Jenna Ortega, aproape goală pe covorul roșu al Premiilor Emmy. Rochia i-a fost adusă într-o cutie în formă de sicriu

Jenna Ortega (22 ani) a adus o apariție incendiară pe covorul roșu al Premiilor Emmy 2025. Vedeta serialului Netflix „Wednesday” a venit la eveniment mai mult goală, însă ceea ce a atras atenția tuturor a fost faptul că designerul i-a livrat ținuta într-o cutie în formă de sicriu. Alături de îndrăgita actriță, numeroase nume mari au făcut furori în una din cele mai așteptate seri ale anului.

Jenna Ortega, apariție incendiară la Premiile Emmy 2025

După un turneu de presă plin de modă pentru a promova sezonul 2 al serialului Wednesday, Ortega a renunțat la ținutele vestimentare elegante pentru gala Premiilor Emmy 2025. Actrița a optat de data aceasta pentru una dintre ținutele remarcabile din colecția de debut a lui Sarah Burton pentru Givenchy: un top tip candelabru spart, compus dintr-o varietate de cristale și perle, asortat cu o fustă maxi neagră cu talie joasă, cu crăpătură până la coapsă și platforme Louboutin negre cu barete.

Vedeta Netflix și-a păstrat, totuși, stilul gotic elegant în coafură și machiaj.

În cadrul emisiunii „Live From E!: 2025 Emmys”, jurnalista Zanna Roberts Rassi a dezvăluit că ansamblul Givenchy by Sarah Burton a sosit într-o cutie în formă de sicriu.

„Este făcut din bijuterii extra-mari și cam atât”, a spus Rassi.

Pe de altă parte, Jenny Slate, nominalizată la categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar într-o miniserie sau antologie”, a ales o rochie romantică Rosie Assoulin.

Chloë Sevigny a optat pentru glamourul „old Hollywood” într-o creație Saint Laurent, în timp ce Quinta Brunson a impresionat cu o ținută Louis Vuitton, iar Cristin Milioti, nominalizată pentru rolul din The Penguin, a purtat o rochie personalizată Danielle Frankel, despre care a spus că „o reprezintă perfect”.

Sofia Vergara, la spital în noaptea Premiilor Emmy

În timp ce marile vedete se distrau de minune la gala Premiilor Emmy 2025, Sofia Vergara se afla la spital, unde a ajuns de urgență din cauza unei alergii oculare severe.

Potrivit People, actrița a fost lovită de ceea ce a numit „cea mai nebună alergie la ochi”, chiar înainte de a pleca spre ceremonie.

„«Nu am ajuns la Emmy, dar am ajuns la urgență”. Îmi pare rău că a trebuit să anulez! Cea mai nebună alergie la ochi chiar înainte de a intra în mașină!”, a scris actrița pe Instagram, unde a distribuit și imagini cu ochiul inflamat.

Sofia Vergara trebuia să prezinte ceremonia din acest an alături de Angela Bassett, Jennifer Coolidge și Catherine Zeta-Jones.

Sursă foto: Profimedia

