  MENIU  
Home > Vedete > Cântărețul John Hammond a murit la 83 de ani

Cântărețul John Hammond a murit la 83 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 02.03.2026, 10:52

Muzicianul John Hammond, una dintre cele mai autentice voci ale bluesului acustic din ultimele șase decenii, a murit la vârsta de 83 de ani.

Decesul său, survenit pe 28 februarie 2026, a fost confirmat de colaboratorul și prietenul său apropiat Paul James, care a aflat vestea de la soția artistului, Marla. Cauza și locul morții nu au fost încă făcute publice.

Un interpret dedicat rădăcinilor bluesului

De-a lungul unei cariere de peste șaizeci de ani, Hammond și-a construit reputația ca unul dintre cei mai autentici interpreți ai bluesului acustic în afara Sudului american, locul de origine al genului. Cunoscut sub numele de John Hammond, John P. Hammond sau John Hammond Jr., artistul a rămas fidel tradițiilor brute ale bluesului din Delta și Chicago, influențând generații întregi de muzicieni.

Născut pe 13 noiembrie 1942 în New York City, John Paul Hammond era fiul celebrului producător și descoperitor de talente John Henry Hammond Jr., cel care a promovat artiști precum Billie Holiday, Aretha Franklin, Bob Dylan și Bruce Springsteen. În ciuda acestei moșteniri impresionante, Hammond și-a construit propriul drum artistic, crescând în principal alături de mama sa după separarea părinților.

Cea mai bună salată de post, după rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera! E plină de vitamine, sățioasă și se face din ingrediente ieftine
Cea mai bună salată de post, după rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera! E plină de vitamine, sățioasă și se face din ingrediente ieftine
Recomandarea zilei

De la descoperirea bluesului la scena din Greenwich Village

Hammond a descoperit bluesul în adolescență, după ce a ascultat înregistrări ale lui Jimmy Reed. A început să cânte la chitară în liceu și s-a cufundat rapid în repertoriul tradițional al genului. A urmat pentru scurt timp Antioch College în Ohio, dar a renunțat pentru a se dedica muzicii, mutându-se în Greenwich Village în plină renaștere folk și blues la începutul anilor 1960.

În 1963 a semnat cu Vanguard Records și a lansat albumul de debut, o colecție de piese tradiționale asociate cu Muddy Waters, Lightnin’ Hopkins și Robert Johnson. Acest disc l-a consacrat ca interpret serios într-o perioadă în care publicul tânăr redescoperea rădăcinile muzicii americane.

S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Recomandarea zilei

Citeşte și: Actrița Lorraine Bayly, cunoscută din serialul „The Sullivans”, a murit la 89 de ani

Citeşte şi: Legendarul Neil Sedaka, autorul hitului „Oh! Carol”, a murit la 86 de ani

Citeşte şi: A ajuns de nerecunoscut! Actrița celebră, transformată radical după ani de dependențe și operații estetice complicate

Citeşte şi: Actorul și muzicianul Monti Rock III, din „Saturday Night Fever”, a murit la 86 de ani

Colaborări cu viitoare legende ale muzicii

Deși cunoscut pentru interpretările acustice, Hammond a oscilat cu ușurință între acustic și electric. Albumul So Many Roads (1965) i-a reunit pe Mike Bloomfield, Robbie Robertson, Garth Hudson și Levon Helm, muzicieni care aveau să formeze ulterior The Band. Această colaborare l-a plasat în centrul unei rețele creative care a influențat decisiv rockul și bluesul anilor ’60.

În aceeași perioadă, Hammond s-a intersectat cu Jimi Hendrix, Eric Clapton și Duane Allman. Hendrix a cântat pentru scurt timp în trupa sa de turneu, iar Hammond își amintea cu uimire momentul în care atât Hendrix, cât și Clapton au împărțit scena în formația sa pentru câteva concerte în Greenwich Village — o întâlnire legendară, niciodată înregistrată, dar devenită parte din mitologia bluesului.

O discografie amplă și un stil inconfundabil

De-a lungul carierei, Hammond a lansat peste 30 de albume la case de discuri precum Vanguard, Columbia, Rounder și Chesky Records. Muzica sa a rămas constant ancorată în structurile tradiționale ale bluesului, marcate de vocea sa puternică, de tip barrelhouse, și de o tehnică de chitară precisă, orientată spre expresivitate.

Unul dintre proiectele sale remarcabile din perioada târzie este Wicked Grin (2001), un album dedicat în mare parte pieselor lui Tom Waits, care a produs discul și a contribuit cu chitară și voce secundară. Colaborarea a adus muzica lui Hammond către un public nou, demonstrând capacitatea sa de a reinterpreta compoziții contemporane prin filtrul bluesului tradițional.

Premii, recunoaștere și contribuții la istoria bluesului

Hammond a câștigat un premiu Grammy în 1985 pentru contribuția la compilația Blues Explosion și a primit numeroase nominalizări suplimentare. A fost distins cu opt Blues Music Awards și, în 2011, a fost inclus în Blues Hall of Fame, o recunoaștere a măiestriei sale și a rolului său de promotor al patrimoniului bluesului.

Pe lângă activitatea muzicală, Hammond a contribuit la documentarea istoriei bluesului. A prezentat documentarul The Search For Robert Johnson (1991), dedicat vieții și moștenirii influentului pionier al bluesului din Delta.

Succesul comercial nu a fost niciodată prioritar pentru Hammond. El a cultivat un public devotat și respectul profund al colegilor muzicieni, care i-au apreciat autenticitatea și devotamentul față de tradiția bluesului. A continuat să cânte până târziu în viață, menținând o prezență constantă pe scenă și în studiouri.

John Hammond lasă în urmă o moștenire muzicală vastă și o comunitate globală de admiratori.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Câți bani ar fi primit Naba Salem pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după opt săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Naba Salem pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după opt săptămâni din show-ul de la Antena 1
Fanatik
Gigi Becali a făcut în direct primul transfer la FCSB. Exclusiv
Gigi Becali a făcut în direct primul transfer la FCSB. Exclusiv
GSP.ro
S-a aflat noua cucerire a lui Lamine Yamal » Vedeta vine des să-l vadă la meciurile Barcelonei
S-a aflat noua cucerire a lui Lamine Yamal » Vedeta vine des să-l vadă la meciurile Barcelonei
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
TV Mania
Nuntă în secret pentru Corina Caragea? Vedeta a rupt tăcerea după 10 ani de relație: „Vreau să protejez ce e al meu!”
Nuntă în secret pentru Corina Caragea? Vedeta a rupt tăcerea după 10 ani de relație: „Vreau să protejez ce e al meu!”
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Citește și...
Gigi Becali și FCSB, în play-out! „Vina mea e că am cheltuit două milioane cu Politic și Alibec. Ai mei s-au ghiftuit de bani!”. Câți jucători aduce. Exclusiv
Obiectul ciudat pe care Gabriela Firea îl ţine în casă! Nu te aşteptai la aşa o cameră din partea unei femei din politică
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Emisiunea „Condamnați la cultură”, cu Liviu Mihaiu, de luni până vineri pe Evenimentul zilei. Corina Șuteu și Bogdan Mureșanu, invitații de azi
Legendarul Neil Sedaka, autorul hitului "Oh! Carol", a murit la 86 de ani
Cântărețul și compozitorul britanic Pete Dello a murit la 83 de ani
Buget mai mare pentru Erasmus+
Ora de vară 2026. Se schimbă ora în weekend, ziua de duminică va avea doar 23 de ore

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Igor Cuciuc susține că fiica lui i-a spus în vis că a fost ucisă: „Ți-a luat viața în doar 15 minute”
Igor Cuciuc susține că fiica lui i-a spus în vis că a fost ucisă: „Ți-a luat viața în doar 15 minute”
Eugen Cristea, dezvăluiri șocante la 10 luni de la moartea soției. "Cred că ea s-a reîncarnat în pisica primită cadou. Are ochii ei!"
Eugen Cristea, dezvăluiri șocante la 10 luni de la moartea soției. "Cred că ea s-a reîncarnat în pisica primită cadou. Are ochii ei!"
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Decolteuri amețitoare, materiale transparente și decupaje îndrăznețe -iată cele mai sexy ținute de la The Actor Awards 2026
Decolteuri amețitoare, materiale transparente și decupaje îndrăznețe -iată cele mai sexy ținute de la The Actor Awards 2026
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Mare surpriză în showbiz! Celebrul cuplu, îndrăgit de toți românii, s-a căsătorit în mare secret după o relație de câțiva ani. Primele detalii despre eveniment
Mare surpriză în showbiz! Celebrul cuplu, îndrăgit de toți românii, s-a căsătorit în mare secret după o relație de câțiva ani. Primele detalii despre eveniment
DailyBusiness.ro
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
A1.ro
Meghan Markle, prima imagine cu chipul lui Lilibeth, fiica ei cu Prințul Harry. Cum arată micuța
Meghan Markle, prima imagine cu chipul lui Lilibeth, fiica ei cu Prințul Harry. Cum arată micuța
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă totală de Lună în Fecioară. O zodie primește o mână de ajutor nesperată. Rezolvă problemele grave cu banii
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă totală de Lună în Fecioară. O zodie primește o mână de ajutor nesperată. Rezolvă problemele grave cu banii
Ioana Tufaru s-a despărțit de soț: „Nu știu unde s-a dus”. Ce se întâmplă cu fiul lor
Ioana Tufaru s-a despărțit de soț: „Nu știu unde s-a dus”. Ce se întâmplă cu fiul lor
Vedete blocate în în Emiratele Arabe Unite după izbucnirea conflictului în Iran. Mesajele transmise de Horia Brenciu și Anca Țurcașiu
Vedete blocate în în Emiratele Arabe Unite după izbucnirea conflictului în Iran. Mesajele transmise de Horia Brenciu și Anca Țurcașiu
Naba Salem a părăsit Survivor România. Niciun concurent nu a fost eliminat din tribul Războinicilor
Naba Salem a părăsit Survivor România. Niciun concurent nu a fost eliminat din tribul Războinicilor
Observator News
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Libertatea pentru Femei
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Strâmtoarea Ormuz, punctul critic al lumii: de ce blocarea ei ar putea declanșa o criză economică globală
Strâmtoarea Ormuz, punctul critic al lumii: de ce blocarea ei ar putea declanșa o criză economică globală
Mineralul care încetinește îmbătrânirea, însă devine periculos dacă…
Mineralul care încetinește îmbătrânirea, însă devine periculos dacă…
Top 5 invenții care au revoluționat medicina și au salvat milioane de vieți
Top 5 invenții care au revoluționat medicina și au salvat milioane de vieți
Mulți români fac această greșeală când își iau tensiunea. Medic: Recomand pacienților să evite acest tip de aparat
Mulți români fac această greșeală când își iau tensiunea. Medic: Recomand pacienților să evite acest tip de aparat
TV Mania
Nuntă în secret pentru Corina Caragea? Vedeta a rupt tăcerea după 10 ani de relație: „Vreau să protejez ce e al meu!”
Nuntă în secret pentru Corina Caragea? Vedeta a rupt tăcerea după 10 ani de relație: „Vreau să protejez ce e al meu!”
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
Palatul ascuns din Popești Leordeni! Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor: Baia „ca-n filme” și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri
Palatul ascuns din Popești Leordeni! Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor: Baia „ca-n filme” și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri
Timpul a stat în loc pentru Consuelo! Fosta soție a lui Mutu a apărut așa la 52 de ani, iar „Briliantul” a reacționat imediat. Vezi pozele care i-au șocat pe fani!
Timpul a stat în loc pentru Consuelo! Fosta soție a lui Mutu a apărut așa la 52 de ani, iar „Briliantul” a reacționat imediat. Vezi pozele care i-au șocat pe fani!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton