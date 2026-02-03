  MENIU  
Sora lui Mario Berinde, terorizată și amenințată cu moartea: „Tu o să mori cum a murit și fratele tău. Îți promit eu asta!"

Raluca Vițu
Actualizat 03.02.2026, 11:10

Cazul uciderii lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei, continuă să zguduie opinia publică. La drama pierderii fiului, familia se confruntă acum cu un nou val de teroare: sora băiatului a primit mesaje de amenințare cu moartea din partea unei persoane care pretinde că face parte din anturajul celor care l-au ucis pe Mario.

Amenințări directe: „Tu o să mori cum a murit și fratele tău”

Sora lui Mario a primit mai multe mesaje în care este avertizată că va avea aceeași soartă ca fratele ei dacă adolescenții implicați în crimă vor ajunge în închisoare. Persoana care a trimis mesajele susține că o urmărește și că știe fiecare mișcare a ei.

Potrivit Spynews, mesajul primit de tânără este cutremurător: „Dacă intră în pușcărie, tu o să te duci după fratele tău, fac pariu pe ce vrei tu. Dacă prietenii mei intră în pușcărie, tu o să mori cum a murit și fratele tău. Îți promit eu asta. Eu știu și când pleci de acasă, la ce oră ajungi, cu cine ieși și unde stai.”

Amenințările au amplificat starea de panică și durere a familiei, care trăiește deja un coșmar de la moartea lui Mario.

Citeşte și: Suspiciuni grave și detalii noi în cazul uciderii lui Mario Berinde. Ce s-a aflat despre tatăl ucigașului de 13 ani

Citeşte şi: Fosta directoare din Cenei, dezvăluiri despre părinții minorilor implicați în cazul Mario. „De fiecare dată vocifera!”

Citeşte şi: Mama băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario rupe tăcerea. Ar fi vrut ca fiul ei să plătească cu închisoarea: „Suntem terorizați de oameni. Am sute de amenințări”

Mama adolescentului de 13 ani: „Nu mi-am imaginat așa ceva”

În timp ce familia victimei primește amenințări, mama băiatului de 13 ani implicat în crimă a făcut declarații care au stârnit controverse. Femeia susține că nu a știut nimic despre faptele fiului ei și că sângele din curte i s-a părut a fi de la o găină atacată de câine.

Declarațiile ei sunt tulburătoare: „Nu am observat absolut nimic, totul era normal. Am venit dimineața. La ora 7:00 am ajuns acasă, eu am intrat în casă, dar nu am absolut văzut nimic schimbat. Totul era cum am lăsat. Eu, când am intrat pe poartă, am văzut găina jos, cum a tras-o câinele. Câinele mai trăgea animale și făcea sânge prin curte. Nu m-am gândit că se putea întâmpla așa ceva. Nu mi-am imaginat așa ceva!”

Femeia spune că regretă cele întâmplate, dar se consideră nevinovată pentru acțiunile fiului ei.

În timp ce ancheta continuă, familia lui Mario Berinde trăiește nu doar cu trauma pierderii copilului, ci și cu frica generată de amenințările primite. Cazul ridică întrebări serioase despre siguranța familiei, despre anturajul agresorilor și despre lipsa de supraveghere care a permis ca o crimă atât de brutală să fie comisă de adolescenți.

Detalii tulburătoare despre Dana și Tibi, cei doi frați care au murit înecați în Chirpăr. Cum a scăpat, de fapt, verișoara care era cu ei la pârâu. Mezinul familiei a asistat la momentele cumplite
Coșmar fără sfârșit pentru familia lui Mario. Sora băiatului, amenințată: Știu tot ce faci, unde ieși
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   4 februarie 2026. Despre Astrologie (XLVII)
Mama băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario rupe tăcerea. Ar fi vrut ca fiul ei să plătească cu închisoarea: „Suntem terorizați de oameni. Am sute de amenințări”
Fosta directoare din Cenei, dezvăluiri despre părinții minorilor implicați în cazul Mario. "De fiecare dată vocifera!"
Criminalii lui Mario Alin Berinde nu mai vor să iasă din închisoare. Adolescentul de 13 ani, preluat de stat
