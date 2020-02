Filme cu câini: cele mai emoționante și amuzante filme cu căței

Câinii sunt cei mai devotați prieteni ai omului și plecând de la această idee, de-a lungul timpului s-au făcut multe filme cu câini cu adevărat emoționante. Iată-le pe cele mai apreciate dintre ele:

Cele mai frumoase filme cu câini, căței și cățeluși

Hachiko: A Dog’s Story

Considerat unul dintre cele mai emoționante filme cu câini, Hachiko: A Dog’s Story este genul de dramă pe care trebuie să o vezi cu pachetul de șervețele lângă tine. Bazat pe o poveste reală din Japponia anilor ‘20 , filmul te va emoționa până la lacrimi. În fiecare zi câinele Hachiko îl însoțea la gară pe stăpânul său (Richard Gere), când acesta pleca la serviciu. Apoi, stăpânul a murit subit, dar câinele timp de 9 ani, în fiecare zi la ora 5 seara, venea la gară să-l întâmpine, şi-l aştepta până la ultimul tren. Drama pe care o trăieşte câinele o depășește chiar și pe cea a familiei. Chiar dacă nu ești neapărat pasionat de filme cu câini și căței, inevitabil, Hachiko: A Dog’s Story te va impresiona.

Lassie

Unul dintre cele mai cunoscute filme cu câini și căței, personajul Lassie este cu siguranță cel care a transformat rasa Collie într-una dintre cele mai iubite. Lassie este un câine foarte inteligent, de altfel o caractertistică a rasei din care face parte, care s-a făcut iubit prin loialitatea de care a dat dovadă în multe cazuri. Emoționată și amuzantă în același timp, dacă iubești filmele cu câini, căței și cățeluși, nu ai cum să ratezi seria de filme cu Lassie.

Red Dog

Câinele Roșu, așa cum a fost tradus în limba română, este bazat pe povestea unui câine pe nume Red, care odată ajuns în Pilbara, Australia, devine simbolul unei comunități întregi. Este unul dintre cele mai emoționante filme cu câini, deoarece povestea se bazează pe o prietenie reală dintre un câine și un om.

White Fang

Unul dintre cele mai apreciate filme cu câini, White Fang este o adaptare după cunoscura carte a Jack London, în care tânărul Jack Conroy, interpretat de Ethan Hawke pleacă spre Alaska pentru a găsi mina de aur la care visase tatăl său. Jack este însoțit de un splendid lup alb – Colț Alb- pe care îl salvase de la un individ care îl folosea în luptele cu câini. Ceea ce este cu adevărat captivat în acest minunat film cu câini este percepţia vieţii prin mintea unui animal. Filmul evidențiază cruzimea umană, dar și sentimentele percepute de un câine, care, de multe ori pare să-și stăpânească mai eficient instinctele decât o fac oamenii.

Eight Below

Unul dintre filmele cu câini și căței bazate povești adevărate, Eight Below este o poveste încântătoare despre prietenia și loialitatea care se leagă între Jerry Shepard și opt câini de sanie incredibil de inteligenţi. O poveste superbă despre supravieţuire şi o lecţie de viaţă pentru toți cei care l-au văzut.

Marley & Me

Considerat unul dintre cele mai frumoase filme cu câini Marley and Me are la bază romanul jurnalistului american John Grogan care s-a bucurat, încă de la apariţie, de un succes răsunător. Filmul îi are ca protagonişti pe Owen Wilson şi Jennifer Aniston și prezintă povestea a doi tineri care îşi iau un căţel pe nume, Marley. Un labrador adorabil, dar în acelaşi timp extrem de neastâmpărat, Marley îi oferă lui John (Owen Wilson) o mulţime de materiale pentru a scrie în ziar, iar rubrica lui se transformă într-un succes răsunător ajutând la creşterea tirajului.

A dog’s Purpose

Clasat în topul celor mai emoționante filme cu câini, filmul are la bază povestea prieteniei dintre un băieţel şi câinele lui, prietenia adevărată dintre om şi animal. Regizat de Lasse Hallstrom (cel care a regizat Hachiko: A Dog’s Story), pelicula prezintă destinul unui devotat cățel timp de cinci vieţi. Acesta îşi descoperă menirea prin prisma stăpânilor săi, pe care îi învaţă să râdă şi să iubească. Dacă decizi să-l vizionezi, trebuie să știi că, la fel ca și Hachiko: A Dog’s Story, și acesta este un film extrem de emoționant.

I am a Legend

I am a Legend este despre dragostea necondiționată a câinilor față de stăpânii lor. Unul dintre filmele cu câini cu adevărat impresionante, I am a Legend este pelicula în care îl vei descoperi pe locotenentul Robert Neville, singurul om sănătos rămas în orașul New York în urma unei mutații, care a ucis aproximativ 90% dintre oamenii de pe pământ. Povestea reală și emoționantă a filmului are în prim plan dragostea de care sunt capabili cățeii în orice situație.

Filme cu câini amuzante. Comedii cu căței

Beethoven

Unul dintre cele mai amuzante filme cu câini, căței și cățeluși, Beethoven este filmul la care se poate uita toată familia. Beethoven este un Saint Bernard destul de capricios, dar care dovedește că poate deveni un companion de excepţie. Familia Newton, George şi Alice împreună cu cei trei copii ai lor, un băiat şi două fete îl adoptă pe căţeluşul Beethoven și de aici încep adevărate aventuri. Beethoven este o comedie ce s-a bucurat de mult succes, ceea ce a justificat şi apariţia seriilor următoare.

As Good as It Gets

De asemenea unul dintre cele mai bune filme de comedie cu câini și căței, As Good as It Gets îi are în rolurile principale pe Jack Nicholson și Helen Hunt în rolurile principale. Nu cred Adorabilul căţel, Verdell, un Brussels Griffon, este un animal de care nu ai cum să nu te îndrăgostești. Iar împreună cu un trio perfect format de Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, filmul te va cuceri încă de la primele secvențe.

Look who’s talking now

Uite cine vorbește, așa cum a fost tradus în limba română, este unul dintre acele filme cu câini care va binedispune toată familia. John Travolta şi Kirstie Alley împreună cu copii lor, Mickey si Julie, deja ajunşi mari, decid să-și mărrească familie cu două ptrupede ”vorbitoare”: un „maidanez” (interpretat cu ajutorul vocii lui Danny DeVito) şi o căţeluşă de rasă (interpretată cu ajutorul vocii lui Diane Keaton). Molly a rămas fără slujbă, în schimb James şi-a văzut visul cu ochii şi a devenit pilot. Viața complicată a celor doi va deveni și mai greu de suportat, odată cu apariția celor doi câini. Deși este o comedie memorabilă, filmul ne arată ce înseamnă cu adevărat o familie unită de dragoste şi de loialitate.

