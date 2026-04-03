PSD vrea demisia lui Ilie Bolojan. Reacția premierului: „Cei care generează crizele trebuie să-şi asume consecinţele”

PSD urmează să îi ceară premierului Ilie Bolojan „să-și dea dimisia de onoare”, potrivit unor surse din partid. Însă, se pare că prim-ministrul nici nu se gândește la acest scenariu.

PSD vrea să îi ceară demisia lui Ilie Bolojan

PSD intenționează să îi ceară lui Ilie Bolojan demisia, pe data de 20 aprilie. Potrivit unor surse citate de Știripesurse, social-democrații îi vor acorda premierului 72 de ore să își prezinte „demisia de onoare”. De asemenea, aceștia îi vor retrage sprijinul politic primului ministru.

Conform surselor citate, dacă Bolojan refuză să se retragă, PSD va lua măsuri drastice, miniștrii săi vor demisiona, declanșând o criză guvernamentală.

„Bolojan o să aibă de făcut o alegere: rămâne premier dar face majoritate cu AUR, sau acceptă că nu mai are sprijin politic și pleacă șef la Senat. Dacă nu-și dă demisia, orice-ar face, tot trebuie să ia vot în Parlament pentru noii miniștri, nu are cum să fugă de asta și nu o să-i treacă Guvernul fără voturile AUR”, au declarat reprezentanți PSD.

Într-o mișcare strategică, PSD a renunțat la ideea unui guvern fără USR. Potrivit surselor, secretarul general Claudiu Manda a transmis la o ședință de miercuri că USR nu mai reprezintă o „țintă” politică. În schimb, prioritatea partidului este înlăturarea lui Bolojan din funcția de premier, menținând o coaliție alături de PNL, USR, UDMR și minorități.

Ce spune premierul despre o posibilă demisie

Pe de altă parte, Ilie Bolojan a explicat că nu se pune probleme de demisia din funcția de premier al României. În același timp, acesta a precizat că PNL își stabilește singur conducerea partidului și premierul.

„Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcţie, cât timp suntem într-o situaţie problematică şi sigur, cei care generează crizele trebuie să-şi asume consecinţele acestor lucruri şi să acţioneze politic aşa cum consideră de cuviinţă”, a răspuns Ilie Bolojan la Europa FM, fiind întrebat dacă se gândește la demisia din funcția de la Palatul Victoria, în condițiile în care PSD condiționează rămânerea în coaliție de desemnarea unui alt premier.

Premierul a ținut să sublinieze că toate deciziile guvernamentale au fost luate cu acordul coaliției, iar Partidul Național Liberal își decide singur conducerea și politicile: „PNL are multe minusuri, cum au toate partidele, dar cred că există un instinct de conservare și dacă dorește ca partidul să rămână relevant în anii următori, atunci știe că nu un alt partid îi stabilește premierul sau conducerea partidului. Altfel devine o anexă (…) Când deciziile se iau din alte sedii, partidul devine irelevant”.

Ilie Bolojan a abordat și subiectul sensibil al stabilității politice, reiterând că schimbarea premierului sau a guvernului nu va rezolva problemele României.

„Înlocuirea unui cabinet cu altul nu va rezolva automat problemele României, în schimb va crea o perioadă de instabilitate în care nu se vor lua decizii de care țara are nevoie”, a explicat premierul.

Sursă foto: Hepta

