Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de jurnale de știri părăsește postul la care apărea seară de seară. El este unul dintre cei mai apreciați jurnaliști ai postului. Ce urmează să facă în continuare, ce planuri are și cum vrea să stea în legătură cu urmăritorii săi.

Demisie la Euronews

Vitalie Cojocari a anunțat că demisionează de la Euronews România, după patru ani de colaborare. El prezenta emisiunea „România lui Vitalie”, de luni până vineri, în prime time, între orele 19:00 și 21:00.

Anunțul plecării sale a fost făcut de oficialii postului Tv.

„După patru ani în care l-ați văzut aproape seară de seară în platourile noastre de televiziune, jurnalistul Vitalie Cojocari, realizator al emisiunii România lui Vitalie, își încheie colaborarea cu Euronews România. Vitalie Cojocari va începe o nouă etapă profesională, în care dorește să dezvolte proiecte de antreprenoriat în mediul digital”, a anunțat Euronews, potrivit Pagina de Media.

Vitalie Cojocari a ajuns la Euronews în 2022, an în care s-a lansat postul în România. Anterior, el a lucrat timp de 17 ani ca reporter la Pro Tv.

Jurnalistul a spus că urmează să se concentreze pe proiecte online, iar postul Tv a declarat că Vitalie Cojocaru a avut o contribuție importantă în ultimii ani.

„Atât echipa de management, cât și colegii din redacție îi doresc succes”.

Ce planuri de viitor are

Vitalie Cojocari spune că vrea să continue să își dezvolte comunitatea online și se pregătește să dezvolte produse video pentru online.

Analizele sale politice și socio-economice vor continua pe alte platforme, spune jurnalistul.

„Voi continua să-mi dezvolt comunitatea online. În plus, vreau să dezvolt şi produse video pentru online, YouTube, Facebook şi alte platforme, unde voi realiza analize politice şi socio-economice pe subiecte care au definit constant activitatea mea editorială, dar voi aborda şi alte domenii de actualitate”, a declarat jurnalistul.

Jurnalistul are o comunitate puternică pe care și-a construit-o în jurul său, iar oamenii au încredere în informațiile prezentate de el, pe pagina de Facebook, acolo unde este activ constant.

Fraza „Acestea sunt informațiile. Părerile vă aparțin”, a devenit emblematică pentru jurnalist, fiind cuvintele cu care își încheie mereu postările.

Euronews a anunțat reorganizarea programului de prime-time, iar intervalul 19:00-20:00 va fi preluat de o ediție specială în care, alternativ, Arina Delcea și Gabriel Bălașu vor analiza cele mai importante subiecte ale zilei, alături de invitați.

În plus, jurnalul de la 20:00 va fi preluat de Andreea Popa, jurnalistă care a venit recent în trust de la Digi24.

Mesajul jurnalistului

Vitali Cojocari a transmis un mesaj după ce s-a anunțat că va părăsi postul Euronews.

„Prieteni, astăzi este ultima mea emisiune la Euronews Romania. Mă veți putea vedea la ora 19.00. Sper să vă placă tot ce v-am pregătit pentru diseară. Este cel mai important pentru mine în acest moment.

E important să știu că fac o emisiune bună pentru voi. Să vă placă, să fie interesant, să fie informativ, să rămâneți cu ceva valoros după ce veți fi urmărit ultima mea emisiune de la Euronews.

Invitatul meu din această seară, prieteni, este Toni Grecu, Divertis. L-am rugat să vină, i-am spus că este ultima mea emisiune și a acceptat.

Nu e deloc o coincidență că l-am invitat. Să știți.

Divertis s-a reinventat, dar a păstrat spiritul Divertis. Este un produs care are succes la oameni tocmai pentru că a reușit asta. A îmbrățișat tehnologia și ce este nou, dar și-a păstrat identitatea recunoscută de public.

Mare lucru să reușești așa ceva în zilele noastre când lumea se schimbă cu o viteză amețitoare.

Asta a fost în mintea mea în ultimele zile de când am luat decizia.

Iar decizia am luat-o eu. Am comunicat-o conducerii postului încă de anul trecut. Astăzi a venit scadența. Este ultima zi a emisiunii mele.

Plec, dar rămân prieten cu Euronews România de care mă leagă atâtea lucruri importante pe care le-am făcut în ultimii 4 ani de colaborare.

Oau, au fost 4 ani bătuți pe muchie. Și ce ani…

Le mulțumesc foarte mult că mi-au sprijinit de fiecare dată ideile mele jurnalistice și am făcut o echipă atât de bună împreună.

Am urmărit criza refugiaților și războiul din Ucraina. Am stat cu ochii pe atâtea alegeri din România. Am fost prezent la înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a. Am stat cu sufletul la gură să vedem ce ne aduc alegerile din Republica Moldova.

Am moderat multe emisiuni. Nu știu dacă v-au enervat, bucurat, emoționat, dar sper din tot sufletul că v-au informat.

Prieteni, asta este principala mea preocupare când intru în direct. Să știu că aflați lucruri noi, de calitate, de la oameni care știu ce spun.

Acum de ce plec?

Pentru că lucrurile se schimbă. Pentru că tehnologia schimbă jurnalismul, iar eu vreau să prind din urmă jurnalismul modern.

O să rămân în presă. O să fac jurnalism, dar o s-o fac pe social media, ce făceam și până acum. Știu că v-a ajutat să înțelegeți aceste vremuri tulburi și știu că v-a plăcut. Adică, nu dispar. O să mă citiți în continuare. Vreau, de asemenea, să mă dezvolt în zona video în online. Apropo, puteți să-mi dați subscribe și pe canalul de YouTube pe care îl am de multă vreme.

V-am mai povestit aici că fac doctoratul în Jurnalism, la Universitate din București, la FJSC. Lucrez la lucrarea mea, care exact asta își propune, se uită cum a schimbat social media jurnalismul într-o criză importantă, Războiul din Ucraina.

Vorbeam cu coordonatoarea mea de doctorat, doamna profesor Camelia Beciu și îmi spunea că tehnologia a modificat complet felul în care consumăm produsele media. Până și atunci când ne uităm la televizor stăm cu telefonul în mână. Este impresionant asta. Așa că am decis să mă dedic mai mult acestui tip de jurnalism. Mai ales că și AI vine din urmă și încă nu știm cum ne schimbă comportamentele.

Ziceam că nu este întâmplător că am invitat Divertis în ultima emisiune. Ei au demonstrat că se pot reinventa, că ne pot aduce în fața noastră o idee bună, veche într-o lume nouă, tehnologizată.

Asta vreau să fac și eu. Să mă dezvolt în noua lume a jurnalismului, dar să păstrez valorile jurnalismului clasic.

Însă acum fiind un mesaj de despărțire, vreau să mă concentrez pe asta. Despre proiectele viitoare promit să fiu mai explicit altă dată.

Deci, mulțumesc mult, Euronews. A fost o plăcere uriașă să fiu alături de cel mai important brand european de jurnalism. Am învățat multe. Am făcut multe datorită ție.

Prieteni, vă invit să-i urmăriți în continuare pe jurnaliștii Euronews România. Fac o treabă excelentă. Excelentă. O echipă sufletistă și extrem de corectă cu jurnalismul, cu interesul public. Garantez asta. Am fost martor zi de zi, timp de 4 ani.

Iar noi… Noi ne auzim în continuare.

Acestea sunt informațiile. Părerile(am văzut că sunt multe) vă aparțin!”, a încheiat el mesajul.

