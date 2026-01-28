Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung, după 5 ani: „Nu interesează pe nimeni ce funcție politică am”

Elena Lasconi, primarul din Câmpulung, renunță la șefia USR Câmpulung după 5 ani. Potrivit acesteia, decizia vine din lipsa timpului necesar pentru proiectele comunitare, susținând că cetățenii sunt interesați de fapte, nu de funcții politice.

Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung

Elena Lasconi, primar al Câmpulung Muscel, a luat o decizie care a surprins pe mulți: renunțarea la funcția de președinte al filialei USR din oraș, poziție pe care o deținea de cinci ani.

Aceasta a explicat că prioritatea sa rămâne comunitatea, nu politica.

„Nu înțeleg de ce e o dramă că am demisionat din funcția de președinte de filială. Eu îmi iau în serios responsabilitățile. Am colegi buni care au mai mult timp și care se pot ocupa de filială. Iar eu o să-i sprijin”, a declarat Elena Lasconi pentru Libertatea.

Presa locală, inclusiv Ziarul din Muscel, a speculat că decizia ar avea legătură cu nemulțumirile legate de gestionarea deszăpezirii din iarna aceasta, criticată drept «doar pe hârtie». Totuși, primarul a respins ferm aceste informații, argumentând că timpul și resursele limitate au fost factorii hotărâtori.

„Dar sunt primar. Primarul trebuie să facă lucruri pentru comunitate. Acest mandat este foarte greu. Proiectele începute în primul mandat trebuie finalizate. Am oameni puțini. Nu am viceprimar, City manager. Nu mai am timp”, a mărturisit ea.

Citește și: Elena Lasconi, mesaj dur la adresa premierului Ilie Bolojan. „Grijă mare cu măsurile de austeritate pe care le luați din disperarea de a scădea deficitul!”

Citește și: Drama din viața lui Igor Cuciuc. Ce mesaj neașteptat a postat acesta, la un an de la moartea fiicei sale de 17 ani: „Pedeapsa va fi curând”

Cariera Elenei Lasconi, marcată de momente intense

Elena Lasconi a explicat că funcțiile politice nu sunt esențiale pentru cetățeni, ci rezultatele concrete.

„Oamenii m-au votat să fac treabă, să schimb Câmpulungul în bine. Nu interesează pe nimeni ce funcție politică am. Pe câmpulungeni îi interesează faptele, iar eu asta fac”, a subliniat primarul.

Cu peste 40 de proiecte în derulare, ambiția ei de a transforma orașul într-un loc mai bun pentru locuitori rămâne neclintită.

Citește și: Viorica de la Clejani, furioasă după ce Ioniță a fost filmat pe ascuns, în timp ce i s-a făcut rău și aștepta ambulanța: „Dacă i se face rău unui om, ei nu te-ar ajuta. Atât puteți”

Citește și: Andreea Bălan, atacată de Mihai Trăistariu pentru prezența în juriul Eurovision 2026: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”

Cariera politică a Elenei Lasconi a fost marcată de momente intense, inclusiv candidatura la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025. După ce a obținut locul doi în primul tur din noiembrie 2024, clasându-se după Călin Georgescu, rezultatele au fost anulate de CCR. În mai 2025, ea a participat din nou, dar a obținut doar 2,7% din voturi, terminând pe locul cinci. Acest rezultat a determinat-o să renunțe la funcția de lider al USR.

Înainte de alegerile prezidențiale din mai 2025, Dominic Fritz și Ionuț Moșteanu, colegi din partid, au preluat conducerea USR și au susținut candidatura lui Nicușor Dan, care ulterior a devenit președintele României. Fritz a preluat șefia USR în iunie 2025, în timp ce Moșteanu a fost numit ministru al apărării, poziție din care a demisionat în noiembrie 2025, după ce s-a aflat că și-a falsificat CV-ul oficial.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News