolvând mistere. Ei organizează o seară de rezolvare a misterului unei crime, în care sunt implicați pretinși tâlhari și agenți federali. Lucrurile devin din amuzante de-a dreptul palpitante, atunci când lucrurile încep să pară mai mult a realitate. Se pare că participanții vor trebui să lupte pentru viața lor, nu pentru scor. Dacă vă plac emoția și riscul, atunci ar trebui să participați la aceste „jocuri”.

Filme comedie 2018 – Dog Days

Probabil ați văzut deja filme cu povestiri de dragoste, cum ar fi Love Actually, Valentine’s Day, or Paris, I Love You. Această comedie are loc în Los Angeles, acolo unde toate personajele din film sunt unite de dragostea lor pentru câini. În moduri amuzante, viețile și poveștile acestor oameni se intersectează mulțumită prietenilor lor pufoși, dezlănțuind dragostea și făcând loc unor transformări incredibile. Această comedie ușor naivă este ca un animal de companie care vă poate face să râdeți în hohote.



Filme comedie 2018 – Eighth Grade

Filmul urmărește povestea unei adolescente numită Kayla. La fel ca și alți copii de la școală, ea dorește să devină populară și decide să-și înceapă propriul canal de Youtube. Din păcate, în viața reală, recomandările din blogul ei nu provoacă nici un interes în rândul utilizatorilor de internet. Și nici nu o ajută să-și găsească prieteni sau să devină membru al grupului copiilor „cool”. Această comedie este povestea vieții tuturor, o șansă să ne uităm din la adolescenții din noi și să privim problemele de atunci cu un zâmbet pe buze.



Filme comedie 2018 – Destination Wedding

Comedia romantică urmărește povestea lui Lindsay și Franka, doi oameni nefericiți și deloc sociabili, care se întâlnesc la o nuntă. Un set de coincidențe începe să se întâmple în viața lor și obosiți de toată lumea din jur, amândoi își canalizează atenția unul asupra celuilalt. La fel ca în viața reală, comedia și drama sunt strâns legate în acest film romantic. De-a lungul weekend-ului, și în ciuda tuturor dificultăților, Frank și Lindsay își împărtășesc dezastrele lor amoroase și încep să se privească ca pe mai mult de doi străini. Și cu o distribuție care include Winona Ryder și Keanu Reeves, nu te vei plictisi.



Comedii 2019

Cele mai bune filme comedie 2019

Filme comedie 2019 – Men in Black: International

Comedie science-fiction care se intoarce pe marile ecrane în 2019 cu o continuare amuzantă. Acum, eroii sunt nevoiți să lupte cu extratereștrii, care nu sunt deloc de partea lor, dar și cu un personaj infiltrat în organizație.

Filme comedie 2019 – Flarsky

O comedie romantică în care vei urmări povestea unui jurnalist șomer, care se îndrăgostște de femeia care i-a fost babysitter și care acum a devenit una dintre cele mai puternice și faimoase femei din lume.

Filme comedie 2019 – Stan&Ollie

Un film de comedie, care amestecă și puțină dramă și care îi are în prim plan pe cuplul de comici Stan și Bran (Laurel și Hardy). Acțiunea filmului de comedie are loc în anul 1953, atunci când cuplul de comedianți pleacă în turneu în Regatul Unit și Irlanda. Un film de comedie care nu trebuie ratat în 2019.

Filme comedie 2019 – The Last Laugh

Un film de comedie care, cu siguranță, te va binedispune datorită poveștii foarte bine gândită. Vei urmări povestea unui manager artistic care, după 40 de ani se reîntâlnește cu un fost client și pe care îl convinde să plece împreună cu el într-un turneu de stand-up pe teritoriul american.

Filme comedie 2019 – Fighting with my family

Este un film de comedie inspirat dintr-o poveste reală care se bazează pe documentarul The Wrestlers: Fighting with my family. În comedie vei urmări povestea unui fost luptător și familia acestuia, dar și copiii lui care visează să ajungă și să se alăture World Wrestling Entertainment.

Sursă foto: shutterstock.com