Legendarul Neil Sedaka, autorul hitului „Oh! Carol”, a murit la 86 de ani

Raluca Vițu
.  Actualizat 28.02.2026, 17:04

Neil Sedaka, unul dintre cei mai influenți artiști și compozitori ai secolului trecut, a murit la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală uriașă și milioane de admiratori. Artistul, cunoscut pentru hituri precum „Oh! Carol”, „Calendar Girl” sau „Breaking Up Is Hard to Do”, a fost transportat la spital vineri dimineață și a murit în aceeași zi.

Familia a confirmat vestea într-un mesaj emoționant, iar industria muzicală deplânge pierderea unui pionier.

O carieră începută în Brooklyn și construită cu disciplină și talent

Neil Sedaka s-a născut în 1939, în Brooklyn, și a crescut în cartierul Brighton Beach. Talentul său a fost remarcat încă din copilărie, când o profesoară de muzică le-a scris părinților îndemnându-i să îi cumpere un pian. A urmat programul pentru copii al prestigioasei școli Juilliard, iar adolescența i-a fost marcată de dorința de a se integra prin muzică.

„Nu eram acceptat social în Brooklyn. Eram foarte mic, purtam aparat dentar și ochelari și nu jucam baseball. Am crezut că singura modalitate de a fi invitat la petreceri era să scriu și să cânt muzică pop”, declara Sedaka pentru People în 1975.

La 13 ani l-a întâlnit pe textierul Howard Greenfield, cu care a format unul dintre cele mai prolifice duo-uri de compoziție din istoria muzicii americane. Cei doi au lucrat în celebrul Brill Building, locul unde s-au născut unele dintre cele mai mari hituri ale anilor ’50 și ’60.

Ascensiunea: hituri, colaborări și succes internațional

Sedaka a debutat ca solist în 1958 cu piesa „The Diary”, inspirată de Connie Francis, pentru care compusese deja „Stupid Cupid”, unul dintre primele ei hituri. În 1959, a lansat „Oh! Carol”, piesă dedicată lui Carole King, fosta sa colegă de liceu. Au urmat „Calendar Girl”, „Happy Birthday Sweet Sixteen” și „Breaking Up Is Hard to Do”, care a ajuns pe locul 1 în topurile americane.

Alături de Greenfield, Sedaka a compus melodii pentru Connie Francis, Jimmy Clanton, The Monkees și The 5th Dimension. În 2010, el explica pentru Billboard filosofia sa de compoziție:

„Există trei tipuri de compoziție: cea emoțională, când treci printr-un moment dificil; cea intelectuală, când ai o melodie în minte ani de zile; și cea spirituală, care vine de la o putere mai înaltă și parcă se scrie singură.”

Declinul provocat de invazia britanică și reinvenția din anii ’70

Odată cu apariția The Beatles și a invaziei britanice, muzica lui Sedaka a dispărut treptat din topuri. Deși succesul ca solist s-a diminuat, el a continuat să compună pentru alți artiști. După eșecul albumului Emergence (1971), s-a mutat în Marea Britanie, unde a început o nouă etapă creativă.

Albumul The Tra-La Days Are Over (1973) a inclus piesa „Love Will Keep Us Together”, care avea să devină un hit No. 1 pentru Captain & Tennille. Sedaka a co-scris și „Ring Ring” pentru ABBA, primul lor hit internațional.

În această perioadă l-a cunoscut pe Elton John, un mare admirator al său, care l-a semnat la casa sa de discuri, Rocket Record Company. „Mi-a reinventat complet cariera”, spunea Sedaka pentru Forward în 2012.

Albumul Sedaka’s Back (1974) a marcat revenirea sa în SUA, iar piesele „Laughter in the Rain” și „Bad Blood” au ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100.

Premii, recunoaștere și o moștenire de necontestat

De-a lungul carierei, Neil Sedaka a lansat peste 25 de albume de studio, a fost nominalizat de cinci ori la Grammy și a fost introdus în Songwriters Hall of Fame în 1983. A primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 1978, iar o stradă din Brighton Beach a fost redenumită „Neil Sedaka Way”.

Chiar și la vârste înaintate, artistul a continuat să cânte și să posteze videoclipuri pe Instagram. În 2011, declara pentru Syracuse.com:

„Muncesc foarte mult pentru asta. E mai mult decât noroc. Cred că e vorba de a încerca să te adaptezi culturii timpului. Încerci să fii cât mai contemporan. Nu pot să îmi schimb vocea.”

Viața personală și mesajul sfâșietor al familiei

Neil Sedaka s-a căsătorit cu Leba Strassberg în 1962, iar împreună au avut doi copii, Dara și Marc. Dara, și ea muziciană, a cântat alături de tatăl ei în anii ’80, inclusiv în duetul „Should’ve Never Let You Go”.

Familia a transmis un mesaj emoționant după moartea artistului:

„Familia noastră este devastată de moartea neașteptată a iubitului nostru soț, tată și bunic, Neil Sedaka. O adevărată legendă rock and roll, o inspirație pentru milioane, dar mai presus de toate, un om extraordinar, care ne va lipsi enorm.”

Foto – Instagram

