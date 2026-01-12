  MENIU  
Cine este Ramona Micu de la Survivor România 2026. Tânăra e gata să-și depășească limitele. „Urmează foame și noroi în pași de salsa!"

Cine este Ramona Micu de la Survivor România 2026. Tânăra e gata să-și depășească limitele. „Urmează foame și noroi în pași de salsa!”

Raluca Vițu
.  Actualizat 12.01.2026, 15:09

Cine este Ramona Micu de la Survivor România 2026. Noul sezon Survivor România promite adrenalină, tensiune și confruntări spectaculoase, iar printre concurenții care atrag atenția se numără și Ramona Micu. Tânără, ambițioasă și pregătită să își depășească limitele, Ramona intră în competiție cu dorința de a demonstra că determinarea și disciplina pot învinge orice obstacol.

Cine este Ramona Micu de la Survivor

Ramona Micu are 27 de ani și face parte din echipa Războinicilor. Spre deosebire de mulți participanți care provin din sport sau showbiz, Ramona vine din mediul corporatist, unde lucrează ca Team Leader în Customer Care. Este obișnuită cu ritmul intens, cu presiunea constantă și cu responsabilitățile mari, iar toate aceste experiențe o fac să creadă că poate face față junglei din Republica Dominicană.

Ea vede Survivor ca pe o oportunitate de a-și testa rezistența fizică, psihică și capacitatea de adaptare într-un mediu complet diferit de cel în care trăiește zi de zi. Ramona își dorește să demonstreze că disciplina și echilibrul dobândite în corporație pot deveni atuuri importante într-o competiție extremă.

Ce spune Ramona Micu despre participarea la Survivor 2026

Ramona privește aventura Survivor ca pe o experiență unică, pe care o trăiește cu entuziasm și emoție. În mediul online, ea a transmis un mesaj sincer, în care își exprimă nerăbdarea și determinarea.

„Experiența vieții mele. Abia aștept să înfrunt tot ce-mi va apărea în cale. Încă încerc să procesez, să realizez că sunt aici și că urmează să încep cea mai mare aventură a vieții mele. Tot ce știu e că sunt pregătită, nu e întâmplător că sunt aici. Trăiesc prin toți porii și cu tot entuziasmul. Urmează foame și noroi în pași de salsa” – a precizat Ramona.

Mesajul ei arată clar că este pregătită pentru ritmul dur, pentru lipsuri, pentru probele solicitante și pentru presiunea psihologică. Ramona intră în competiție cu o energie molipsitoare și cu dorința de a demonstra că poate rezista până la capăt.

Ramona MicuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Cum descrie Adi Vasile noul sezon Survivor România

Noul sezon Survivor România marchează și debutul lui Adi Vasile în rolul de prezentator. Cunoscut ca antrenor de top în lumea sportului, acesta aduce o perspectivă diferită asupra competiției, una bazată pe performanță, strategie și rezistență mentală.

Adi Vasile a vorbit despre intensitatea sezonului și despre nivelul ridicat al concurenților, subliniind că ediția din 2026 va pune la încercare fiecare aspect al personalității și forței lor. El a descris noul sezon ca fiind unul dintre cele mai dure de până acum, cu probe complexe și o dinamică imprevizibilă între echipe.

Prezența lui Adi Vasile adaugă un plus de credibilitate și profesionalism show-ului, iar telespectatorii sunt nerăbdători să vadă cum va gestiona tensiunile și momentele critice din competiție.

„Am condus campioni. Acum o să conduc supraviețuitori. Să câştigi o competiţie precum Survivor cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo, pe de alte parte ar fi să ai o putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg.

Cred că o să fie un show foarte intens în primul rând. Survivor vine cum multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai acasă și ești obișnuit să ai acasă și toate acestea te vor scoate dintr-o zona de confort cu totul și cred că vor demască foarte mult fiecare personaj” a transmis Adi Vasile.

Foto – Facebook

