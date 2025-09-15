Gabi Bădălău, interdicție pentru Bianca Drăgușanu. Vedeta s-a conformat după discuția cu iubitul ei

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu au o relație cu multe suișuri și coborâșuri. Cei doi s-au despărțit și s-au împăcat de mai multe ori, iar afaceristul a înșelat-o pe blondină în repetate rânduri. Cu toate acestea, ei sunt din nou împreună, însă Gabi Bădălău a rugat-o pe iubita lui să fie mai discretă. Blondina s-a conformat, iar acum cei doi își desfășoară povestea de iubire departe de ochii curioșilor.

Bădălău nu vrea să mai apară pe internet

După mai multe luni în care nu s-au mai afișat împreună, Gabi Bădălu a dezvăluit că a luat o decizie cu care Bianca Drăgușanu a fost nevoită să se împace. Afaceristul i-a cerut iubitei sale să nu mai posteze pe internet fotografii sau clipuri cu el și să fie mai discreți.

El a explicat de ce aparițiile sale publice alături de vedetă s-au rărit și a spus clar că nu își dorește expunere.

Nu-mi doresc sub nicio formă să fiu vedetă. Și nici influencer. Nu-mi doresc să apar în presă. Am multe de făcut, trebuie să fiu liniștit să-mi termin treburile. Dacă ar fi vreo problemă, o discut în instanță. Vreau să trăiesc pentru copiii mei, pentru familia mea și să fac lucruri bune pentru ei”, a spus Gabi Bădălău.

El a povestit că a avut o discuție clară cu iubita lui să nu mai posteze fotografii cu ei doi.

Mie îmi face rău orice expunere. Am vorbit cu Bianca să nu mai posteze poze din vacanțe sau altele cu noi”, a spus Bădălău.

Gabi Bădălău a înșelat-o pe Bianca Drăgușanu de mai multe ori

Bianca Drăgușanu a povestit că a fost înșelată în repetate rânduri de către iubitul ei. Invitată la podcastul moderat de Bursucu, vedeta a povestit despre relația ei cu năbădăi.

„Era în deplasare peste drum, că s-a dus în apropiere. Am așteptat să se termine ce începuse…”,a spus vedeta.

Ea a povestit că în trecutul ei a pățit și mai rău.

„Am trecut, la un moment dat, când eram eu adolescentă, acum un an-doi, printr-o situație în care, peste drum, la niște vecine, mi-am uitat iubitul acolo și m-am dus să-l recuperez. Am stat la ușă până s-a terminat «tenisul» și, după ce a terminat «tenisul», l-am luat acasă să facem… «tenis»”, a mărturisit blondina.

Ea a povestit cum Gabi Bădălău a înșelat-o de mai multe ori și cum chiar el i-a mărturisit ulterior.

„Hai să-ți explic, există mai multe situații… Situații în care vrei să te lași prins, situații în care poți să faci și să nu te știe nici vântu nici pământu, și situații pe care le faci la vedere, care oricum nu sunt ceea ce par – te afișezi, defilezi fără să se întâmple absolut nimic. Eu le-am trăit pe toate. Eu le-am trăit pe toate. Și cu afișatul, și cu prinsul și cu neprinsul, că m-a și înșelat fără să-mi dau seama. Nu s-a întâmplat decât o dată sau de două ori, că după aia mi-a zis singur fără ca eu să-l întreb”m a povestit Bianca.

