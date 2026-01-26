Scene copleșitoare la înmormântarea lui Mario Alin Berinde. Ce s-a întâmplat când a fost condus pe ultimul drum

Comunitatea din Cenei a trăit una dintre cele mai grele zile. Mario Alin Berinde, adolescentul de 15 ani ucis cu brutalitate de prietenii săi, a fost înmormântat într-o atmosferă copleșitoare. Peste o mie de oameni au venit să-l conducă pe ultimul drum, mulți dintre ei nefiind rude sau apropiați, ci simpli oameni impresionați de tragedia care a zguduit întreaga țară.

Tatăl lui Mario a fost adus din penitenciar sub escortă, pentru a-și lua rămas-bun de la fiul său. Devastat, acesta a reușit să rostească doar câteva cuvinte, care au sfâșiat inimile celor prezenți: „De ce m-ai lăsat, Mario?”. Forțele speciale au fost nevoite să îl însoțească permanent, pentru a preveni orice gest necugetat, după ce bărbatul ar fi promis răzbunare.

Colegii și-au luat rămas-bun de la Mario

Printre cele mai tulburătoare momente ale ceremoniei au fost cele create de colegii și prietenii lui Mario. Zeci de adolescenți, îmbrăcați în haine închise la culoare, au venit cu baloane albe, simbol al copilăriei frânte prea devreme. În sala de clasă unde Mario învăța, colegii au lăsat mesaje scrise de mână, fiecare încărcat de durere și neputință.

„Ne este dor de tine”, „Nu te vom uita niciodată”, „Te vom duce peste tot cu noi”, „Se va face dreptate” – sunt doar câteva dintre rândurile care au rămas pe banca lui Mario, transformând locul într-un mic altar al amintirilor.

Zeci de motocicliști au însoțit cortegiul funerar, în semn de solidaritate. „Un destin frânt brutal și mult prea repede. Vom fi prezenți cu o escortă de motociclete pentru ultimul lui drum pământesc”, a transmis Sorin Stanca, președintele Asociației Moto Hells Angels

Declarații sfâșietoare de la mormântul lui Mario

Durerea familiei a fost imposibil de cuprins în cuvinte. Rudele au izbucnit în plâns, iar unchiul băiatului și-a exprimat revolta față de faptul că unul dintre minorii implicați, un băiat de 13 ani, este în libertate. „Acest copil, dacă a început pe calea asta și nu se face nimic, i se pare că este Dumnezeu. Nu îl trage nimeni la răspundere. Eu cred că trebuie să facă pușcărie”, a spus acesta.

Un tânăr apropiat familiei a cerut discreție și sprijin pentru cei îndoliați. „Eu sunt puțin mai apropiat față de verișorul lui. O să fiu alături de el, o să îl ajut. În mare parte, eu vreau să vă spun că lucrurile astea mai bine să nu fie discutate, asta pentru că familia e în doliu foarte mare.(…) Și fratele meu are 13 ani și vă dați seama că dacă aș auzi că fratele meu ar face așa ceva… nu știu, dar din punctul meu de vedere poate nu l-aș considera fratele meu, deși suntem același sânge”, a mărturisit acesta.

Dan Negru, mesaj dur după uciderea lui Mario

Printre cei care au reacționat public la tragedie se numără și prezentatorul Dan Negru, care a transmis un mesaj ferm despre responsabilitatea societății în fața violenței în rândul minorilor. El a subliniat că astfel de cazuri nu sunt accidente izolate, ci semnale ale unei probleme profunde.

„În 1999 în Florida, un copil de 13 ani, Lionel Tate, a ucis o fetiță și a fost condamnat inițial la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. La noi, loazele sunt protejate. Am mai spus-o și m-au certat „iluminiștii”: profesorii sunt prizonierii elevilor. Și ai părinților lor. Profesorul care îi spune unui copil că e prost ajunge breaking news la televiziuni. Cică, spunându-i adevărul, elevul intră în depresie”, a transmis acesta, într-un mesaj care a devenit viral.

Ancheta continuă

Între timp, ancheta continuă în ritm alert. Procurorii încearcă să refacă pas cu pas filmul crimei și au efectuat percheziții în locuințele minorilor implicați. Cei doi băieți de 15 ani rămân în arest preventiv, în timp ce băiatul de 13 ani, testat pozitiv la marijuana, urmează să fie audiat în prezența părinților, deși nu răspunde penal.

Rudele lui Mario susțin că problema consumului de droguri în rândul minorilor era cunoscută în comunitate, dar ignorată. „Să se stea acasă, să se drogheze liniștit, ca să nu fie deranjat de nimeni. Nici mama, nici tata, nimeni nu e tras la răspundere”, a spus unchiul adolescentului.

Specialiștii avertizează că violența extremă în rândul tinerilor este o problemă de sănătate publică. „Acești copii care comit infracțiuni atât de brutale sunt de cele mai multe ori victime ale traumelor de tot felul”, a explicat criminologul Dan Rusu.

Pe fondul revoltei publice, petiția „Legea Mario”, care cere coborârea vârstei răspunderii penală la 10 ani, a depășit 110.000 de semnături, iar presiunea asupra autorităților crește de la o zi la alta.

Foto – arhivă

