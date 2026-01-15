Cine este Marina Dina de la Survivor România 2026. Fosta asistentă TV s-a retras din lumina reflectoarelor în 2010

Cine este Marina Dina de la Survivor România 2026. Survivor România 2026 a adus în competiție nume cunoscute și povești de viață puternice, iar Marina Dina este una dintre concurentele care atrag atenția publicului.

Fostă asistentă TV, devenită ulterior instructor de yoga și pilates, Marina intră în junglă cu o experiență de viață complexă, marcată de transformări profesionale, momente dificile și alegeri curajoase. Parcursul ei o recomandă drept una dintre concurentele care pot surprinde în competiția extremă.

Cine este Marina Dina de la Survivor România 2026

Astăzi, Marina Dina este cunoscută pentru activitatea sa în domeniul wellness, însă începuturile ei au fost în televiziune. Timp de mai mulți ani, a făcut parte din echipa emisiunii „Răi da’ buni”, prezentată de Mihai Morar la Antena Stars, unde a devenit o prezență apreciată de public. În 2010, a decis să se retragă din lumina reflectoarelor pentru a se concentra pe familie și pe o nouă direcție profesională.

Într-un interviu acordat pentru PlayTech, Marina explica tranziția către un stil de viață axat pe sport și echilibru: „Sunt yoga teacher, momentan nu mai predau, sunt în pauză. Recent am terminat și un curs de pilates și aș vrea să mă mai specializez și pe partea asta, poate în viitor o să-mi deschid un mic studio de pilates și yoga. Mi-a plăcut sportul dintotdeauna.”

Această schimbare a reprezentat pentru ea o reconectare cu propriile pasiuni și o modalitate de a-și regăsi echilibrul interior

Viața personală a Marinei Dina

Pe plan personal, Marina Dina a trăit o poveste de iubire de aproape un deceniu alături de Daniel Radu Morar. Cei doi s-au cunoscut în 2013, s-au căsătorit și, în ianuarie 2017, au devenit părinții unor gemeni, Zian și Aria. Deși păreau o familie solidă, relația lor a ajuns la final, iar divorțul a fost urmat de un proces complicat privind custodia copiilor.

Marina a vorbit deschis despre decizia de a pune capăt căsniciei în emisiunea „Fiță cu Adiță”, unde a mărturisit: „N-a fost o decizie luată în grabă, eu mă gândesc să fac pasul ăsta de aproape 5 ani, când am realizat că lucrurile între noi nu vor fi mai bune cum speram. (…) Femeile trebuie să se gândească foarte bine și să conștientizeze că nu o să fie ușor. Îți trebuie clar curaj.”

Ea a subliniat că, deși copiii au resimțit separarea, consideră că a fost cea mai bună alegere pentru binele lor: „Doi oameni nu au de ce să mai stea împreună dacă nu sunt fericiți, nici măcar pentru copii. (…) Am luat o decizie corectă.”

Relația cu antrenorul de fitness

După divorț, Marina Dina și-a refăcut viața alături de un antrenor de fitness, însă relația nu a durat mult. În toamna acestui an, vedeta a anunțat că s-a despărțit și de acesta, explicând că legătura a fost una de tranziție, menită să o ajute să depășească perioada dificilă de după separarea de tatăl copiilor.

„A fost o relație care m-a ajutat în momentul respectiv, nu avea cum să fie o relație… M-a ajutat să depășesc despărțirea de tatăl copiilor și modul în care am ieșit psihic. De atunci sunt singură”, a declarat Marina, potrivit declarațiilor sale publice.

Astăzi, Marina Dina se concentrează pe creșterea copiilor, pe dezvoltarea personală și pe noua provocare pe care o reprezintă Survivor România 2026, unde determinarea și echilibrul interior ar putea deveni atuurile ei principale.

