Criminalii lui Mario Alin Berinde nu mai vor să iasă din închisoare. Adolescentul de 13 ani, preluat de stat

Cei doi adolescenți de 15 ani care ș-au ucis pe Mario Alin Berinde nu mai vor să iasă din închisoare, aceștia temându-se pentru viețile lor. În același timp, al treilea complice, copilul de 13 ani care nu a fost trimis la închisoare, a fost preluat de stat, în timp ce părinții lui au fost decăzuți din drepturi.

Criminalii lui Mario Alin Berinde nu mai vor să iasă din închisoare

Vineri dimineață, 30 ianuarie, adolescenții de 15 ani care l-au ucis pe Mario Alin Berinde, s-au prezentat în fața instanței pentru judecarea cererii de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Spre surprinderea tuturor, aceștia au cerut să fie lăsați în închisoare întrucât s-ar teme pentru viețile lor.

Adolescenții consideră că în spatele gratiilor nu vor putea fi persecutați de oamenii revoltați, așa cum se întâmplă cu complicele lor în vârstă de 13 ani.

Astfel, cei doi criminali le-au cerut judecătorilor să mențină măsura arestului preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Potrivit Spynews, cei doi au avut fețele acoperite în totalitate în momentul în care au ieșit din sala de judecată și nu au făcut nicio declarație cu privire la uciderea lui Mario Alin Berinde.

Declarațiile avocatei celor doi adolescenți

Pe de altă parte, avocata celor doi adolescenți care i-au luat viața lui Mario, a vorbit public despre decizia luată de clienții ei privind măsura arestului preventiv.

„Inculpații împreună cu părinții lor au decis că cea mai bună soluție la acest moment și cea mai responsabilă hotărâre, având în vedere atitudinea de care dau dovadă până acum, a fost aceea de a-și retrage contestația formulată”, a declarat avocata celor doi, la Tele Europa Nova.

Adolescentul de 13 ani, mesaje de regret pentru uciderea lui Mario Alin Berinde

Adolescentul de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Berinde a fost internat într-un spital de psihiatrie unde a fost evaluat de specialiști. În cele din urmă, acesta a fost eliberat și a părăsit spitalul împreună cu mama lui.

Adolescentul ar fi scris pe rețelele sociale mai multe mesaje în care cere iertare victimei sale, dar și părinților lui Mario Berinde.

Copilul, preluat de DGASPC

Direcția pentru Protecția Copilului Timiș l-a ridicat de urgență pe copilul de 13 ani din familie, după ce părinții nu s-au conformat solicitărilor DGASPC. Inspectorii solicitaseră ca adolescentul să urmeze școala online și evaluările impuse de specialiști, dar părinții lui au ignorat aceste cereri.

Astfel, instanța a dispus ca adolescentul să fie dus într-un centru unde va fi evaluat și va primi servicii specializate. Potrivit Opinia Timișoarei, părinții lui nu pot lua în acest moment legătura cu el.

„Având în vedere neîndeplinirea, de către familia Romaneț, a obligațiilor asumate în urma hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului, s-a depus în instanță ordonanța președințială în vederea preluării, în regim de urgență, a minorului Romaneț Mario Darian. Ordonanța a fost pusă în aplicare în după-amiaza zilei de 29.01.2026. Drepturile părintești sunt suspendate până la pronunțarea plasamentului. Minorul va fi evaluat din toate punctele de vedere şi i se vor acorda servicii specializate, conform recomandărilor specialiştilor. Pentru protecţia minorului şi a personalului care lucrează cu el, rugăm mass-media să prezinte situaţia cu maximă atenţie”, a transmis DGASPC Timișoara.

Sursă foto: Captură video, Facebook

