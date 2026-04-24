Olguța Vasilescu neagă atacul la adresa lui Sorin Grindeanu și dă de pământ cu USR. „Știu că ar fi frumos!”

Tensiunile politice de la București au atins un nou prag critic după ce primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a ținut să clarifice poziția sa cu privire la viitorul guvernării și al funcțiilor deținute de PSD. Reacția sa vine ca un răspuns tăios la informațiile apărute în spațiul public, conform cărora ar fi cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților.

Olguța Vasilescu neagă ferm această interpretare și pune pe masă un scenariu mult mai dur: prăbușirea întregului eșafodaj de putere în cazul în care coaliția de guvernare se destramă.

Atac frontal la adresa USR și a „propagandei rezist”

Edilul Craiovei nu a ratat ocazia de a lansa un atac virulent la adresa opoziției, în special către USR, pe care îl acuză de manipularea declarațiilor sale pentru a obține avantaje politice necuvenite. Vasilescu susține că dorința partidelor mai mici de a prelua funcții de conducere în Parlament este nerealistă și sfidează rezultatul votului popular.

„De două zile, observ că toată propaganda rezist rostogoleşte în buclă ştirea că am cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la şefia Camerei Deputaţilor. Ştiu că ar fi frumos ca partiduleţul care a ieşit pe locul 4 în alegeri să vrea să deţină funcţia de preşedinte al Camerei, în locul partidului care a câştigat alegerile parlamentare şi are cel mai mare număr de parlamentari, dar nu vreţi, totuşi, să vedem şi declaraţia mea exactă, nu texte convenabile vouă?”, a transmis Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

Efectul de domino: Toate funcțiile pierdute, de la premier la prefecți

Explicația primarului este una pur tehnică și politică: demisia unui singur om nu este miza reală, ci stabilitatea întregii structuri guvernamentale. Potrivit acesteia, în momentul în care coaliția încetează să mai existe, nicio funcție numită sau aleasă prin sprijin politic nu mai este sigură, de la vârful Guvernului până la reprezentanții din teritoriu.

„Dacă se denunţă coaliţia, TOATE FUNCŢIILE SE PIERD. TOATE. ABSOLUT TOATE. Domnul Grindeanu a spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că în momentul în care coaliţia nu mai există poate să îşi dea demisia. Toate înseamnă TOATE (premier, miniştri, secretari de stat, prefecţi, preşedintele Senatului, Camerei, şefii de agenţii etc)”, a precizat Olguța Vasilescu, subliniind amploarea unei eventuale rupturi definitive.

Citeşte şi: Replica Oanei Gheorghiu, după ce Lia Olguța Vasilescu a spus că „n-a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci”. „Reacțiile vin dintr-o disperare de a nu pierde beneficii!”

Citeşte şi: Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Tudor Chirilă. Președintele PSD contestă prezența artistului în comitetul pentru legile Justiției: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României?”

Citeşte şi: Ce i-a spus Sorin Grindeanu lui Nicușor Dan în timpul consultărilor de la Cotroceni

Ironii la adresa liberalilor și scutul constituțional

În finalul intervenției sale, Lia Olguța Vasilescu a mutat presiunea și către partenerii de coaliție, menționându-l pe Ilie Bolojan într-un context ironic privitor la valul de demisii așteptat. Mai mult, aceasta a ținut să reamintească faptul că legea fundamentală protejează funcția de președinte al Camerei Deputaților împotriva manevrelor politice venite din afara partidului majoritar.

„Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi… În afara faptului că sunt vreo 200 de demisii aşteptate, Camera Deputaţilor e singura care nu îşi poate schimba preşedintele decât la cererea partidului din care face parte acesta. Decizie constituţională, ce să faci?”, a concluzionat primarul Craiovei, sugerând că PSD nu va ceda nicio poziție cheie fără o luptă politică totală.

