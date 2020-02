Seriale de dragoste – Top cele mai frumoase seriale ce merită văzute

Poveștile frumoase, mai mult sau mai puțin dramatice, spuse în serialele de dragoste au fost și vor fi mereu apreciate, Emoționante, încărcate de mister sau presărate cu mult umor, serialele de dragoste sunt perfecte pentru o seară în doi.

Cele mai frumoase seriale de dragoste

Poldark

Poldark, unul dintre cele mai apreciate seriale de dragoste are la bază romanul omonim scris de Winston Graham. Serialul îl are în centrul acțiunii pe Ross Poldark, un ofițer al armatei Marii Britanii, care se întoarce acasă, după Războiul American de Independență. Hotărât să-și reia viața de unde o lăsase, Ross este complet surprins de realitatea pe care o găsește. Toți apropiațiii săi erau convinși că a murit pe front, moștenirea sa e la un pas să se ducă de râpă, iar iubirea vieții sale aproape se căsătorise cu vărul lui.

Outlander

Și Outlander are la o poveste de dragoste nemuritoare scrisă de Diana Gabaldon. Unul dintre cele mai îndrăgite seriale de dragoste istorice, acesta face trimitere la evenimente reale, probleme sociale, obiceiuri, tradiții, dar și lupte sângeroase. Criticii de film sunt de părere că Clare și Jamie reprezintă unul dintre cele mai pasionale și potrivite cupluri din serialele de dragoste. Pe lângă povestea de iubire captivantă, serialul surprinde momente esențiale ce au adus schimbări majore în cadrul sferelor de influență în Scoția.

Sex and the City

Unul dintre cele mai cunoscute seriale despre dragoste și prietenie, Sex and the City aproape că nu are nevoie de nicio prezentare. A câștigat mai multe premii Emmy și Globuri de Aur. Este adevărat că serialul a fost apreciat mai ales de reprezentantele sexului frumos, multe regăsindu-se măcar parțial în poveștile de viață ale progonistelor serialului: Carrie, Samantha, Charlotte și Miranda. Sex and the City nu este doar un serial despre dragoste și relații, ci tratează adesea și felul în care femeia este percepută în societate.

Seriale de dragoste turcești

Dragoste infinită

Dragoste infinită se află în topul celor mai apreciate seriale de dragoste turcești, acesta primind și Premiul Emmy pentru Cel mai bun serial. Un serial de dragoste difuzat în peste 60 de țări, Dragoste infinită aduce în prim plan povestea de dragoste a doi tineri din lumi complet diferite. Din cauza pozițiilor sociale pe care protagoniști le au, dragostea lor pare una imposibilă.

În bătaia inimii

De asemenea printre cele mai bune seriale de dragoste turcești, se numără și “În bătaia inimii”. În plus, încasările seriei, de aproximativ 50 de milioane de lire turcești, l-au clasat pe locul 4 în topul Forbes. Serialul are la bază povestea unui bărbat carismatic, dar extrem de puternic ce și-a câștigat respectul celor din jur, tocmai datorită tăriei de care dă dovadă. Deși are o familie frumoasă, lupta începe când personajul principal oscilează între două femei.

Mireasa din Istanbul

Cu încasări de peste 50 de milioane de lire turcești, serialul de dragoste turcesc Mireasa din Istanbul este, de asemenea, printre cele mai bine vândute. Pe percursul celor trei sezone, Sureyya, o tânără absolventă de Conservator își începe cariera în industria muzicală. Tânăra se îndrăgostește de Faruk, un tânăr dintr-o familie foarte bogată, iar viața ei se schimbă radical din acel moment.

Povestea noastră

În topul celor mai populare seriale de dragoste turcești se numără Povestea noastră. Acesta o are ca protagonistp pe Filiz, o tânără curajoasă și ambițioasă care se ocupă de întreținerea familiei sale numeroase. Ea este părăsită de mama sa și, astfel, viața o obligă să aibă grijă de restul familiei sale. Deși nici prin ca nu-i trece să se implice într-o poveste de dragoste, în viața ei va apărea un tânăr carismatic care va da totul peste cap.

Seriale de dragoste coreene

Emergency Couple

Emergency Couple se află printre cele mai mediatizate seriale de dragoste coreene. Acesta are la bază povestea de viață a unui tânăr pe nume Jin-Hee. El duce o viață lipsită de griji și complicații, dar toate astea se schimbă în momentul în care o cunoaște pe pe Chang-Min, o studentă la Medicină. Serialul este presărat cu multe momente amuzante, dar nu lipsesc nici dramele medicale.

Moonlight Drawn by Clouds

Unul dintre serialele de dragoste istorice, filmul coreean Moonlight Drawn by Clouds este combinația perfectă între dramă și comedie. Fiind considerat unul dintre cele mai bune seriale de dragoste coreene, acesta a captivat publicul din lumea întreagă. La bază stă povestea unui prinț care se îndrăgostește de o fată deghizată în eunuc. În încercarea de a-și păstra relația secretă, cei doi vor fi protagoniștii multor provocări.

The Beauty Inside

În top cele mai bune seriale de dragoste coreene se află și The Beauty Inside sau Frumusețea interioră, așa cum a fost tradus în lima română. Un bărbat care suferă de prosopagnozie, afecțiune ce are ca consecință faptul că nu mai popți recunoaște fizionomia celor din preajmă și o tânără actriță formează cel mai bizar cuplu. Acțiunea filmului este captivatp încă din primul episod.

Seriale de dragoste și dramă

This is us

Unul dintre acele seriale de dragoste și dramă, care are totuși multe momente pline de umor, This is Us spune povestea unor familii și provocările la care acestea sunt supuse zi de zi. Aproape în mod inevitabil, fiecare se regăește în multe dintre întâmplările profunde, dar pline de umor. Din distribuție fac parte actori precum Milo Ventimiglia, Mandy Moore sau Justin Hartley. Succesul înregistrat îl clasează printre cele mai apreciate seriale de dragoste și dramă, așadar acesta va ajunge chiar și la sezonul 6, după cum a anunțat NBC.

The Innocents

Un serial fantastic ce îmbină perfect dragostea și drama, The Innocents tratează dintr-o perspectiva emoțională posesia unor puteri supranaturale. Cu multe elemente psihologice, acțiunea o are în prim plan pe tânăra June și modalitatea prin care dragostea o ajută în eforturile de a-și înțelege și controla puterea, aceea de a-și schimba înfățișarea. Sentimetele lui Harry, iubitul fetei, sunt tot timpul testate pe parcursul călătoriei lor ce devine tot mai periculoasă. Ajunși într-un punct de cotitură, aceștia vor fi nevoiți să ia o decizie extrem de importantă.

Seriale de dragoste cu adolescenți

Twilight

Twilight este unul dintre cele mai populare seriale de dragoste cu adolescenți și vampiri. Acțiunea urmărește aventurile adolescentei Isabella – Bella -Swan, a cărei viață se schimbă total din momentul în care se mută în aparent banalul orășel Forks. Primul film din serie, apărut în 2008, a iscat o adevărată frenezie, iar încasările au depășit așteptările.

The Vampire Diaries

Tot din seria serialelor de drgoaste cu adolescenți și vampiri, The Vampires Diares urmărește viața Elenei Gilbert , o liceană de 17 ani care se îndrăgostește de vampirul Ștefan Salvatore. În mod absolut fantastic, acesta are 162 de ani. Relația celor doi, pe cât de bizară, pe atât de puternică, se complică în momentul în care fratele lui Ștefan își face apariția. Cei doi se îndrăgostesc de aceeași fată, Elena fiind prinsă între ei. Serialul s-a bucurat de un succes răsunător și a născut un adevărat cult. Ba chiar s-a deschis și un restaurant ce poartă numele Mystic Grill și are meniul cu denumiri inspirate din acțiunea serialului.

Gossip Girl

Tot printre cele mai populare seriale de dragoste cu adolescenți se numără și Gossip Girl. Printre protagoniști se numără Blake Lively, Penn Badgley și Chace Crawford. Acțiunea se desfășoară Upper East, New York, acolo unde niște adolescenți bogați încearcă să facă față relațiilor amoroase și dramelor prin care trec. După ce termină liceul și fiecare se concentrează pe colegiu sau diverse cariere, scandalurile iau amploare. Ce este de remarcat în acest serial este faptul că personajul ce-i dă numele- Gossip Girl- rămâne un mister.

Beautiful Creatures

Ethan și Lena sunt doi tineri îndrăgostiți ce vor să evadeze din propriile vieți. În încercarea lor de a-și construi o altă realitate, cei doi descoperă secretele întunecate ale propriilor familii și misterele micului lor oraș. Pe deoparte, Ethan își dorește să scape cât mai curând de plictiseala micului ora, iar pe de altă parte Lena trebuie să înfrunte un blestem și să aleagă felul în care își va folosi puterile supranaturale.

Seriale de dragoste ce pot fi văzute online, pe Netflix

Baby

Un serial de dragoste și dramă, Baby spune povestea a două adolescente care nu-și mai suportă nici colegii și nici familiile. Locuind într-un cartier bogat al Romei, cele două fete sunt atrase de lumea interlopă și vor începe, astfel, o viață dublă.

You

You este unul dintre cele mai populare seriale Netflix, având deja două sezoane ce au înregistrat un succes răsunător. Dragostea lui Joe, ce atinge un nivel de-a dreptul patologic, alături de inteligența sa incredibilă fac ca serialul să te țină cu inima la gură în fiecare episod. Este un serial din care cu siguranță nu vei vedea doar câte un episod, așa că va trebui să fii pregătită să-i dedici timp, atunci când vrei să-l vizionezi.

Sex Education

Sex Education, unul dintre serialele Netflix extrem de apreciate mai ales în rândul adolescenților, îl are ca protagonist pe Otis, un tânăr complexat, dar care poate oricând să dea sfaturi despre sex. Până la urmă, rebela Maeve propune înființarrea unei clini de terapie sexuală în școala în care aceștia învață.

