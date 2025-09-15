Jenna Ortega, aproape goală pe covorul roșu al Premiilor Emmy. Rochia i-a fost adusă într-o cutie în formă de sicriu

Jenna Ortega (22 ani) a adus o apariție incendiară pe covorul roșu al Premiilor Emmy 2025. Vedeta serialului Netflix „Wednesday” a venit la eveniment mai mult goală, însă ceea ce a atras atenția tuturor a fost faptul că designerul i-a livrat ținuta într-o cutie în formă de sicriu. Alături de îndrăgita actriță, numeroase nume mari au făcut furori în una din cele mai așteptate seri ale anului.
Jenna Ortega, apariție incendiară la Premiile Emmy 2025
După un turneu de presă plin de modă pentru a promova sezonul 2 al serialului Wednesday, Ortega a renunțat la ținutele vestimentare elegante pentru gala Premiilor Emmy 2025. Actrița a optat de data aceasta pentru una dintre ținutele remarcabile din colecția de debut a lui Sarah Burton pentru Givenchy: un top tip candelabru spart, compus dintr-o varietate de cristale și perle, asortat cu o fustă maxi neagră cu talie joasă, cu crăpătură până la coapsă și platforme Louboutin negre cu barete.
Chloë Sevigny a optat pentru glamourul „old Hollywood” într-o creație Saint Laurent, în timp ce Quinta Brunson a impresionat cu o ținută Louis Vuitton, iar Cristin Milioti, nominalizată pentru rolul din The Penguin, a purtat o rochie personalizată Danielle Frankel, despre care a spus că „o reprezintă perfect”.
„«Nu am ajuns la Emmy, dar am ajuns la urgență”. Îmi pare rău că a trebuit să anulez! Cea mai nebună alergie la ochi chiar înainte de a intra în mașină!”, a scris actrița pe Instagram, unde a distribuit și imagini cu ochiul inflamat.
Sofia Vergara trebuia să prezinte ceremonia din acest an alături de Angela Bassett, Jennifer Coolidge și Catherine Zeta-Jones.
