Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Decizia mea de retragere este definitivă"

Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Decizia mea de retragere este definitivă”

Oana Savin
.

Daniel David a anunțat luni, 22 decembrie, că și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, la exact un an de când a primit invitația de a ocupa această poziție. Acesta a precizat că niciodată nu a vizat o carieră politică, ci doar a vrut să ajute țara în această perioadă dificilă din punct de vedere economic.

Daniel David a demisionat

Daniel David a anunțat pe blogul său personal că și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării, iar aceasta a fost confirmată de biroul premierului Ilie Bolojan. Cu doar câteva zile în urmă, ministrul spunea că se gândește la plecare.

„Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră”, a scris Daniel David în mediul online.

Acesta a ținut să le mulțumească pentru suport președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan.

„A fost o onoare să servesc țara noastră din această poziție ca specialist/tehnocrat susținut de PNL, dar neafiliat politic, în două mandate – 23 decembrie 2024 – 23 iunie 2025 și 23 iunie 2025 – (probabil) 23 decembrie 2025 – și le mulțumesc președintelui țării, Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan pentru suportul constant. Pentru mine, amândoi sunt oameni cinstiți și dedicați binelui țării, astfel că mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună”, a mai scris el.

Citește și: Președintele Nicușor Dan a discutat 4 ore cu magistrații la Palatul Cotroceni: „Trebuie să terminăm cu jocurile politice în numirea șefilor din parchete”

Citește și: Fără prime și sporuri pentru bugetari din 2026. Ilie Bolojan anunță concedierea „personalului în plus”: „Acesta este adevărul!”

De ce a ales să plece din funcția de ministru al Educației

În același timp, Daniel David a explicat și de ce a ales să facă acest pas acum, el subliniind faptul că a acceptat această poziție temporar, „pentru a ajuta țara și sistemul de educație – cercetare în situațiile de criză”.

„Motivația retragerii mele prin demisie este simplă și nu trebuie construite motivații ascunse în jurul acesteia: niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de demnitate publică de ministru (în 23 decembrie 2024 și în 23 iunie 2025), pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă!”, a explicat el.

Citește și: Salariul minim pe economie va crește din iulie 2026. Ce alte măsuri fiscale au fost luate de coaliția de guvernare

Citește și: Raluca Moroșanu, sancționată pentru critici la adresa justiției. Decizia luată de alți judecători ai Curții de Apel București

Daniel David, despre bugetul pentru Educație

Duminică seară, Daniel David spunea, într-o discuție la emisiunea Info Edu de la TVR Info că a ales inițial să rămână la începutul anului școlar din cauza măsurilor fiscal-bugetare.

„Din mai am venit cu ideea că rămân până când începe şcoala, pentru a ajuta trecerea ţării prin evaluările internaţionale că arăta foarte rău ca un ministru al celui mai mare sistem bugetar să plece şi nu ştiam cum o să înceapă şcoala după măsurile fiscal-bugetare. După aceea, ideea era că rămân până când Comisia Europeană face evaluarea globală şi o să ne spună că lucrurile sunt OK, fondurile europene nu sunt blocate şi ţara este stabilă”, a spus atunci fostul ministru al Educației.

În același timp, el a precizat că simte că ministrul care va lucra la bugetul pe anul viitor trebuie să fie același care rămâne în această funcție în perioada următoare, iar el deja se gândea să își încheie mandatul.

„Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori. Sunt discuţii, sigur că sunt discuţii şi în această perioadă, fiindcă am acest sentiment că ar trebui să fie un ministru care va lucra la bugetul pe anul viitor. Fiindcă dacă eu lucrez la bugetul pe anul viitor, ar trebui să îmi asum continuarea mandatului. Nu este corect să te angajezi, să faci un buget pe un an şi după aceea să îţi iei lucrurile şi să pleci. Așa că nu pot să vă răspund la această întrebare deocamdată, dar aveţi dreptate că este un lucru la care gândesc în aceste zile”, a explicat Daniel David.

Sursă foto: Hepta

